Казахстан проиграл ОАЭ в товарищеском матче: это второе за неделю поражение сборной
Не помог даже Исламхан.
Казахстан после поражение Узбекистану отправился в ОАЭ: подопечные Адиева намеревались завершить сезон товарищеским матчем с 70-й командой в рейтинге FIFA.
Команда Сборная ОАЭ перед матчем с Казахстаном принимала Аргентину: подопечные Адольфо Арруабаррены пропустили пять безответных мячей (не обошлось без гола от Месси).
Футбольная ассоциация ОАЭ перед матчем заявляила, что результат встречи не важен для сборной.
– Тренерский штаб стремится получить больше технических преимуществ с помощью товарищеских матчей, которые проводит сборная, независимо от результатов, которые не так важны в подобных противостояниях.
Матч не вызвал интереса среди местных болельщиков: параллельно в Абу-Даби проходит Гран-при Формулы 1, поэтому казахстанских фанатов на трибунах было ощутимо больше.
Стартовый состав Казахстана претерпел несколько изменений по сравнению с прошлым матчем: вместо Габышева в защите вышел Малый, Куат и Каиров заменили Оразова (травма) и Дарабаева, и с первых минут на поле вышел Зайнутдинов.
Начало матча осталось за хозяевами: натурализованный бразилец Фабио Де Лима после удара со штрафного открыл счет в матче. Больше голов болельщики в первой половине игры не увидели.
Сборная ОАЭ весь первый тайм старались быстро действовать с мячом, тогда команда Адиева играла вторым номером. Статистика тайма говорит за себя: 64% на 36% в пользу хозяев.
Вторая половина игры началась с ошибки Малого: защитник «Тобола» сыграл неуверенно вблизи штрафной, однако Шацкий спас команду от гола.
Почту сразу Казахстан забил: Досмагамбетов навесил, а Аимбетов головой поразил ворота Эйза Халида.
Однако Лима вывел ОАЭ вперед: защита оставила форварда в полном одиночестве, позволив натурализованому бразильцу переиграть Шацкого и оформить дубль в матче.
Адиев выпустил на поле Самородова, Исламхана и Шомко, однако счет в матче не изменился. Символично, что Бауржан получил дисквалификацию два года назад, являясь футболистом клуба из ОАЭ.
Под конец матча Казахстан остался в меньшинстве: Марочкин получил красную, лишив команду последнего шанса на ничью.
2:1 – команда завершает сезон на минорной ноте. Адиеву предстоит большая работа в Лиге Наций: сможет ли российский специалист в следующем году привести команду к успеху?
Время покажет.
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Фото: КФФ
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