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«Оторву яйца, если забьешь» – Зинченко угрожал Мудрику перед дерби, а он положил красоту. Но «Арсенал» спасся с 0:2

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Футбол Футбол

Без десяти минут победный.

Лондонское дерби: «Челси» и «Арсенал» – закончили 2:2 с парашютом от Михаила Мудрика и камбэком команды Артеты с 0:2.

Мудрик эффектно перекинул Райю. А Стерлинг пытался отжать пенальти!

Уже на 10-й минуте «Челси» забил: Вильям Салиба сыграл рукой после удара Мудрика головой. Бить уверенно пошел Коул Палмер, но Рахим Стерлинг пытался выхватить у него мяч, несмотря на четкое распоряжение Энцо Фернандеса.

Странновато смотрелся этот конфликт.

Но именно Палмер уверенно реализовал 11-метровый.

Сразу после перерыва «Челси» забил еще, и это шедевр Мудрика: украинец ускорился по левому флангу, принял передачу на линии штрафной и отправил за шиворот Давиду Райя парашютиком. Кипер тут явно потерял ворота, а Михаил воспользовался.

Михаил отметил гол в стиле Джуда Беллингема. Хэй!

Похоже, придется оправдываться перед Александром Зинченко. Помните же яркую цитату из паузы на сборные? Тогда Мудрик забил за Украину и помог обыграть Мальту.

«Я ему сказал: «Если сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. Нас ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, еще раз тебе говорю», – говорил игрок «Арсенала».

И вот теперь!

Сам Зинченко отыграл всего тайм и запомнился только желтой. А вот Мудрик ушел на 66-й минуте – вместо Михаила появился форвард Николас Джексон.

Без Мудрика «Челси» все упустил: «Арсенал» отыгрался. За 13 минут!

«Челси» долго вел в счете, но все-таки не смог удержать преимущество.

Хотя Райя старался: на 56-й минуте кипер «Арсенала» чуть не привез третий гол – неудачно обработал мяч в штрафной. Давид чудом успел накрыть Палмера. Повезло.

Но команда Артеты все-таки отыгралась – всего за 13 минут!

⚽️ 76’ – кипер «Челси» Роберт Санчес далеко вышел из ворот, делал передачу на партнера, но того опередил Деклан Райс. Он мощно и точно пробил издали по пустым воротам!

⚽️ 84’ – Букайо Сака навесил на дальнюю штангу, вышедший на 78-й минуте Леандро Троссард оторвался от опеки Мало Гюсто и стильно замкнул передачу.

Вытащили и довели до ничьей.

«Все пошло не так в начале матча. Мы просто катали мяч, не пытаясь угрожать сопернику, – признался Микель Артета. – Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный. Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели добиться большего».

«Челси» без выигрывает у «Арсенала» уже два года. Команда Артеты остается непобедимой в сезоне

Команде Маурисио Почеттино уже лучше, но с топ-соперниками «Челси» пока сложновато.

У «Челси» три поражения и ничья в четырех последних матчах с «Арсеналом». Побед нет два года: с августа 2021-го (2:0), когда команду тренировал еще Томас Тухель, а забивал Ромелу Лукаку, только перешедший из «Интера».

● Тяжело не только с «Арсеналом»: «Челси» не обыгрывает клубы «Большой шестерки» с января 2022-го: на этом отрезке семь ничьих и 11 поражений с учетом пенальти в кубках.

● У «Арсенала» все под контролем: в АПЛ девять туров не проигрывают. Они в элитном списке: из команд топ-лиг чистыми остаются «Барселона», «Тоттенхэм», «Байер», «Ницца», «Бавария» и «Боруссия» Д.

«Арсенал» лидирует в лиге вместе с «Ман Сити». По очкам сравнялись, потому что команда Пепа Гвардиолы в туре победила, действующий чемпион выше претендента только по дополнительным показателям.

Дальше у «Арсенала» лигочемпионский выезд к «Севилье», потом матч с «Шеффилдом», после играть с «Вест Хэмом» в Кубке Англии. «Челси» ждет жесткий календарь: в АПЛ подряд «Брентфорд», «Ман Сити», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ман Юнайтед». Но не надо отвлекаться на еврокубки.

Челси – Арсенал 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15, пенальти Палмер, 2:0 – 48 Мудрик, 2:1 – 77 Райс, 2:2 – 84 Троссард.
ЧелсиСанчес, Гюсто, Тиаго Силва, Колуилл, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Джексон, 66), Фернандес, Кайседо, Палмер (Джеймс, 84), Стерлинг (Мадуэке, 84).
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 46), Жоржиньо (Смит-Роу, 68), Эдегор (Хавертц, 78), Райс, Мартинелли (Троссард, 78), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 68).
Предупреждения:
Палмер (8), Зинченко (11), Тиаго Силва (44), Кукурелья (71), Нкетиа (89), Уайт (90), Артета (90).

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Michael Regan

15 комментариев

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soda overdose
Спортс как всегда, если что-то про "яйца", то муссировать будут долго
+14
-3
+11
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shafigullin.manufacture
Ну да, гол мы конечно не покажем... И правда, зачем его показывать, ведь есть прекрасный скриншот Мудрика, как он отмечает гол
+9
0
+9
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deepinmyass
Ответ soda overdose
Спортс как всегда, если что-то про "яйца", то муссировать будут долго
Кто не любит помуссировать яйца?
+11
-3
+8
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Мир_КБ_1922
Мудрик сохранил свои яйца
+6
-2
+4
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TravenS
Парашютик — это когда бьют специально, а это кривой навесик)) и расправив клешни в стороны футболисты праздновали ещё до рождения Беллингема, какое блин в его стиле 🤦‍♂️
+7
-3
+4
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Иван Петров
Сказал Зинченко и заплакал
+2
-2
0
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dedmaker
Ответ deepinmyass
Кто не любит помуссировать яйца?
Чужие много кто
0
0
0
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Илья Цветков
Ответ Miguelito2015
"Украинец сохранил свои яйца вопреки угрозам! Зинченко снова не смог сдержать слезы!" Вот такой должен быть заголовок. Учись, спорц.
Мужик, без негатива, мне прикол зашёл
+1
-1
0
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Алксандр Гадюшкин
Ответ shafigullin.manufacture
Ну да, гол мы конечно не покажем... И правда, зачем его показывать, ведь есть прекрасный скриншот Мудрика, как он отмечает гол
Авторские права, они и сами были бы рады показывать кадры из матчей
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0
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