«А Каррагер не выиграл АПЛ ни разу». Пеп в контратаке: напал на критиков за обвинения «Сити» в самоупоении

Напористный ответ.

Пеп Гвардиола пошел в ответную атаку на критиков «Манчестер Сити»: на пресс-конференции перед игрой с «Астон Виллой» подробно и ярко отреагировал на слова бывших игроков АПЛ.

«Сити» сейчас – объект для критики, потому что потерял очки в трех матчах подряд. Три ничьих: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). Среди поводов и аргументов у экспертов Sky Sports Гари Невилла, Джейми Каррагера и Майки Ричардса – самоуспокоенность команды.

Они употребили слово complacency – его можно перевести еще как «самодовольство» или «самоупоение». За эту характеристику Пеп и зацепился , отреагировал шестиминутным монологом.

Вот полная речь Гвардиолы.

«Может у самого Невилла в «Юнайтед» такое было?»

«Честно говоря, мне нечего сказать об экспертах. Дело не в этом. Может, я и ошибаюсь, но не думаю, что причина в этом. Я знаю своих игроков, вижу их работу – мы делаем невероятные вещи. У меня есть ощущение, что если мы продолжим играть на том же уровне – снова выиграем АПЛ.

Невилл знает, насколько это сложно [выиграть титул четвертый раз подряд], иначе бы он победил в АПЛ четыре раза подряд в лучшие годы «Манчестер Юнайтед». Но он этого не сделал, так ведь? Возможно, они в «Юнайтед» сами испытывали такое, отсюда и подобные заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов.

Я вижу свою команду: как она бьется, как прессингует, как не сдается до конца и как расстраивается, когда пропускает. Поэтому у меня нет такого ощущения. Может, я неправ, а эксперты видят то, чего не вижу я. Но у меня такого ощущения по-прежнему нет.

Когда мы не выигрываем, люди говорят «вы потеряли очки с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом», какой кошмар». Это «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – чего люди ожидают? Что мы наберем 120 очков и оторвемся на 20?

Конечно, иногда мы реагируем неидеально – и да, это происходит после требла и трех выигранных чемпионатов подряд. Иногда нужно агрессивнее атаковать и защищаться при подаче с фланга. Все проявляется в мелких деталях. Ману Аканджи не перекрывает длинную передачу на игрока «Лейпцига», тот выигрывает дуэль и забивает. Такое бывает, это маленькие детали. Они всплывают, потому что мы многое выиграли.

«Каррагер не выиграл АПЛ ни разу, Ричардс не побеждал четыре раза подряд»

«Много говорится о том, как мы должны играть, но я увидел, как мы прессинговали «Тоттенхэм», играли против «Ливерпуля» и даже против «Челси». У меня нет ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного .

Джейми Каррагер-то ни разу не выиграл АПЛ. Майка Ричардс не побеждал в четырех АПЛ подряд. Никогда. Такого просто не случалось. Гораздо выше вероятность, что такое не случится, чем вероятность, что так будет снова. До нас в истории [АПЛ] был только один требл. Очень сложно побеждать так снова и снова. Мы сделали то, что до этого не получалось ни у кого много-много лет.

Я чувствую, что очень сложно выдерживать уровень «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси». Когда у нас получается, тогда получается. Но это очень трудно. Наша цель – продолжать играть на том же уровне. Если мы и дальше будем оставаться на уровне «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» каждый матч – я согласен. Мы не выиграли 5:0, но мы сыграли вничью.

Не знаю, сможем ли мы удерживать уровень весь сезон, в этом и есть вызов. Если проиграем и будем отставать на шесть очков, ничего не меняется: сезон длинный. Наша цель – дойти до марта или апреля, сохраняя шансы во всех турнирах.

Я очень-очень доволен командой. Очень доволен. Я сказал игрокам об этом сразу же после «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Иногда мне приходится разговаривать с командой, когда я не уверен на 100 процентов в том, что чувствую. Если ты не уверен на все сто, лучше заткнуться. Пойти домой и может вернуться к разговору на следующий день . Но после обоих тех матчей я сказал парням, что нужно поднять головы, идти к журналистам и с гордостью защищать сделанную работу, потому что сожалеть не о чем».

«Не хотел я докопаться до Артеты. Это шутка, ее не поняли»

«Если мы не выигрываем из-за самодовольства, если это причина и следствие – окей, мне нечего возразить. Когда мы проигрывали в полуфиналах, говорили, что у меня нет характера. Я наслушался подобного за семь-восемь лет. Люди говорят: «А, ты хочешь докопаться до Микеля [Артеты]». Я не хотел докопаться до Микеля, это была небольшая шутка – возможно, люди ее не поняли. Если я хочу сказать что-то Микелю, я звоню ему – мы разговаривали неделю назад.

[Думаете, это] игры разума? Игры разума в том, чтобы быть лучше соперника. Когда ты владеешь мячом в течение 15 минут и создаешь моменты. Когда ты намного лучше соперника. Тренеры должны контролировать эмоции игроков до и после игры? Тут без шансов . Да и на пресс-конференции я прихожу не для того, чтобы играть в такие игры. Для победы над «Астон Виллой» нужно просто сыграть лучше нее.

Я действительно доволен своей командой. Мы потеряли очки, хотя при счете 4:3 должны были заканчивать, доводить до победы матч с «Челси». Тогда мы действительно плохо оборонялись. Очень плохо. С «Ливерпулем» было крайне трудно, но мы создали достаточно моментов и для победы. Трент Александер-Арнолд может взять и выстрелить как из пистолета с линии штрафной – «Фулхэм» это тоже почувствовал.

Против «Тоттенхэма» у нас тоже были шансы, что еще сказать? Может, они обвиняют нас в самодовольстве, потому что они сами так себя ощущают. Но наша команда от этого далека. Наоборот, нужно быть достаточно скромными, чтобы так [вырывая победы в концовке] сыграть с «Янг Бойз», с «Црвеной Звездой».

Я влюблен в свою команду. Прошло много лет, а я все еще влюблен ».

***

Джейми Каррагер уже отреагировал: легенда «Ливерпуля» уколол тренера в своей манере.

«Наверное, я бы выиграл АПЛ разок, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ! На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье 🤷‍♂️😂»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan