Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады

Больше звезд, лучше глубина и сильный тренер.

Как говорил Карл Джонсон из Сан-Андреаса: oh shit, here we go again. В решающем матче Олимпиады сборная России выйдет против своего главного криптонита (ну, не считая Канады) – сборной Финляндии. И перед матчем все выглядит так, что Россия совсем не фаворит.

У финнов очень неприятная команда – в вязком стиле они играют лучше, чем мы

И здесь нет никаких открытий – финны в любом формате умеют играть без шайбы так, что соперник начинает страдать с первых минут. Если хотите, можете назвать это национальным стилем – ловушки в средней зоне, контактная и простая (практически без ошибок) игра с шайбой.

В Пекине финны играют если не образцово, то близко к этому. В формате 5-на-5 они пропустили 2 шайбы – от Юрая Слафковски в первом матче турнира. Дальше – бетон в равных составах, локальный провал со шведами (схватили удаление на 5 минут) и 1 пропущенная шайба в двух матчах плей-офф.

Эта финская сборная не очень нуждается в шайбе – она отдает ее сопернику, гасит чужие атаки, убаюкивает и моментально казнит за ошибки. Смертельное оружие. Впрочем, не нужно считать финнов бандой крокодильчиков-дуболомов – это не так.

У финнов глубокий состав и работающие связки – это может стать большим преимуществом

Для начала напомним, что сборная России собралась за месяц до старта турнира на базе, наигрывала в одном звене Гусева и Шипачева, но моментально отказалась от этой связки, как только началась Олимпиада.

У нас нет доминирующих звеньев, а самая приличная по взаимодействию связка нападения – это Карнаухов-Слепышев, которая умеет давить активностью и играть без шайбы, но теряется, когда нужно чуть усложнить мысль и поиграть в хоккей, а не просто наваливаться на чужие ворота.

Финны выглядят более монолитно – например, они полностью сохранили уфимскую тройку Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен. У этого звена 6 заброшенных шайб, и даже когда в матче со шведами Гранлунд получил 5 минут штрафа, Маннинен и Хартикайнен самостоятельно устроили шведам ад и вытащили Финляндию в овертайм.

Они работают примерно так же, как и в КХЛ. Хартикайнен – лучшая задница Олимпиады, которой он укрывает шайбу у бортов и давит оппонентов. Маннинен – передачи и умные открывания. Гранлунд – броски и работа на пятаке. У них хорошая химия – Юкка Ялонен не стал ломать то, что хорошо работает, доверился им и получил звено-лидер.

С глубиной тоже полный порядок – 3 шайбы у Аалтонена, Песонена и Пакаринена, дважды стрельнул великан Анттила из четвертого звена. При этом каждая тройка максимально неприятна в силовом контакте – очень интересно, как сборная России попытается перебодать соперника, который уютно чувствует себя в вязкой игре без ворот, невероятно обучен и практически не допускает ошибок.

Еще одно опасение – наше меньшинство. Сборная России играет довольно пассивным низким блоком и открывает варианты для бросков защитников. Этим могли воспользоваться швейцарцы, но четко сработали полевые, Федотов и перекладина наших ворот. Финны лучше Швейцарии в силовой борьбе и жестче перекрывают обзор, плюс у них очень сильная линия защиты, в которой достаточно бросающих игроков – Лехтонен, Ватанен или Кемиляйнен будут серьезной проблемой в случае наших удалений.

Юкка Ялонен умеет побеждать Россию и идет к первому золоту в истории Финляндии

Финнов не было в финале Олимпиады 16 лет – с тех пор, как они проиграли финал шведам в Турине.

Главный тренер Юкка Ялонен тогда работал в финской Лииге, а теперь довел сборную до финала и готовится войти в историю – у маленькой Финлядии уже были мировые суперзвезды, но еще нет олимпийского золота.

Ялонен – очень сильный тактик, хороший психолог и умелый мотиватор. У него есть золото МЧМ, два титула взрослого ЧМ и бронза на Олимпиаде в Ванкувере – он фантастически умеет находить подход к финским игрокам из разных поколений и превращает их в безжалостную банду. А еще – умеет играть против России.

Формально у Ялонена отрицательная статистика в матчах против нас, но есть важный момент – она отрицательная с учетом товарищеских игр Евротура.

На ЧМ все в пользу хитрого финна, причем в плей-офф он проиграл нам лишь один раз – на ЧМ-2012, когда у нас был великолепный Евгений Малкин.

Однако Ялонен очень уважительно относится к сборной России, что еще раз подчеркнул перед матчем в интервью Sport24: «Мы уважаем их, они уважают нас, я провел в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале».

Вполне очевидно, что Россия получила в финале главного босса этого турнира (в отличие от Пхенчхана, где в финале были сенсационные немцы). И только Россия стоит на пути финнов к исторической золотой медали.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, David W Cerny, Jonathan Ernst