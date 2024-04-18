Знаем всех из Европы на клубном ЧМ-2025: плюс «Атлетико» и – внезапно – «Зальцбург»! Кто еще?

Каждому – 50 млн.

«Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, но квалифицировался на клубный чемпионат мира-2025.

Уже известно 26 команд из 32. Последний слот в Европе занял неожиданный участник.

Кто сыграет на КЧМ-2025: нет «Барселоны» и «Ливерпуля», зато поедет «Зальцбург»

Квоты утверждены в феврале 2023-го: от Европы 12 команд, от Южной Америки – шесть, от Азии, Африки и Северной Америки – по четыре, от Океании – одна. Плюс еще один клуб от страны-организатора – то есть от США. Итого североамериканских команд пять.

Пояснение по отбору:

● От Европы едут четыре победителя Лиги чемпионов и восемь команд по рейтингу УЕФА за последние четыре сезона. Сейчас есть три победителя – «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», остальные восемь клубов попали по рейтингу.

До второго дня с ответными четвертьфиналами ЛЧ оставались один слот и два претендента – последний билет забрал бы «Арсенал», если бы выиграл турнир, а при победе любой другой команды место уходило «Зальцбургу». Англичане вылетели от «Баварии», так что на КЧМ поедут австрийцы.

Есть важное ограничение: по рейтингу могут добрать только две команды от страны. Поэтому, например, из-за квалификации «Сити» с «Челси» как обладателей ЛЧ не может отобраться «Ливерпуль», путь «Лейпцигу» блокируют «Бавария» с «Боруссией», а «Барселоне» – «Реал» с «Атлетико». Здесь во вкладке Confederation ranking можно следить за актуальной таблицей.

● От Южной Америки четыре победителя последних Кубков Либертадорес: точно «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и чемпион-2024, который определится в ноябре. Еще два слота – лучшие команды по четырехлетнему рейтингу КОНМЕБОЛ, это «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

● От Азии победители трех последних местных ЛЧ – «Аль-Хилаль», «Урава» и будущий чемпион-2023/24 (станет известен в мае). Плюс лучшая команда по четырехлетнему рейтингу: это корейский «Ульсан». Если чемпионом не станет «Йокогама» или «Аль Айн», по рейтингу заодно просочится из Кореи еще и «Чонбук».

● Африку представят победители местной ЛЧ – «Аль-Ахли» и «Видад», плюс чемпион-2023/24, который определится в мае. И тоже лучшая команда за четыре года по рейтингу на континенте (шансы есть у «Мамелоди Сандаунс» и «Эсперанс» – или пройдут обе, если ЛЧ не возьмет «Мазембе»).

● От Океании сразу «Окленд Сити» – даже не стали ждать окончания ЛЧ: «Окленд» выиграл два предыдущих турнира, а по четырехлетнему рейтингу его уже никто не обгонит.

Клубный ЧМ – копия турнира сборных. Ровно тот же формат

В восьми группах по четыре команды, выходят по две лучшие, далее – плей-офф с 1/8 финала. Все как на чемпионате мира у сборных. Финалисты сыграют по семь матчей.

Про дикую нагрузку и уплотнение календаря разговор идет постоянно, международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отдельно реагировала на такую модернизацию турнира. Акцентировали на том, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье, да и вообще у некоторых футболистов в сезоне-2024/25 может набежать более 80 матчей за клуб и сборную – на 10% выше современного максимума.

Часть футболистов может быть занята почти без остановок три года подряд – с лета-2023 по лето-2026: в 2024-м после клубного сезона будут Евро и Кубок Америки, в 2025-м – клубный ЧМ, в 2026-м – чемпионат мира.

Но Джанни Инфантино, глава ФИФА, в любом случае уверен: «Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального клубного футбола».

Призовые клубного ЧМ: минимум 50 млн за участие

Предполагается, что общий призовой фонд составит около 2,5 миллиарда евро, часть этой суммы разделят участники. За сам факт участия – минимум 50 миллионов евро. А дальше бонусы за результаты. То есть для «Атлетико» подтверждение этой поездки в США – гарантия 50 млн.

Правда, эти данные еще предстоит уточнить официально ближе к турниру, пока в медиа есть расхождения о валюте: встречаются и фунты, и евро и доллары. Это важно, потому что 50 млн фунтов – это 62 млн евро. Победитель должен получить примерно 100 миллионов.

Первый КЧМ в таком формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025-го.

Мбаппе догнал Ибру и Шевченко в топе бомбардиров ЛЧ. И первым в сезоне забил 40 голов

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez, Gonzalo Arroyo Moreno