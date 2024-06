За кого болеете на Евро-2024?

Общий флэшмоб!

До старта Евро-2024 осталось несколько дней. Самое время определиться с симпатиями: сборные, игроки, тренеры – выбирайте, кого угодно. Авторы Спортса начинают, а вы продолжайте в комментах.

Денис Пузырев – за шотландское веселье

На прошлой неделе Шотландская футбольная ассоциации выпустила ролик со списком из 26 игроков, которые поедут на Евро. В минутном видео – вообще никакого футбола. На экране – веселая домашняя вечеринка с выпивкой и танцами. И только под конец небольшая часть тусовщиков со стаканами присаживается у телека, где секунд на пять возникает список с именами футболистов. Заканчивается все традиционно – похмельем, сном на полу в одежде и внезапно появившейся в комнате живой курицей. «No Scotland – No party» – слоган в конце клипа не требует перевода.

В этом – вся Шотландия – классическая сборная, которая ни разу в истории не выходила из группы ни на ЧМ, ни на Евро. Она не про чемпионские амбиции, она про веселье и атмосферу. При этом никто не назовет шотландцев лузерами, которые заранее выбросили белый флаг. На родине такого не поймут. Шотландцы будут биться. Если потребует – физически перемалывать соперника за гранью дозволенного. Кому понравится проверять крепость костей при встрече со Скоттом Мактоминеем и Джоном Макгинном, которые кажутся пришельцами из сурового прошлого в современном рафинированном футболе?

А еще персонально притоплю за одного из самых ярких, но явно недооцененных открытий последнего сезона АПЛ. Райан Кристи – важнейший элемент в игре «Борнмута». Раньше он был знаменит ремейком трюка Винни Джонса: когда еще в «Селтике» в дерби Старой Фирмы схватил за яйца оппонента из «Рейнджерс». Тренер «Борнмута» Андони Ираола превратил 29-летнего шотландского универсала в прессинг-машину. Большая часть голов Соланке в этом сезоне – результат высокого агрессивного прессинга Кристи, наводившего ужас на защитников в начальной стадии билдапа.

Конечно, наивно рассчитывать, что Шотландия сможет претендовать на что-то серьезное, но и первый в истории выход из группы станет отличным поводом для грандиозной вечеринки. Потому что для обычной вечеринки им никакого повода и не нужно.

Любовь Курчавова – за грузинские эмоции

В конце марта я смотрела на фото и видео со стадиона имени Бориса Пайчадзе, где Грузия оформила первый в истории выход на Евро, и понимала, что основных ощущений у меня два.

1. Я наслаждалась очередным напоминанием о том, сколько эмоций и счастья может дарить эта простая игра с мячом.

2. Я по-хорошему завидовала (футбол никогда не дарил мне опыта такой вот совместной радости: когда Россия переживала нечто подобное, я была слишком мала, чтобы разделить счастье с толпой незнакомцев).

Поэтому теперь мне хочется желать сборной Грузии только самого доброго. Любой (даже совсем небольшой) успех (например, первый гол или первые очки на Евро) подарит счастье сотням тысяч людей. Разве это не самое важное в футболе?

Буду болеть за то, чтобы они его испытали.

Глеб Чернявский – за частичку «Спартака»

На Евро-2024 будет всего четыре игрока из РПЛ (Бабич, Даку, Митай и Дркушич), но при желании таких героев можно найти больше.

Конечно, главный их них – Доменико Тедеско. Мне кажется, «Спартак» сыграл большую роль в его карьере: помог вырасти, окрепнуть, доказать, что ему не просто так в 32 год доверили «Шальке». Чувствуется, что есть какой-то и наш вклад в его прогресс.

Тедеско сейчас проще, чем Роберто Мартинесу на ЧМ-2022, когда золотое поколение Бельгии неудачно ловило последний шанс. Теперь давления нет, а звезды вроде КДБ, Лукаку и Куртуа еще есть. А, стоп... Куртуа же в сборной нет – и это тоже особенность Тедеско, который в свою структурность, четкость и грамотность всегда замешивает частичку самодурства. Не понравилось что-то – ничего, сыграем без сильнейшего вратаря (возможно, в мире).

Я очень благодарен Тедеско, что он реанимировал «Спартак» после Кононова. И построил одну из двух авторских команд со времен Романцева (вторая, наверное, была у Старкова в 2005-м). Поэтому на Евро-2024 я жестко за Тедди!

Дмитрий Письменский – за самую сильную команду турнира

За последние пару лет сборная Франции прилично изменилась. Команда избавилась от легендарного (Льорис, Варан) и местами токсичного и проблемного (Бензема, Погба) прошлого – новая Франция моложе, альтруистичнее и голоднее.

Болеть за самую сильную команду турнира (после травмы Магуайра Англия больше не топ-1) все еще интересно – нужно лишь найти сюжеты и героев.

● Новые имена на ключевых позициях – Меньян, Салиба, Камавинга. Абсолютные топы в клубах, но что будет в сборной?

● Красивый финиш карьеры Оливье Жиру в сборной – лучший снайпер в истории Франции (57 голов!) идет в последнюю охоту.

