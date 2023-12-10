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Тревожно за «Байер» – три звезды уедут на Кубок Африки. Лучший бомбардир и основные защитники

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Байер Байер
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Одилон Коссуну Одилон Коссуну
Эдмонд Тапсоба Эдмонд Тапсоба
Виктор Бонифасе Виктор Бонифасе
Футбол Футбол

Испытание для Хаби Алонсо.

«Байер» – сенсация Бундеслиги-2023/24. Команда Хаби Алонсо лидирует, классно играет и остается единственной в топ-5 лигах с нулем поражений в чемпионате!

Во всех турнирах серия достигла 21 матча: 19 побед + ничьи с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд. Последний раз леверкузенцы проигрывали еще 27 мая, на выезде «Бохуму» (0:3).

Вне Бундеслиги тоже все отлично: уверенные победы во всех матчах группы ЛЕ (разница мячей 14:2), выход в четвертьфинал Кубка Германии. Причем в последнем неплохие шансы на трофей: в следующий раунд пробились лишь три клуба из элиты (еще «Боруссия» Менхенгладбах и «Штутгарт»), «Бавария» и «Боруссия» уже вылетели.

Дальше ключевой отрезок и минус три звезды. Все уедут на Кубок Африки

До зимней паузы остается четыре матча: в Бундеслиге против «Штутгарта», «Айнтрахта» и «Бохума» и заключительная игра группового этапа ЛЕ против «Мольде».

У команды уже выбыл один из лидеров: полузащитник Флориан Виртц не доиграл кубковый матч с «Падерборном» и покинул поле еще в первом тайме. Серьезность травмы пока неизвестна, но в любом случае неприятно.

Однако настоящая турбулентность ждет впереди: в январе стартуют сразу два турнира сборных – Кубки Азии и Африки. Причем оба перенесены с изначальных дат. Кубок Африки – с лета 2023-го на зиму (январь-февраль) 2024-го из-за плохой погоды в Кот Д’Ивуаре.

«Байер» может потерять трех звезд – Виктора Бонифасе, Одилона Коссуну и Эдмонда Тапсоба, которые уедут в сборные Нигерии, Кот Д’Ивуара и Буркина-Фасо. Возобновлять сезон точно придется без них, а в зависимости от результатов игроки могут задержаться до середины февраля 2024-го. Под угрозой их участие в матчах с «Аугсбургом», «Лейпцигом», «Боруссией» Менхенгладбах и «Баварией».

Это правда такие важные игроки?

Да, железные игроки основы. Вот схема «Байера» из последнего матча Бундеслиги – против «Боруссии». Она дает представление о том, как придется менять состав. 

Исследователь немецкого футбола Артем Денисов подробно рассказывал о каждом герое «Байера», здесь же выделим фрагменты про Бонифасе, Коссуну и Тапсоба.

● «22-летний нападающий Виктор Бонифасе – лучший бомбардир «Байера».

У нигерийца 14+6 в 20 матчах во всех турнирах – большинство их них в Бундеслиге (8+5). Именно гол Бонифасе спас ничью с дортмундской «Боруссией» в конце ноября (1:1), игрок пропустил лишь один матч – против «Зандхаузена» в Кубке Германии. Там справились и без него – уверенные 5:2.

Виктор даже в матчах без голов очаровывает магическим игровым стилем. Будто бы выпендрежника с коробки во дворе перекинули в элитный футбол, а он и не заметил, что здесь другой уровень сопротивления.

Уникальный микс из атлетизма Лукаку, подвижности Осимхена и техники… Техника Бонифасе не имеет аналогов. Он делает фэйковые пасы, стряхивает соперников с плеч одним движением корпуса, бьет с центра поля, врубает элегантный дриблинг, который даже Виртцу неподвластен».

● «23-летний защитник Одилон Коссуну – основной центральный защитник «Байера».

В лиге появился во всех 13 турах, в других турнирах уже больше ротировался – увидел со скамейки два матча группы ЛЕ и игру против «Падерборна» в Кубке Германии. Забил один мяч – поучаствовал в разгроме «Униона» (4:0).

Коссуну – колоссальный титан, монстр контрпрессинга. Чем дальше от своих ворот, тем он лучше защищается. При атаках поднимается до чужой штрафной, помогая с розыгрышами. Если вдруг потеря, Коссуну перехватывает мяч обратно длиннющими ногами, и новая атака «Байера» начинается в 20 метрах от створа соперника. Из-за Одилона матчи «Байера» надолго превращаются в игру в одни ворота».

● «24-летний Эдмонд Тапсоба – еще один основной центральный защитник.

Пропустил три матча (два из-за травм), в остальных стабильно появлялся на поле. На его счету по голу в Кубке Германии и ЛЕ, в Бундеслиге пока без результативных действий.

