Страдания «ПСЖ» в ЛЧ: один финал, пять вылетов в 1/8, восемь тренеров. Все попытки шейхов

12 заходов без титула.

Даже два с половиной миллиарда евро вложений не приводят к победе в ЛЧ – доказано «ПСЖ» только что.

В воскресенье Килиан Мбаппе на Елисейских полях вдохновлял две тысячи детей на занятия спортом. Там же он заявил: «Давление? Мы спокойны и уверены в себе. Знаем, что сможем переломить ход противостояния и выйти в финал».

Не вышло. 0:2 по сумме двух матчей с «Боруссией», а значит время обновить хронологию бесславных попыток «ПСЖ» забрать главный евротрофей.

Когда в 2011-м эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и его фонд Qatar Sports Investments выкупили «ПСЖ», их главной мечтой была победа в Лиге чемпионов. Да, с тех пор и ведет отсчет почти 2,5 млрд евро на трансферы (455 млн только прошлым летом). Клуб заманивал суперзвезд уровня Лионеля Месси и Неймара, несколько раз громко перезагружал проект, но цель все еще не достигнута.

Вот как «ПСЖ» раз за разом пытается взобраться на гору.

2012/13: «Барселона» не пустила выездным голом

Шейхи спасли «ПСЖ» от долгов в мае 2011-го: тогда им в наследство достались четвертое место в чемпионате Франции и главный тренер Антуан Комбуаре. Он дотянул до декабря 2011-го, его сменил Карло Анчелотти, который завершил сезон в топ-2 и затащил команду в Лигу чемпионов.

Он же повел «ПСЖ» в ЛЧ-2012/13 через восемь лет без самого престижного турнира. В четвертьфинале нарвались на «Барселону»: в первом матче Блез Матюиди спас «ПСЖ» от поражения на 94-й минуте (2:2), а в Испании каталонцы удержали необходимые 1:1 (хотя «ПСЖ» вел до 71-й минуты).

2013/14: позволили «Челси» камбэк

Вместо Анчелотти пришел Лоран Блан, но дальше итальянца не продвинулся.

После домашней победы над «Челси» (3:1) казалось, что парижане шагнут в полуфинал, но в Лондоне случился камбэк: Демба Ба сделал 2:0 на 87-й минуте.

2014/15: получили от Месси и Неймара (в «Барсе»)

Вторая попытка Блана – и снова только четвертьфинал. Опять встреча с «Барсой» и поражение без шансов: 1:3 и 0:2.

Парижан вынесли голы Месси и Неймара – вот это ирония, знаем мы теперь!

2015/16: споткнулись о «Сити»

Вновь Лоран Блан – вновь четвертьфинал.

Путь в полуфинал закрыл «Манчестер Сити»: команда Мануэля Пеллегрини добыла 2:2 во Франции и добила в Англии (1:0).

2016/17: тот самый провал против «Барселоны»

Несмотря на три чемпионства в Лиге 1, Блану припомнили неудачи в ЛЧ. Жаркий пост занял Унаи Эмери и снял с «ПСЖ» проклятье четвертьфиналов – но не так, как хотелось бы шейхам. Теперь парижане стали вылетать в 1/8 финала.

На этой стадии случился самый громкий позор «ПСЖ» – провал против «Барсы» будут помнить еще очень долго. Сначала роскошные 4:0 на «Парк де Пренс» и мысли о непобедимости, а потом унизительные 1:6 на «Камп Ноу».

Босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи успокаивал: «Наши инвестиции долгосрочные. Я уверен, что через два или максимум три года каждый скажет: «Посмотрите на «ПСЖ», они проделали фантастическую работу». Трансферные расходы на игроков и зарплаты, а также доходы клубов быстро растут в мире спорта – особенно в футболе. Поэтому мы уверены в своих решениях и довольны ими».

В какой-то степени он оказался прав – через три года случился финал. Но перед ним еще несколько вылетов на ранней стадии.

2017/18: нарвались на «Реал» даже с первого места в группе

Самое удивительное, что после 1:6 от «Барсы» Эмери еще и сенсационно проиграл чемпионат Франции. Но остался – чтобы вновь вылететь в 1/8 финала ЛЧ.

«ПСЖ» задорно пролетел группу: выбил 15 очков, растерзал «Селтик» и «Андерлехт», уложил 25 голов и проиграл только «Баварии». Но даже первое место в группе не спасло от кошмарного жребия: «Реал» раскидал французов и дома, и в гостях – 3:1, 2:1.

2018/19: позволили «Юнайтед» спастись

Эмери все-таки ушел, и в Париже поставили на Томаса Тухеля. С первой попытки у немца не получилось – тоже только 1/8 финала.

Здесь – «МЮ» и необъяснимая магия Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец прилетел прибирать за Жозе Моуринью и вдруг прибил «ПСЖ». Французы уверенно победили на «Олд Траффорд» (2:0), но что случилось потом – загадка! Гол Маркуса Рэшфорда на 94-й минуте ответного матча всех шокировал – 3:1 в пользу «МЮ» и проход англичан за счет гостевого гола.

2019/20: вплотную к титулу, шлагбаум от «Баварии»

Лучшая попытка «ПСЖ» – шейхи были максимально близки! Сначала элитно прошли группу: набрали 16 очков в играх против «Реала», «Галатасарая» и «Брюгге».

Потом со скрипом, но перепрыгнули «Боруссию»: Эрлинг Холанд дублем напряг французов в Дортмунде (2:1), но на Париж не хватило (0:2).

Следующего матча в ЛЧ пришлось ждать почти полгода: из-за коронавируса турнир возобновился только в августе, а стадии плей-офф состояли из одного матча. От этого не легче: «Аталанта» проходила в полуфинал до 90-й минуты: голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга в компенсированное время все развернули.

С «Лейпцигом» было проще – 3:0 в полуфинале. Обломала только «Бавария» в финале (0:1) – настолько вплотную к титулу «ПСЖ» еще не был.

2020/21: тормознул «Ман Сити» Пепа

Казалось, такой «Париж» может вновь добраться до финала, но Тухель разругался с руководством и вылетел в декабре. Доруливал уже Маурисио Почеттино, с которым поочередно прошли «Барсу» и «Баварию». Но с «Сити» Почеттино уже не справился – 1:2, 0:2.

Второй полуфинал за два года – неплохо, но хотелось большего.

2021/22: дали «Реалу» все перевернуть

В следующий заход Почеттино вновь проиграл «Сити», но все равно вышел из группы: набрал 11 очков и был выше «Лейпцига» с «Брюгге».

А вот со жребием не повезло: парижанам могли вытянуть «Аякс» или «Лилль», но достался «Реал». И все вроде было неплохо: Мбаппе забил победный в Париже (1:0), а потом открыл счет в Мадриде – особенно красиво на фоне слухов об уходе в «Реал».

Но потом Анчелотти взмахнул бровью и снес бывшую команду – 3:1 за 17 минут и никакого четвертьфинала.

2022/23: влетели всухую «Баварии»

Команда Кристофа Гальтье прогнулась под «Баварией» и снова в 1/8 финала: в Париже опять расстроил собственный воспитанник Кингсли Коман (он же забивал за мюнхенцев в финале-2020), а в Германии отличились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри.

0:3 – очередной ранний вылет.

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Теперь с задачей не справился Луис Энрике – уже восьмой тренер при шейхах. Снова в разных формулировках звучит о невезении и несправедливости футбола .

Новая попытка – уже без Килиана Мбаппе. Что изменится?

«Дортмунд» в финале ЛЧ! Вынесли «ПСЖ» двумя победами в двух матчах

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP, Josep Lago / AFP; Gettyimages.ru /Julian Finney, Jasper Juinen, Angel Martinez, Miguel A. Lopes/Pool