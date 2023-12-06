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«А Каррагер не выиграл АПЛ ни разу». Пеп в контратаке: напал на критиков за обвинения «Сити» в самоупоении

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Футбол Футбол

Напористный ответ.

Пеп Гвардиола пошел в ответную атаку на критиков «Манчестер Сити»: на пресс-конференции перед игрой с «Астон Виллой» подробно и ярко отреагировал на слова бывших игроков АПЛ.

«Сити» сейчас – объект для критики, потому что потерял очки в трех матчах подряд. Три ничьих: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). Среди поводов и аргументов у экспертов Sky Sports Гари Невилла, Джейми Каррагера и Майки Ричардса – самоуспокоенность команды.

Они употребили слово complacency – его можно перевести еще как «самодовольство» или «самоупоение». За эту характеристику Пеп и зацепился, отреагировал шестиминутным монологом.

Вот полная речь Гвардиолы.

«Может у самого Невилла в «Юнайтед» такое было?»

«Честно говоря, мне нечего сказать об экспертах. Дело не в этом. Может, я и ошибаюсь, но не думаю, что причина в этом. Я знаю своих игроков, вижу их работу – мы делаем невероятные вещи. У меня есть ощущение, что если мы продолжим играть на том же уровне – снова выиграем АПЛ.

Невилл знает, насколько это сложно [выиграть титул четвертый раз подряд], иначе бы он победил в АПЛ четыре раза подряд в лучшие годы «Манчестер Юнайтед». Но он этого не сделал, так ведь? Возможно, они в «Юнайтед» сами испытывали такое, отсюда и подобные заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов.

Я вижу свою команду: как она бьется, как прессингует, как не сдается до конца и как расстраивается, когда пропускает. Поэтому у меня нет такого ощущения. Может, я неправ, а эксперты видят то, чего не вижу я. Но у меня такого ощущения по-прежнему нет.

Когда мы не выигрываем, люди говорят «вы потеряли очки с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом», какой кошмар». Это «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – чего люди ожидают? Что мы наберем 120 очков и оторвемся на 20?

Конечно, иногда мы реагируем неидеально – и да, это происходит после требла и трех выигранных чемпионатов подряд. Иногда нужно агрессивнее атаковать и защищаться при подаче с фланга. Все проявляется в мелких деталях. Ману Аканджи не перекрывает длинную передачу на игрока «Лейпцига», тот выигрывает дуэль и забивает. Такое бывает, это маленькие детали. Они всплывают, потому что мы многое выиграли.

«Каррагер не выиграл АПЛ ни разу, Ричардс не побеждал четыре раза подряд»

«Много говорится о том, как мы должны играть, но я увидел, как мы прессинговали «Тоттенхэм», играли против «Ливерпуля» и даже против «Челси». У меня нет ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного.

Джейми Каррагер-то ни разу не выиграл АПЛ. Майка Ричардс не побеждал в четырех АПЛ подряд. Никогда. Такого просто не случалось. Гораздо выше вероятность, что такое не случится, чем вероятность, что так будет снова. До нас в истории [АПЛ] был только один требл. Очень сложно побеждать так снова и снова. Мы сделали то, что до этого не получалось ни у кого много-много лет.

Я чувствую, что очень сложно выдерживать уровень «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси». Когда у нас получается, тогда получается. Но это очень трудно. Наша цель – продолжать играть на том же уровне. Если мы и дальше будем оставаться на уровне «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» каждый матч – я согласен. Мы не выиграли 5:0, но мы сыграли вничью.

Не знаю, сможем ли мы удерживать уровень весь сезон, в этом и есть вызов. Если проиграем и будем отставать на шесть очков, ничего не меняется: сезон длинный. Наша цель – дойти до марта или апреля, сохраняя шансы во всех турнирах.

Я очень-очень доволен командой. Очень доволен. Я сказал игрокам об этом сразу же после «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Иногда мне приходится разговаривать с командой, когда я не уверен на 100 процентов в том, что чувствую. Если ты не уверен на все сто, лучше заткнуться. Пойти домой и может вернуться к разговору на следующий день. Но после обоих тех матчей я сказал парням, что нужно поднять головы, идти к журналистам и с гордостью защищать сделанную работу, потому что сожалеть не о чем».

«Не хотел я докопаться до Артеты. Это шутка, ее не поняли»

«Если мы не выигрываем из-за самодовольства, если это причина и следствие – окей, мне нечего возразить. Когда мы проигрывали в полуфиналах, говорили, что у меня нет характера. Я наслушался подобного за семь-восемь лет. Люди говорят: «А, ты хочешь докопаться до Микеля [Артеты]». Я не хотел докопаться до Микеля, это была небольшая шутка – возможно, люди ее не поняли. Если я хочу сказать что-то Микелю, я звоню ему – мы разговаривали неделю назад.

