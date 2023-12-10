Тревожно за «Байер» – три звезды уедут на Кубок Африки. Лучший бомбардир и основные защитники

Испытание для Хаби Алонсо.

«Байер» – сенсация Бундеслиги-2023/24. Команда Хаби Алонсо лидирует, классно играет и остается единственной в топ-5 лигах с нулем поражений в чемпионате!

Во всех турнирах серия достигла 21 матча: 19 побед + ничьи с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд. Последний раз леверкузенцы проигрывали еще 27 мая, на выезде «Бохуму» (0:3).

Вне Бундеслиги тоже все отлично: уверенные победы во всех матчах группы ЛЕ (разница мячей 14:2), выход в четвертьфинал Кубка Германии. Причем в последнем неплохие шансы на трофей: в следующий раунд пробились лишь три клуба из элиты (еще «Боруссия» Менхенгладбах и «Штутгарт»), «Бавария» и «Боруссия» уже вылетели.

Дальше ключевой отрезок и минус три звезды. Все уедут на Кубок Африки

До зимней паузы остается четыре матча: в Бундеслиге против «Штутгарта», «Айнтрахта» и «Бохума» и заключительная игра группового этапа ЛЕ против «Мольде».

У команды уже выбыл один из лидеров: полузащитник Флориан Виртц не доиграл кубковый матч с «Падерборном» и покинул поле еще в первом тайме. Серьезность травмы пока неизвестна, но в любом случае неприятно.

Однако настоящая турбулентность ждет впереди: в январе стартуют сразу два турнира сборных – Кубки Азии и Африки. Причем оба перенесены с изначальных дат. Кубок Африки – с лета 2023-го на зиму (январь-февраль) 2024-го из-за плохой погоды в Кот Д’Ивуаре.

«Байер» может потерять трех звезд – Виктора Бонифасе, Одилона Коссуну и Эдмонда Тапсоба, которые уедут в сборные Нигерии, Кот Д’Ивуара и Буркина-Фасо. Возобновлять сезон точно придется без них, а в зависимости от результатов игроки могут задержаться до середины февраля 2024-го. Под угрозой их участие в матчах с «Аугсбургом», «Лейпцигом», «Боруссией» Менхенгладбах и «Баварией».

Это правда такие важные игроки?

Да, железные игроки основы. Вот схема «Байера» из последнего матча Бундеслиги – против «Боруссии». Она дает представление о том, как придется менять состав.

Исследователь немецкого футбола Артем Денисов подробно рассказывал о каждом герое «Байера», здесь же выделим фрагменты про Бонифасе, Коссуну и Тапсоба.

● «22-летний нападающий Виктор Бонифасе – лучший бомбардир «Байера».

У нигерийца 14+6 в 20 матчах во всех турнирах – большинство их них в Бундеслиге (8+5). Именно гол Бонифасе спас ничью с дортмундской «Боруссией» в конце ноября (1:1), игрок пропустил лишь один матч – против «Зандхаузена» в Кубке Германии. Там справились и без него – уверенные 5:2.

Виктор даже в матчах без голов очаровывает магическим игровым стилем. Будто бы выпендрежника с коробки во дворе перекинули в элитный футбол, а он и не заметил, что здесь другой уровень сопротивления.

Уникальный микс из атлетизма Лукаку, подвижности Осимхена и техники… Техника Бонифасе не имеет аналогов. Он делает фэйковые пасы, стряхивает соперников с плеч одним движением корпуса, бьет с центра поля, врубает элегантный дриблинг, который даже Виртцу неподвластен».

● «23-летний защитник Одилон Коссуну – основной центральный защитник «Байера».

В лиге появился во всех 13 турах, в других турнирах уже больше ротировался – увидел со скамейки два матча группы ЛЕ и игру против «Падерборна» в Кубке Германии. Забил один мяч – поучаствовал в разгроме «Униона» (4:0).

Коссуну – колоссальный титан, монстр контрпрессинга. Чем дальше от своих ворот, тем он лучше защищается. При атаках поднимается до чужой штрафной, помогая с розыгрышами. Если вдруг потеря, Коссуну перехватывает мяч обратно длиннющими ногами, и новая атака «Байера» начинается в 20 метрах от створа соперника. Из-за Одилона матчи «Байера» надолго превращаются в игру в одни ворота».

● «24-летний Эдмонд Тапсоба – еще один основной центральный защитник.

Пропустил три матча (два из-за травм), в остальных стабильно появлялся на поле. На его счету по голу в Кубке Германии и ЛЕ, в Бундеслиге пока без результативных действий.

Тапсоба одинаково хорош и в позиционных атаках, когда нужно долго дожидаться лучшего момента для вертикального паса, и в быстрых выпадах, где требуется хлесткая разрезающая передача. Бывают привозы, но баланс явно положительный. Алонсо даже пробовал Тапсоба в опорной зоне, и это был здоровский эксперимент. Тапсоба по-прежнему качественно продвигал мяч».

Фото: Uwe Anspach/dpa, Revierfoto/Keystone Press Agency, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Marius Becker/dpa, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press