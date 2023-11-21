«Больше не можем терпеть сраных трусов». Футбольная Италия кипит из-за убийства 22-летней девушки

Серия А против насилия.

Италия бурлит из-за убийства 22-летней Джулии Чеккеттин, тело которой несколько дней назад нашли в овраге недалеко от города Порденоне.

Спаллетти назвал убийц трусами, а глава Серии А анонсировал акцию по борьбе с насилием

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в ярости:

« Мы больше не можем терпеть этих сраных трусов, маскирующихся под очаровательных принцев. Мы должны помочь женщинам дистанцироваться от любого, кто угрожает их безопасности. Мужчины, убивающие женщину, признаются в своей трусости. Те, кто думает, что проблемы в отношениях можно решить при помощи насилия, – неудачники без будущего».

Глава Серии А Лоренцо Казини анонсировал в следующем туре акцию по борьбе с насилием:

«Из-за драматичной истории наша кампания «Насилию – красный свет», проводимая ежегодно, будет еще масштабнее. Мы призовем все клубы, всех послов лиги сосредоточить усилия на осуждении и предотвращении любых мерзких и жестоких действий в отношении женщин.

Совсем скоро Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (отмечается 25 ноября – Sports.ru). Важно предложить конкретные и решительные идеи, в том числе на нормативном уровне.

Футбол решительно осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, все больше беспокоящие всю страну».

Что именно произошло?

18 ноября Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в овраге с двадцатью ножевыми ранениями в области шеи и головы. Сообщения о ее пропаже появились за неделю до этого – с тех пор полиция вела поиски.

Главный подозреваемый в убийстве – 22-летний Филиппо Туретта, бывший парень Джулии. Они встречались полтора года и расстались летом 2023-го, с тех пор поддерживали дружескую связь.

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними начался конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Филиппо арестовали в Германии 16 ноября, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В Италии ему грозит пожизненный срок.

Серия А регулярно поддерживает женщин

Серия А уже несколько сезонов подряд проводит акции, привлекающие внимание к проблеме насилия над женщинами. В знак поддержки в одном из туров чемпионата игроки и тренеры играют с полоской красной помады на лице.

Есть и отдельные клубные инициативы. Два года назад «Специя» вышла на один из матчей с надписью на футболке #WeForShe. Гостем стала девушка афганского происхождения Рахилу Сая, которая сбежала со своей родины из-за проблем с насилием.

Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press; corriere.it; : Gettyimages.ru/Marco Rosi, Claudio Villa, Marco Luzzani, Paolo Bruno