[Думаете, это] игры разума? Игры разума в том, чтобы быть лучше соперника. Когда ты владеешь мячом в течение 15 минут и создаешь моменты. Когда ты намного лучше соперника. Тренеры должны контролировать эмоции игроков до и после игры? Тут без шансов. Да и на пресс-конференции я прихожу не для того, чтобы играть в такие игры. Для победы над «Астон Виллой» нужно просто сыграть лучше нее.

Я действительно доволен своей командой. Мы потеряли очки, хотя при счете 4:3 должны были заканчивать, доводить до победы матч с «Челси». Тогда мы действительно плохо оборонялись. Очень плохо. С «Ливерпулем» было крайне трудно, но мы создали достаточно моментов и для победы. Трент Александер-Арнолд может взять и выстрелить как из пистолета с линии штрафной – «Фулхэм» это тоже почувствовал.

Против «Тоттенхэма» у нас тоже были шансы, что еще сказать? Может, они обвиняют нас в самодовольстве, потому что они сами так себя ощущают. Но наша команда от этого далека. Наоборот, нужно быть достаточно скромными, чтобы так [вырывая победы в концовке] сыграть с «Янг Бойз», с «Црвеной Звездой».

Я влюблен в свою команду. Прошло много лет, а я все еще влюблен».

***

Джейми Каррагер уже отреагировал: легенда «Ливерпуля» уколол тренера в своей манере.

«Наверное, я бы выиграл АПЛ разок, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ! На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье 🤷‍♂️😂»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan

11 комментариев
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Не понимаю, зачем Пеп вообще напал на экспертов в этой ситуации. Ладно бы они в студии первые начали обсуждать, что он без больших трат не способен побеждать, но нет. Просто делились мнением, чем обусловлены результаты Сити в последних матчах. Пеп первый скатился к банальности и издёвкам и получил заслуженный ответ
+7
-5
+2
Каррагер очень правильно и точно отреагировал на всю эту Пеповскую софистику. Сейчас бы ещё псж начал хвалиться какие они молодцы и сколько сил отдали за миллион чемпионств подряд, когда у клуба бюджет как у всей Франции..
+10
-8
+2
Каррагер сам же унизил свой клуб. По его логике у Ливерпуля были никчёмные владельцы и управление, никакущие игроки и вообще клуб был ни на что не способен. Где величие?
+3
-1
+2
Интересно, а какая команда из ныне существующих смогла бы подряд обыграть Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм и за одно Лейпциг?
+3
-2
+1
Ответ 6LACK
Не понимаю, зачем Пеп вообще напал на экспертов в этой ситуации. Ладно бы они в студии первые начали обсуждать, что он без больших трат не способен побеждать, но нет. Просто делились мнением, чем обусловлены результаты Сити в последних матчах. Пеп первый скатился к банальности и издёвкам и получил заслуженный ответ
Для профилактики
+1
0
+1
Ответ Josep
Каррагер очень правильно и точно отреагировал на всю эту Пеповскую софистику. Сейчас бы ещё псж начал хвалиться какие они молодцы и сколько сил отдали за миллион чемпионств подряд, когда у клуба бюджет как у всей Франции..
Охренеть правильно) Будто в АПЛ одни бедные клубы играют, а Ливерпуль никому не известный клуб из глубинки с бюджетом миллион рублей.
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Сити проиграет .
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Хоронить шансы сити на чемпионство осенью/ранней зимой - это уже классика.
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Ответ Josep
Каррагер очень правильно и точно отреагировал на всю эту Пеповскую софистику. Сейчас бы ещё псж начал хвалиться какие они молодцы и сколько сил отдали за миллион чемпионств подряд, когда у клуба бюджет как у всей Франции..
Ты сравнил Лигу 1 с АПЛ?
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Ответ Josep
Каррагер очень правильно и точно отреагировал на всю эту Пеповскую софистику. Сейчас бы ещё псж начал хвалиться какие они молодцы и сколько сил отдали за миллион чемпионств подряд, когда у клуба бюджет как у всей Франции..
Действительно. До этого много лет Челси, МЮ и даже Арсенал своими гигантскими вливаниями мешали бедному, провинциальному Ливерпулю побеждать каждый год))) Кто только не был чемпионом кроме красных, но лучше всего оправдать все чужими деньгами. Это ведь деньги обрез сделали в том самом матче вместо Стиви Джи...
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