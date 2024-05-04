«Реал» – чемпион! Лишь одно поражение, 27-й трофей Анчелотти 👏

Ключевые цифры титула.

«Реал» выиграл чемпионат Испании! Дома разгромил «Кадис» (3:0), а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4), так что никто уже не догонит команду Карло Анчелотти, хотя до конца еще четыре тура.

Главные цифры сезона и истории «Реала».

● Это 36-е чемпионство «Мадрида». Остальные далеко позади: 27 у «Барселоны», 11 у «Атлетико», у других – меньше десяти. За последние 12 сезонов «Реал» выигрывал чемпионат четырежды. Но дважды подряд со времен 2007 и 2008 годов пока не получается – будет новая попытка.

● «Реал» выдает отличный сезон по количеству пропущенных голов – всего 22 в 34 матчах. Сухих игр – 18, больше половины! Последний раз пропускали меньше в сезоне-1968/69 – 21 гол, но и игр тогда было всего 30.

● По забитым голам (пока 74) выступление не грандиозное (мы же помним 121 гол в 2011/12), зато «Реал» забивает в каждом матче. Ну, почти: уберегся только «Райо Вальекано» (0:0). Не так давно команда выигрывала чемпионат и с меньшим количеством мячей – 70 в сезоне-2019/20.

«Реал» – не самая зрелищная команда чемпионата. В матчах с его участием забивается в среднем 2,83 гола, у пяти команд показатель от трех и выше.

● «Реал» проиграл всего один матч – «Атлетико» 1:3 в прошлом сентябре. С тех пор – 28 игр без поражений. Последний раз «Реал» заканчивал сезон Ла Лиги с таким маленьким количеством поражений в 1989 году – проиграл тогда только «Сельте».

● «Реал» отлично играет дома – единственный без поражений, только дважды в 17 играх потерял очки (0:0 с «Райо Вальекано», 1:1 с «Атлетико»). В прошлом сезоне домашние матчи давались тяжелее – шесть потерь очков в 19 играх.

● Интересный показатель, где «Реал» – не лучший, это первые таймы. Там рулит «Атлетик». Зато после перерыва чемпион круто прибавляет: из 34 вторых таймов выиграл 26.

● Три игрока пробили отметку в десять голов за сезон в Ла Лиге – десятка у Родриго, 13 у Винисиуса, 18 – у Джуда Беллингема. По гол+пас лидирует Джуд – у него 18+4.

● Болельщики «Реала» могут быть довольны принципиальными матчами против «Барселоны» – две победы в них (а в Суперкубке еще и разгром), но успешного выступления против «Атлетико» им наверняка не хватило (одно очко из шести возможных, 5:3 в Суперкубке – но вылет в Кубке).

● Лука Модрич выиграл 25-й трофей с «Реалом», Дани Карвахаль и Начо – 24-й, Тони Кроос – 21-й. У Карло Анчелотти в тренерской карьере – 27-й титул. Флорентино Перес выиграл 34 трофея. И это рекорд среди президентов «Реала».

Фото: IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport/imago-images.de, IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press ; Gettyimages.ru /David Ramos, Juan Manuel Serrano Arce