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В АПЛ уже больше удалений, чем за прошлый сезон. Почему так?

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Много желтых за споры с судьей и затягивание времени.

АПЛ тонет в красных карточках. Их очень много, аномально много! Смотрим статистику от Opta и ужасаемся. 

● За 14 туров арбитры показали в Премьер-лиге 31 красную – это уже на одно удаление больше, чем во всех матчах прошлого сезона. Если красные будут вылетать из кармашков в таком же темпе, то на финише сезона ждем 84 штуки – на девять больше, чем в рекордных по этому показателю сезоне-2002/03 и сезоне-2005/06.

● Внимание, сейчас шок: в прошлом сезоне на аналогичном отрезке АПЛ показали 11 красных – на 20 меньше, чем сейчас!

● В этом сезоне больше желтых карточек за споры с судьей и затяжку времени. За пререкания с арбитрами уже вынесли 107 предупреждений – рекорд за последние семь сезонов. 79 желтых показали за затяжку времени – рекордным за историю подсчетов этого показателя Opta был сезон-2022/23 (89).

● В этом сезоне больше желтых, выданных в первую треть матча – в среднем 1,9 предупреждений за первые полчаса. В прошлом сезоне было 1,2, в сезоне-2021/22 – 1,1, в сезоне-2020/21 – 0,9.

● «Ливерпуль» – лидер этого сезона по удалениям (4). Рекордсмены – «Сандерленд»-2010/11 и «КПР»-2011/12 (по 9). «Челси» лидирует по желтым – 47. Рекорд держит «Лидс», который в сезоне-2021/22 выбил 101 предупреждение.

● Среди игроков по удалениям в сезоне-2023/24 пока лидирует Оливер Макберни из «Шеффилда» – у него две красных. Рекорд – три удаления за сезон. По желтым впереди нападающий «Челси» Николас Джексон – уже семь с начала сезона! До сезонного рекорда – еще столько же. 

Станет ли этот сезон самым грубым за всю историю АПЛ?

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

4 комментария
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Очень смешно это все контрастирует с тем, что до начала сезона, они вышли с официальным заявлением, что в апл станут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. На практике же происходит абсолютная и непоследовательная вакханалия. Качество судейства этой шарашки под руководством уэбба никогда не соответствовала хорошим стандартам, но в этом сезоне они ломают абсолютно все минимально допустимые пороги своей работой. Давно пора клубам организоваться и предъявить официальное обвинение в судейскому корпусу и главе в целом.
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Во-первых, стало мало расовых англичан в командах. Во-вторых, помню времена, когда судили мешки типа Дуркина, Полла, Хэлси - 50-летние толстяки, но авторитет на поле имели огромный.. какое там при них неспортивное поведение!
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