Стадион «Шанхая» Слуцкого принимал Олимпиаду и Суперкубок Италии. Крыша арены – в форме седла

В субботу Спортс впервые покажет домашний матч «Шанхай Шеньхуа». В 14:35 по мск команда Леонида Слуцкого сыграет со столичным «Бэйцзин Гоань».

Самое время побольше узнать об арене с незамысловатым названием Шанхайский стадион.

Здесь Месси рвался к олимпийскому золоту

«Шанхай Стэдиум» открыли в 1997 году к восьмым Национальным играм Китая – это что-то вроде Спартакиады народов КНР.

Главная особенность арены – ее крыша сделана в форме седла.

Непростая конструкция.

Новую жизнь стадион обрел к другим масштабным играм – Олимпиаде-2008. После реконструкции стадион принял 12 матчей мужского и женского футбольных турниров, в том числе полуфиналы и матч за третье место у мужчин, в котором у бразильцев дубль в ворота Бельгии (3:0) закатил Жо.

Стадион стал счастливым для будущих олимпийских чемпионов аргентинцев. Здесь они начали групповой этап победами над Кот-д’Ивуаром (2:1 – счет открыл Лионель Месси) и Австралией (1:0 – гол у Эсекьеля Лавесси, который в будущем завершит карьеру как раз в Китае).

В четвертьфинале на этом же стадионе аргентинцы прошли в дополнительное время Нидерланды – 2:1, забили Месси и Анхель Ди Мария.

Летом 2015-го до арены в Шанхае вновь добрался большой футбол: здесь прошел Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Лацио». Голы Марио Манджукича и Пауло Дибалы принесли победу туринцам.

«Шанхай» переехал на стадион недавно. Собирается 25-27 тысяч фанатов, хотя можно в 2,5 раза больше

«Шанхай Шеньхуа» играет на этой арене с 2023 года. До этого (с 2009-го по 2019-й) здесь играл «Шанхай Порт» (он же «Шанхай СИПГ»). Однако в 2020-м эта команда переехала на новую 37-тысячную арену, а «Шанхай Стэдиум» на три года закрылся на реконструкцию.

В итоге вместимость арены увеличили с 56 842 до 72 тысяч. Со стадиона убрали беговую дорожку, превратив его в полностью футбольный.

Стадион расположен в восьми километрах от главной Народной площади и центра города. Как видно, инфраструктура вокруг арены развита.

«Шанхай Шеньхуа» на матчи чемпионата собирает в среднем 25-27 тысяч болельщиков – это пятый показатель в лиге. В этом сезоне команда провела две домашние игры – и посещаемость осталась примерно той же, что и в прошлом сезоне.

Возможно, более продолжительное лидерство «Шанхая» в таблице приведет к росту интереса.

Следующий матч «Шанхай Шеньхуа» – домашний. Смотрите его на Спортсе: стартуем в 14:35 мск в субботу, 13 апреля. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев. Бесплатная трансляция – только у нас .

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

Фото: Gettyimages.ru /Di Yin, Lintao Zhang, Alexander Hassenstein; AFP /SHEN CHUNCHEN, SHEN CHUNCHEN, ZHOU JUNXIANG, OLIVIA SAVOURE, SUN WEIZHONG, OUYANG HE, PETER PARKS