● Искупление Мбаппе – он уже приезжал на Евро в статусе главной звезды и жестко провалился. Теперь он капитан команды – с еще большей силой пришла и куда большая ответственность. Перф Килиана на Евро может всерьез изменить расклады в гонке за «Золотой мяч».

● Пункт, чтобы признаться в любви Антуану Гризманну – он заслужил золото Евро еще в 2016-м (был лучшим бомбардиром турнира!). «Идеальный игрок. Пашет как опорник, ассистирует как десятка, завершает атаки как чистый нападающий», – максимально емкая характеристика от Диего Симеоне. За этого парня хочется болеть отдельно.

Вадим Лукомский – за поколение Лунина и Довбика

Я из Беларуси, которая никогда не играла на Евро и ЧМ. Кроме распределения симпатий между четкими фаворитами (в этот раз – за Крооса и Германию), всегда желал успеха и Украине, и России. Нет вообще никаких футбольных причин ломать эту традицию.

Тем более там сложилась самая молодая команда турнира и очень кайфовое поколение. Ребята уехали в Европу и пытаются ее покорить. В этом сезоне у многих получалось правда мощно.

Андрей Лунин дошел до финала ЛЧ с «Реалом», Артем Довбик не заметил разницы между Ла Лигой и УПЛ, его напарником в самой сенсационной команде Испании был Виктор Цыганков, а Илья Забарный выиграл в «Борнмуте» приз игроку сезона по версии болельщиков (оценили его выше, чем забившего 19 мячей Соланке). Следующим претендентом на отъезд выглядит Георгий Судаков – запомнившийся передачами в стиле Фабрегаса в еврокубках.

Мудрик и Зинченко провели неровный сезон, но оба обладают отдельными топ-качествами: первый дает максимальную угрозу на пространстве, второй – гуру продвигающих передач. Малиновскому мешали травмы, но он успел забить один из лучших голов итальянского сезона.

Это яркое поколение с отличным набором качеств под современный футбол. За ними интересно следить, им хочется сопереживать, пускай Евро-2024 кажется лишь приквелом к ЧМ-2026. По логике командный пик должен быть там, хотя такие вещи трудно планировать.

Валерий Самсонов – за колючих турецких ноунеймов

Прожив в Турции почти год, насквозь пропитался местным футбольным вайбом: смотрю топ-матчи, хайлайты Суперлиги и лидеров Первой лиги, а в рилсах часто мелькают новости и взаимные подколы фанатов стамбульских грандов (зачастую – банальные).

В 2024-м турки за три товарищеских матча (10 июня сыграют с Польшей) пропустили семь: 0:1 – с Венгрией, 1:6 – против в Австрии и 0:0 – с Италией. Единственный гол с пенальти забил Хакан Чалханоглу, который сделал трек Made in Romania хитом в Турции.

Да, сейчас результаты не впечатляют, но турецкий футбол = неожиданность, помноженная на внезапность. Просто запомните: если вы включили матч/обзор чемпионата Турции, и мяч у защитника – будет или дикий привоз, или чумовая передача под выход один на один. На сборную это тоже проецируется.

Многие европейские медиа считают Турцию темной лошадкой (простите за штамп!) Евро-2024, а подавляющая часть команды Винченцо Монтеллы вряд ли известна в России, поэтому притоплю за турков. Болеть за колючих ноунеймов – что может быть лучше?

Максимилиан Алфимов – за веру в сербов

Сборная Сербии – самый очевидный кандидат. Те же цвета флага, та же вера, те же проблемы: хороший набор игроков, но вечные сложности на крупных турнирах.

Этот Евро для сербов вообще первый! Удивительно, но на ЧМ они в последние годы выходили регулярно, а вот с Евро не складывалось: последний раз приезжали еще в статусе Югославии (пусть уже и малой). Хочется, чтобы наконец у симпатичной сборной получилось хоть что-то – тем более что здесь есть и звезда РПЛ Срджан Бабич.

Максим Полтавец – за возвращение легендарной фразы про немцев

В футбол я влюбился во время ЧМ-2006. Немецкий чемпионат мне до сих пор кажется эталоном, но болел я тогда за сборные Аргентины и Италии – получается, что против сборной Германии. Теперь, кажется, лучшее время отдать должок.

У Германии молодой и интересный тренер. Целое поколение, для которого Евро – Last Dance (Ману Нойер и Томас Мюллер). Есть и футбольные золушки (Никлас Фюллькруг и Макс Миттельштадт). И, вот так параллель с ЧМ-2006, есть знаковый для поколения футболист, для которого турнир – последние матчи в карьере.

На игру Тони Крооса хочется смотреть как можно дольше, поэтому пусть сборная Германии дойдет хотя бы до полуфинала. Пусть Тони получит на родине заслуженное признание, еще раз увидит овации «Альянц Арены». Он это заслужил. А у нас будет время насладиться его радиоуправляемыми передачами в последний раз.

И главное. Фраза «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы» на последних крупных турнирах далека от реальности. Хочется, чтобы сборная Германии еще раз напомнила всем, что она умеет побеждать.

