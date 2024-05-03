Почему Ройс уходит из «Дортмунда»? И куда?

Не дождался нового контракта.

Заканчивается эпоха: Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» после 12 лет в клубе. К сожалению, к этому шло.

Ройс перестал играть, «Дортмунд» решил расстаться

В апреле 2023-го «Боруссия» продлила контракт с Марко до конца сезона-2023/24 с понижением зарплаты. Начиная с прошлогодней чемпионской гонки, его место в иерархии становилось все менее значимым.

Ройс потерял место в основе еще весной 2023-го, сейчас игровых минут стало только меньше. Теперь Марко даже не всегда первый выбор на замену: просидел в запасе аж шесть матчей – еще в восьми выходил со скамейки.

Ройс делился в интервью Sport1 деталями по поводу возможного продления контракта еще в январе: «Сейчас я сосредоточен на том, как добиться успеха во второй половине сезона. В подходящее время мы сядем вместе – как и в прошлом году – и обсудим, как действовать дальше.

Сейчас я не буду говорить об уходе. Мой клуб – «Боруссия», и он будет первым, куда я обращусь, когда придет время решать вопрос о моем будущем».

Игрок хотел остаться, хотя, по информации Sky Sports, «Боруссия» уже тогда склонялась к тому, чтобы не продлевать контракт. В феврале SportBild добавил, что в Дортмунде решили подождать до весны и принять решение на основе формы Марко.

На фоне слухов болельщики требовали сохранить Ройса и запустили хэштег #Reus2025 в надежде повлиять на руководство. Никто не хотел мириться с тем, что пути легенды и клуба все-таки разойдутся.

В марте пошли инсайды посерьезнее: Фабрицио Романо в эфире Caught Offside сообщил о том, что летом игрок станет свободным агентом. Однако с решением Марко все еще не торопился и собирался тщательно все обдумать.

По сути, переговоры не только не продвигались, но и толком не проводились: отпугивали возраст и форма. В итоге решили не предлагать новый контракт – в апреле инсайдом об этом громыхнул Bild, а 3 мая «Боруссия» объявила официально.

Гендир Ханс-Йоахим Ватцке попрощался: «Марко Ройс – один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти 10 лет играл в нашей молодежной команде, 12 лет выступал в главной команде и долгое время был капитаном. Его связь с дортмундской «Боруссией» необыкновенна.

Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в «Боруссию» после завершения профессиональной карьеры. Здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач».

12 лет в клубе. 424 матча. 168 голов. 128 голевых передач. Большие цифры – как и сам игрок.

Куда теперь: МЛС, Турция, возвращение в «Гладбах» или завершение карьеры

Вариантов много.

По информации Sky Sports, Ройсом интересовались клубы из МЛС и Турции. Фабрицио Романо также упоминал «Вест Хэм» в качестве возможного претендента на Марко.

Еще одна опция – возвращение в «Боруссию» из Менхенгладбаха с понижением зарплаты, но о ней говорят меньше.

Маловероятный сценарий – завершение карьеры. В мае Ройсу исполнится 35 лет.

Наш любимый Марко Ройс уходит из «Боруссии». Он пережил всех главных звезд клуба за 12 лет

Фото: Gettyimages.ru /Frederic Scheidemann; IMAGO/Moritz Mueller, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press