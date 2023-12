Какой спорт смотреть на каникулах?

Спортивные трансляций – одно из обязательных развлечений на новогодних и рождественских каникулах. Ниже – то, что вас может заинтересовать.

Футбол

АПЛ

На стыке 19 и 20 веков футбол захватил умы англичан и набрал на острове огромную популярность. Это был один из немногих вариантов развлечь народ, особенно рабочий класс. Поэтому английские власти не стеснялись ставить матчи на новогодние праздники. Традиция продолжается! Выбрали главные матчи.

30 декабря, «Ноттингем» – «Ман Юнайтед». Команда Нуну после семи матчей без побед разбила грозный «Ньюкасл» (3:1) – шансы против кризисного «МЮ» дома точно есть.

30 декабря, «Ман Сити» – «Шеффилд». «Сити» вступает в ключевой этап чемпионской гонки – пока без Холанда (обещают возвращение в январе).

31 декабря, «Тоттенхэм» – «Борнмут». Команда Андони Ираолы неожиданно набрала суперход – 7 побед в девяти матчах АПЛ. Почему бы не упереться и против не всегда стабильного «Тоттенхэма».

31 декабря, «Фулхэм» – «Арсенал». Лондонское дерби можно смотреть даже без турнирных интриг. А тут еще и «Арсенал», рвущийся к титулу.

1 января, «Ливерпуль» – «Ньюкасл». Этот матч вернет вас в ритм после новогодней ночи. «Ньюкасл» хоть и барахлит в последнее время, но все равно борется за место в ЛЧ (возможно, у Англии их будет даже пять).

2 января, «Вест Хэм» – «Брайтон». Обе команды претендуют на еврокубки – почему бы не глянуть их очный матч в АПЛ.

Кубок Англии

7 января, «Арсенал» – «Ливерпуль». Топ-клубы свели уже в 1/32 финала. Их недавний матч в АПЛ подарил нам встречный футбол с закономерным результатом – 1:1. А здесь еще и битва на вылет.

Где смотреть: легальных трансляций нет, но...

Серия А

30 декабря, «Ювентус» – «Рома». Туринцы гонятся за лидирующим «Интером», а римляне традиционно бьются за еврокубки. Выглядит как приятная афиша на вечер субботы.

7 января, «Рома» – «Аталанта». Алексей Миранчук против команды Жозе Моуринью – надеемся, российский полузащитник попадет в старт или выйдет хотя бы по ходу встречи.

7 января, «Торино» – «Наполи». У неаполитанцев проблемы: пять поражений в семи матчах, растут шансы пролететь мимо вообще любых еврокубков. «Торино» сейчас на 10-м месте – и расстояние до «Наполи» всего три очка.

Где смотреть: каналы холдинга «Матч».

Ла Лига

2 января, «Реал Сосьедад» – «Алавес». Арсен Захарян растянул подколенное сухожилие и пропустил последний матч с «Кадисом». Травма не очень серьезная, поэтому ждем возвращения сразу после Нового года.

3 января, «Жирона» – «Атлетико». Главная сенсация европейского сезона против стабильной банды Диего Симеоне. Команды рядом в таблице: «Жирона» преследует «Реал», а «Атлетико» замыкает топ-3.

4 января, «Лас-Пальмас» – «Барселона». Каталонцы много не реализуют, а в «Лас-Пальмасе» блистает вратарь Альваро Вальес, один из лучших в Ла Лиге-2023/24. Неудачная серия «Барсы» продолжится?

4 января, «Севилья» – «Атлетик». «Севилья» в этом сезоне не блещет: лишь 15-е место в Ла Лиге. Недавно пришел Кике Флорес, уже третий главный тренер за сезон. Интересно, что покажут дома против бодрого «Атлетика».

Где смотреть: Okko Спорт продолжает показывать Ла Лигу в полном объеме.

Французские кубки

3 января, «ПСЖ» – «Тулуза». Матч за Суперкубок Франции, Луис Энрике может взять первый трофей в «Париже».

7 января, «Ланс» – «Монако». Это уже Кубок Франции. Две команды из верхней части таблицы Лиги 1 встречаются в 1/32 финала.

Где смотреть: легальных трансляций в России нет, но...

Лыжные гонки

Тур де Ски

30 декабря – 7 января. «Тур де Ски» всегда проходит в новогодние праздники, но даты порой немного смещаются. Выбор дат не случаен – многодневку проводят после первой трети сезона, чтобы она не конфликтовала с чемпионатом мира (в те года, когда он есть в календаре).

В этом году «Тур» пройдет в 18-й раз. Правда, без норвежца Йоханнеса Клэбо, который снялся из-за болезни.

Интрига: защитит ли титул Фриде Карлссон. Она до сих пор не восстановилась после коронавируса.