Тапсоба одинаково хорош и в позиционных атаках, когда нужно долго дожидаться лучшего момента для вертикального паса, и в быстрых выпадах, где требуется хлесткая разрезающая передача. Бывают привозы, но баланс явно положительный. Алонсо даже пробовал Тапсоба в опорной зоне, и это был здоровский эксперимент. Тапсоба по-прежнему качественно продвигал мяч».

Парень с тремя девушками и мужчина с мечтой о космосе. Из кого Хаби Алонсо делает топ-команду?

Основал школу для женщин и детей в Уганде. Зачем это Баумгартнеру из «Лейпцига»?

Фото: Uwe Anspach/dpa, Revierfoto/Keystone Press Agency, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Marius Becker/dpa, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

19 комментариев
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Вся надежда на бестрофейный дух Кейна!
+28
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+28
Ответ Eridan
Вся надежда на бестрофейный дух Кейна!
Тут тогда баттл бестрофейных духов Неверкузена и Кейна. Но победный дух Баварии все это перебивает.
+17
-1
+16
команде успеха,Байер удивляет в этом сезоне
+6
0
+6
Нам бы Кубок Африки взять и отменить.
+9
-4
+5
У Алонсо есть интересные варианты заменить на время африканцев. В защите есть молодой бразилец Артур, кстати, заигранный даже за основу бразильцев и последний шанс выстрелить для многострадального голландца Фосу-Менса. А в нападении Патрик Шик в качестве основного отыграет месяц - тоже не самый худший вариант.
+4
0
+4
Ответ Слончик
Заткнуть дыру в защите могут Инкапие и Станишич. Первый на ЧМ вроде неплохо смотрелся за Эквадор, второй по-моему крайний защитник, но в тройке наверное можно попробовать. Но вот запасного форварда надо бы подписать зимой. Унион вроде отмечался в ЛЧ, может быть, того же Фолланда вернуть? В любом случае, Бавария конечно получит шанс догнать и перегнать. Шупо-Мотинг и Мазрауи не столь критичны.
Патрик Шик!
+4
0
+4
Ответ Слончик
Заткнуть дыру в защите могут Инкапие и Станишич. Первый на ЧМ вроде неплохо смотрелся за Эквадор, второй по-моему крайний защитник, но в тройке наверное можно попробовать. Но вот запасного форварда надо бы подписать зимой. Унион вроде отмечался в ЛЧ, может быть, того же Фолланда вернуть? В любом случае, Бавария конечно получит шанс догнать и перегнать. Шупо-Мотинг и Мазрауи не столь критичны.
Вы чего, там Шик вернулся, и уже сделал результативных действии 1+1.

Там пресса Бундеслиги начали разговоры о том нужна ли уже вернуть Шика в основу )))
+3
0
+3
Заткнуть дыру в защите могут Инкапие и Станишич. Первый на ЧМ вроде неплохо смотрелся за Эквадор, второй по-моему крайний защитник, но в тройке наверное можно попробовать.
Но вот запасного форварда надо бы подписать зимой. Унион вроде отмечался в ЛЧ, может быть, того же Фолланда вернуть?
В любом случае, Бавария конечно получит шанс догнать и перегнать. Шупо-Мотинг и Мазрауи не столь критичны.
+5
-4
+1
На 4 матча всего проблемы, было бы о чём разговаривать. А вот если не дай бог травмы..
+1
0
+1
Поэтому, вчера, держа в уме КА, Бавария влетела Франкфурту. )))
А если серьёзно, проверка скамейки и глубины состава. Если справятся, значит достойны.
+1
0
+1
Ответ RealJon
Вы чего, там Шик вернулся, и уже сделал результативных действии 1+1. Там пресса Бундеслиги начали разговоры о том нужна ли уже вернуть Шика в основу )))
Был бы очень своевременный камбэк.
+2
-1
+1
Ответ Максим Столбов
Нам бы Кубок Африки взять и отменить.
Не надо, он очень самобытный и интересный. Там очень много сильных и интересных сборных, с сильными игроками.
+1
0
+1
Непонятно, почему кубок Африки не проводится одновременно с американским/азиатским турнирами - где тоже проходит экватор и такие же климатические зоны и температура летом.

Будет очень обидно, если отсутствие сразу нескольких игроков повлияет на прерывание гегемонии Баварии в чемпионате.
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Почему Азии и Африки это кубок а европы это чемпионат?По моему тоже кубок Европы.И кубок Мира
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Ответ fc_champion
У Алонсо есть интересные варианты заменить на время африканцев. В защите есть молодой бразилец Артур, кстати, заигранный даже за основу бразильцев и последний шанс выстрелить для многострадального голландца Фосу-Менса. А в нападении Патрик Шик в качестве основного отыграет месяц - тоже не самый худший вариант.
Кстати Шик очень хорош и забивает регулярно, может без проблем заменить Бонифасе и стать одним из лучших бомбардиров команды.
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Ответ Talobnahz Gurev
Почему Азии и Африки это кубок а европы это чемпионат?По моему тоже кубок Европы.И кубок Мира
почему 4 года, а 5 уже лет?)
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