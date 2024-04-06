Ох, «Бавария» проиграла, ведя 2:0. Считаем, когда «Байер» станет чемпионом

Вот-вот.

2:3 – «Бавария» влетела скромному «Хайденхайму». Похоже, сами закрыли вопросы по чемпионской гонке.

«Байер» – в шаге от долгожданной истории. Буквально – остался один шаг.

2:0➡️ 2:3 – «Бавария» проиграла за полчаса

Хотя для «Баварии» матч начинался так здорово: вели 2:0 еще до перерыва, постарались Харри Кейн и Серж Гнабри.

Но во втором тайме что-то случилось, позволили «Хайденхайму» отыграться. Как так?

⚽️50’ – хавбек Кевин Зесса проврался сквозь защиту, вратарь Свен Ульрайх досматривал эпизод.

⚽️52’ – заброс штрафную, а там в ближний угол замкнул форвард Тим Кляйндинст.

⚽️79’ – оформляет дубль Кляйндинст, хозяева нагло поймали «Баварию» на контратаке.

2:3 – за полчаса. Ох!

● «Бавария» проиграла шесть игр за сезон Бундеслиги – впервые с сезона-2011/12. Тогда закончили вторыми после «Дортмунда».

● Еще один удар – впервые аж с 2000-го проиграли кому-то из дебютантов Бундеслиги.

Спортивный директор Кристоф Фройнд подтверждает: Томас Тухель останется тренером на матчи с «Арсеналом». Увольнение не рассматривают.

До чемпионства «Байера» – один матч

«Бавария» – спонсор раннего чемпионства «Байера», команда Алонсо может официально взять титул уже в следующем туре.

Через неделю играть дома с «Вердером», крепким середняком.

Победа – и «Байер» выиграет чемпионат Германии. Если вдруг не обыграют «Вердер», на помощь леверкузенцам всегда придет положительная статистика в очных играх с «Баварией». При равенстве очков «Байер» тоже окажется впереди.

***

Еще один фантастический рекорд «Байера» – впервые в истории набрали 76 очков.

Могут стать официально лучшей командой за всю истории Бундеслиги. Соперничать, конечно, снова придется с «Баварией». Нет-нет, просто другими ее версиями.

Для того, чтобы осилить рекордное количество баллов, им хватит пяти побед и ничьей в оставшихся матчах. Шансы неплохие, календарь у «Байера» не такой трудный даже с учетом параллельных игр в Лиге Европы.

Беспроигрышная серия «Байера» – 41 матч подряд во всех турнирах, до рекорда «Юве» надо продержаться еще два матча. Последний слив датируется 27 мая – заключительный тур прошлого сезона. В этом – 34 победы и 5 ничьих.

Если не проиграют «Вест Хэму», с которым играть на неделе, то матч с «Вердером» станет не только чемпионским, но и рекордным.

История!

Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia/Global Look Press