Где смотреть: Матч ТВ, Матч! Арена

Турне четырех трамплинов (почти все праздники)

28 декабря – 6 января. «Турне» проводится с 1952 года и всегда четко в одни и те же даты. Когда-то все началось с чисто немецких соревнований под Новый год, но позже переросло в главный турнир в прыжках с трамплина.

Прошлогодний победитель Халвор Гранеруд пока проводит невнятный сезон – без подиумов и с редкими попаданиями в десятку.

А у лидера Кубка мира Штефана Крафта есть шанс выиграть “Турне” во второй раз в карьере. В деле и Рею Кобаяси – для него победа может стать уже третьей.

Где смотреть: Матч! Арена

Биатлон

Кубок мира

4-7 января. Посленовогодние этапы Кубка мира традиционно проходят в Германии – четвертый этап примет Оберхоф.

Интрига этого этапа и сезона в целом – когда Йоханнес Бо догонит по победам Мартена Фуркада (осталось выиграть всего 6 раз) и сможет ли он добраться до рекорда Уле Эйнара Бьорндалена (до него еще 18 побед).

Где смотреть: Окко

Кубок Содружества

5-7 января. Сразу после Нового года возобновиться и российский биатлон – третий этап Кубка Содружества пройдет в Раубичах (Беларусь).

У сборной Беларуси пока 4 победы в Кубке, у России – 8. В общем зачете лидируют Эдуард Латыпов и Виктория Сливко.

Где смотреть: Матч ТВ

Горные лыжи

Кубок мира

6-7 января. В эти дни пройдут сразу два этапа Кубка мира – женский в Краньска-Гора (Словения), мужской в Адельбодене (Швейцария).

У американки Микаэлы Шиффрин уже 91 победа на Кубке мира – это абсолютный рекорд как у женщин, так и мужчин. Насколько еще увеличится эта цифра?

Где смотреть: пока новостей о трансляциях нет

Хоккей

НХЛ, включая Зимнюю классику

В Национальной лиге нет паузы на Новый год (есть только рождественский перерыв), так что вы можете себя порадовать качественным хоккеем даже за праздничным столом – и делать это каждую ночь вплоть до выхода на работу. Капризов, Кучеров, Панарин и другие будут радовать вас все выходные. Главное – их найти.

Зимняя классика. «Сиэтл» – «Вегас», 1 января, 23:00 мск. Но даже в НХЛ есть особые традиции, мимо которых нельзя пройти – например, первоянварский матч под открытым небом. Называется он «Зимняя классика» – и ирония тут в том, что сыграют два самых молодых клуба лиги – «Вегас» (7-й годик) и «Сиэтл» (2-й годик). Но скучно не будет: одни – действующие чемпионы, а другие в прошлом плей-офф выбили «Колорадо» и чуть не зашли в финал конференции.

НХЛ. «Питтсбург» – «Вашингтон», 3 января, 03:30 мск. Еще одна игра, которую стоит обозначить отдельно. Конечно, это противостояние потихоньку теряет свою актуальность и становится ностальгическим. Но, во-первых, посмотреть одновременно на Овечкина и Кросби – это всегда интересно, а во-вторых, команды бьются за место в зоне уайлд-кард – очки им очень нужны.

Где смотреть: легальных трансляций в России нет, но…

КХЛ

СКА – «Локомотив», 5 января, 17:00 мск. Континентальная лига выйдет с каникул уже 3 января – и обязательно раскрасьте свои выходные походом на хоккей, если они проводятся в вашем городе. А в первую пятницу года можно залипнуть у экрана на битву двух систем: Ротенберга и Никитина.

ЦСКА – «Спартак», 5 января, 17:30 мск. Армейцы – действующие чемпионы, которых сильно штормит в этой регулярке. «Спартак» – среди лидеров Запада и один из главных претендентов на титул. Такое дерби точно надо смотреть.

«Динамо» – «Спартак», 7 января, 17:00 мск. Еще одно московское дерби. В прошлый раз «Динамо» и «Спартак» устроили сумасшедший матч с 15 голами и овертаймом. На меньшее в Рождество зрители будут не согласны.

КХЛ. СКА – «Металлург», 7 января, 17:00 мск. Фаворит Кубка Гагарина против лидера Востока. Тренер, посмотревший 800 матчей НХЛ, против тренера, прошедшего путь от детского хоккея. Чья возьмет – совершенно непонятно. Однозначно надо смотреть на параллельном экране.

Где смотреть: телеканалы КХЛ, «Кинопоиск» по подписке «Яндекс. Плюс»

Баскетбол

НБА

В НБА супернасыщенный отрезок у «Лейкерс», критичные матчи для «Уорриорс» и «Финикса», «Индиана» и «Милуоки» вернутся с новой порцией ненависти

Традиционно считается, что Рождество – это как раз тот день, когда чемпионат НБА по-настоящему начинается: до этого команды лишь вкатываются в сезон и не выкладываются в том числе из-за недостатка внимания (вся Америка еще смотрит НФЛ).

