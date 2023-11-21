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«Больше не можем терпеть сраных трусов». Футбольная Италия кипит из-за убийства 22-летней девушки

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Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Футбол Футбол

Серия А против насилия.

Италия бурлит из-за убийства 22-летней Джулии Чеккеттин, тело которой несколько дней назад нашли в овраге недалеко от города Порденоне. 

Спаллетти назвал убийц трусами, а глава Серии А анонсировал акцию по борьбе с насилием

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в ярости:

«Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто угрожает их безопасности. Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думает, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего».

Глава Серии А Лоренцо Казини анонсировал в следующем туре акцию по борьбе с насилием:

«Из-за драматичной истории наша кампания «Насилию – красный свет», проводимая ежегодно, будет еще масштабнее. Мы призовем все клубы, всех послов лиги сосредоточить усилия на осуждении и предотвращении любых мерзких и жестоких действий в отношении женщин.

Совсем скоро Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (отмечается 25 ноября –  Sports.ru). Важно предложить конкретные и решительные идеи, в том числе на нормативном уровне.

Футбол решительно осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, все больше беспокоящие всю страну».

Что именно произошло?

18 ноября Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в овраге с двадцатью ножевыми ранениями в области шеи и головы. Сообщения о ее пропаже появились за неделю до этого – с тех пор полиция вела поиски.

Главный подозреваемый в убийстве – 22-летний Филиппо Туретта, бывший парень Джулии. Они встречались полтора года и расстались летом 2023-го, с тех пор поддерживали дружескую связь. 

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними начался конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Филиппо арестовали в Германии 16 ноября, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В Италии ему грозит пожизненный срок.

Серия А регулярно поддерживает женщин

Серия А уже несколько сезонов подряд проводит акции, привлекающие внимание к проблеме насилия над женщинами. В знак поддержки в одном из туров чемпионата игроки и тренеры играют с полоской красной помады на лице.

Есть и отдельные клубные инициативы. Два года назад «Специя» вышла на один из матчей с надписью на футболке #WeForShe. Гостем стала девушка афганского происхождения  Рахилу Сая, которая сбежала со своей родины из-за проблем с насилием.

Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press; corriere.it; : Gettyimages.ru/Marco Rosi, Claudio Villa, Marco Luzzani, Paolo Bruno

36 комментариев

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Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов»

Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
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Scorpion
Проблема в том что борьба идёт с последствиями, а не с причинами.
+30
-5
+25
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R Air
Кликбейтный заголовок получился
+11
0
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Yury Sin
Ответ Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов» Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
Почему-то? Мне кажется большинство так прочитало ) Я сам удивился, что ещё за терки у Спалетти с трусАми )
+19
-10
+9
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Okazaki
Ответ Yury Sin
Почему-то? Мне кажется большинство так прочитало ) Я сам удивился, что ещё за терки у Спалетти с трусАми )
Понимаю, если бы это Лёв сказал)
+9
-2
+7
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Sanya Kruus
Ответ Asl Ali
уже как будто с ума посходили во всем мире. Не проще бы бороться просто против насилия. зачем одних обвинять в насилии.?? мужчин будто не убивают ? мужчины не становятся жертвами насилия домашнего от бабушек и тёть ? бред . как обычно когда дело касается феминизма . давайте отберем у мужчин часть прав , передадим женщинам и назовем это РАВНОПРАВИЕМ
хз как в италии, но в рф 80% женщин убиты знакомыми мужчинами. если мужчин кто и кромсает, то это их собутыльники, а не тёти
+10
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Аврал
Проблема серьёзная,но для большей серьёзности автору в цитате Спаллетти лучше ставить ударения...
+8
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[Not found]
Сраные трусы уже достали конечно...где бы найти не сраные
+9
-4
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Фан Рубина
Не можете терпеть - постирайте. А девушку жалко.
+8
-3
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Radik_2.0
Ответ эль Пуканьеро Бомбардини
Комментарий удален модератором
почему её начали именно вы?
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Птюч, Ёж.
Ответ Scorpion
Проблема в том что борьба идёт с последствиями, а не с причинами.
причины могут быть абсолютно разные. Можно конечно как в фильме с Томом Крузом "Особое мнение" делать.
+2
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Lexx2
А без акций уже никак? Акции, акции. То этого поддержи, то того обличи. При этом никакого влияния эти акции на ситуацию не оказывают. В данном случае, кроме лозунга что будет делаться? Футболистам раздадут красные нарукавники, и они пойдут патрулировать улицы?
Или это типа Малахов+, где все грозно осудят оступившихся, и пойдут в кассу за деньгами?
+3
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riverman1980
Такое ощущение, что в Италии можно было убивать женщин, но вот теперь благодаря Спаллетти и федерации все должны осознать, что этого делать нельзя.. Какая то нелепая клоунада.
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Максим Столбов
Ситуация грустная и страшная конечно. Но уж слишком большая шумиха, которая не прекратит подобные действия. Популизм одним словом.
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reppandik
Ответ Okazaki
Понимаю, если бы это Лёв сказал)
да этому-то вроде норм как раз должно быть
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Sanya Kruus
Ответ Михон Мясной
Что делать теперь будем? Надо запретить женщинам знакомиться с мужчинами?
самое простое - перестать разворачивать женщин в отделении со словами "бьёт - значит любит" или "приходите, когда убьют", " сама виновата". ввести уголовку, а не административку за избиение. и предоставлять защиту потерпевшим.
для мужчин перестать стыдиться того, что на него поднимают руку женщина, и так же обращаться
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Варлампий Варлампий
Ответ Ryan_Goretzki
У вас в стране мафия каждый день людей убивает, только вот против них что-то не спешат выступать. Намного проще с фантомными абьюзерами сражаться, без рисков заработать проблем. Лицемеры
Лицемерие - скрепа всего человечества.
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эль Пуканьеро Бомбардини
Комментарий удален модератором
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Demyan Grachev
Ответ Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов» Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
да мы с Вами сексисты 🤣
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Glukinho
Ответ Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов» Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
это коммент года
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Lexx2
Ответ Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов» Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
если бы не комментарий этот, то я бы так и думал
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Nikosanta Esmany
Ответ Overkiller
«Больше не можем терпеть сраных трусов» Почему то первый раз прочитал с ударением на последнее О...
ассоциативный ряд он такой...футбол, трусы...
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Мяти
Какая то фамилия странная у бывшего парня покойной
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Михон Мясной
Ответ Sanya Kruus
хз как в италии, но в рф 80% женщин убиты знакомыми мужчинами. если мужчин кто и кромсает, то это их собутыльники, а не тёти
Что делать теперь будем? Надо запретить женщинам знакомиться с мужчинами?
0
0
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Артур Кузьминский
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Scorpion
Ответ lizarazu
Интересно, в книге «Под тенью Сатурна: мужские псих.травмы» недавно прочитал, что в психологии есть термин ‘Анима’ - женская часть психики мужчины, которая формируется материнским прообразом. В большинстве случаев, насильники и убийцы имели проблемы в детстве с родителями. Примечательно, что часто именно отношения с мамой пагубно влияли на то, каким вырос ребенок 🥴
Видно человек понял о чём я говорю.
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lizarazu
Ответ Scorpion
Проблема в том что борьба идёт с последствиями, а не с причинами.
Интересно, в книге «Под тенью Сатурна: мужские псих.травмы» недавно прочитал, что в психологии есть термин ‘Анима’ - женская часть психики мужчины, которая формируется материнским прообразом. В большинстве случаев, насильники и убийцы имели проблемы в детстве с родителями. Примечательно, что часто именно отношения с мамой пагубно влияли на то, каким вырос ребенок 🥴
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Лютик
Ответ эль Пуканьеро Бомбардини
Комментарий удален модератором
Плохой стенд-ап.
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Ryan_Goretzki
У вас в стране мафия каждый день людей убивает, только вот против них что-то не спешат выступать. Намного проще с фантомными абьюзерами сражаться, без рисков заработать проблем. Лицемеры
+4
-4
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Scorpion
Проблема в том что борьба идёт с последствиями, а не с причинами.
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Христиан Юла
"Хорошо", что это свой Филиппо Туретта, а не албанец, поляк, косовар, румын, арабский исламист или "дикарь" с Андаманских островов.
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gafur annayev
А в отношении других граждан насилие совершать можно?! Это преступление, так боритесь с преступностью в целом!
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