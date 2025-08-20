«Колорадо» подпишет контракт с Олофссоном на год (PuckPedia)

«Колорадо» подпишет контракт с форвардом Виктором Олофссоном на год.

Об этом информирует PuckPedia. Сумма сделки пока не раскрывается.

В прошлом сезоне 30-летний швед выступал за «Вегас », с которым прошлым летом подписал однолетний контракт на 1,075 миллиона долларов.

Он провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 (15+14) очков при полезности «+16» и среднем времени на льду 14:29. В 9 играх в Кубке Стэнли добавил 4 (2+2) балла при полезности «минус 4».

Всего в регулярках НХЛ у Олофссона 370 игр и 211 (105+106) баллов.