Первый рождественский матч состоялся уже во втором сезоне существования лиги – в 1947 году: «Никс» обыграли «Провиденс Стимроллерс» – 89:75. А с середины 80-х НБА начала ставить на этот день матчи ведущих или самых популярных клубов, превратив его в витрину всего самого-самого, что есть в современном баскетболе.

Период после Рождества этим и хорош: мы уже понимаем, кто есть кто, но у всех команд еще остается возможность изменить положение и не прибегать к радикальным методам. И, пожалуй, поэтому самые интересные клубы праздничного периода – это те, от кого ждут большего: барахтающиеся внизу на Западе «Голден Стэйт» и «Финикс», «Лейкерс», которые пока побеждают лишь слабых да молодых, и «Мемфис», куда вернулся Джа Морэнт.

Если в ближайшие три недели они не исправятся, дальше их настигнет паника, плавно приходящая к дедлайну на обмены и тревожным мыслям о будущем.

Что смотреть:

31 декабря, «Миннесота» – «Лейкерс». Леброн и Дэвис испытывают на прочность лучшую защиту лиги и проверяют, насколько она им комфортна с прицелом на плей-офф

31 декабря, «Голден Стэйт» – «Даллас». У «Уорриорс» без Дрэймонда Грина нет проходных матчей. А здесь их ждет Лука Дончич в статусе отца

1 января, «Милуоки» – «Индиана». Команды, которые по-настоящему ненавидят друг друга и пробуждают друг в друге все лучшее вроде 64 очков Янниса Адетокумбо или победы «Пэйсерс» в рамках внутрисезонного турнира.

2 января, «Оклахома» – «Бостон». Лидер Востока против молодой, но никого не боящейся бригады Гилджеса-Александера

3 января, «Клипперс» – «Финикс». Ремейк прошлогодней серии плей-офф, сразу семь звезд на одном паркете: Харден против Букера, Уэстбрук против Дюрэнта, повышенное давление на всех…

4 января, «Голден Стэйт» – «Денвер». После того как Николе Йокичу дали все свистки на свете в рождественском матче, сердитые «Уорриорс» будут особенно рады его увидеть на домашнем паркете

5 января, «Финикс» – «Майами». Сверхорганизованный баскетбол «Хит» против недостроенного хаоса «Санс», еще один тяжелый матч в праздничном расписании аризонцев

6 января, «Индиана» – «Бостон». Недавно «Пэйсерс» высадили «Селтикс» из плей-офф внутрисезонного турнира

7 января, «Лейкерс» – «Клипперс». Битва за Лос-Анджелес. В этом сезоне «Лейкерс» наконец прервали многолетнюю серию поражений, но «Клипперс» готовы начать новую

8 января, «Клипперс» – «Финикс». Относительно свежая особенность календаря НБА – одни и те же команды встречаются друг с другом в течение короткого периода. Это делается для того, чтобы мельчайшие обиды не забывались и из цепочки случайных моментов вырастала настоящая ненависть.

Где смотреть: НБА забанила Россию, поэтому смотреть матчи в прямом эфире или записи можно либо на сайтах букмекеров, либо в соцсетях у капитана Джека Воробья и его друзей («Взял мяч» Вконтакте или в телеграме, на сайте All About NBA, Wild Sport ВКонтакте, Top Basket в телеграме, трекер 720pier).

Теннис

Турнир в Брисбене – возвращение Надаля и Осаки (1-7 января)

Теннисный сезон всегда начинается вместе с новым годом – и обычно сразу же с классных турниров. В 2024-м выделяется Брисбен, где 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль вернется в тур после травмы, а 4-кратная чемпионка Наоми Осака – после рождения дочери.

В женской сетке к тому же половина из восьми сеяных – россиянки.

Где смотреть: на пиратских стримах в интернете

Автоспорт

Ралли «Дакар» (5-19 января)

Почти полвека назад гонщик Тьерри Сабин заблудился и едва не погиб во время ежегодного зимнего ралли в Северной Африке. В этом приключении француз настолько впечатлился красотами Сахары, что уже спустя несколько месяцев организовал собственный масштабный и впечатляющий «выживач» под названием «Париж-Дакар».

С тех пор гонка в песчаных дюнах, ставшая символом Нового года в автомотоспорте, неоднократно меняла маршрут, отбросила лишние слова в названии, побывала в Южной Америке, а с 2020-го закрепилась в Саудовской Аравии.

Фавориты предстоящего «Дакара» – легенды ралли Нассер Аль-Аттия, Карлос Сайнс-старший, Себастьян Леб и Стефан Петерансель. «КАМАЗ-мастер» пропускает гонку второй год подряд, а единственный русский участник – Денис Кротов под флагом Кыргызстана.

Где смотреть: официальный сайт и соцсети «Дакара», Red Bull TV

