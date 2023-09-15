Человек-паук тоже.

Харри Магуайр снова в эпицентре насмешек. В этот раз – из-за результативных ошибок в двух подряд матчах за сборную Англии. Отборочном против Украины (сыграли 1:1) и товарищеском с Шотландией.

За Харри заступаются: Саутгейт, Человек-Паук. И мама!

После второй игры Гарет Саутгейт защитил: «Это просто следствие нелепого отношения к нему. Это бред, никогда не видел такого отношения ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших комментаторов и экспертов. Это просто за гранью. Каждый раз, когда Харри выходит на поле, он показывает стойкость, мужество. Мы его поддерживаем».

И хейт, и поддержка выходят за пределы футбола. Поддерживает Харри, например, Том Холланд – давний фанат «Тоттенхэма», актер, – современный Человек-паук.

«Я думаю, быть профессиональным спортсменом невероятно тяжело. Ты находишься под давлением каждый раз, когда выходишь на поле. Восхищаюсь тем, что он выходит на поле – независимо от слов людей в его адрес. Он старается изо всех сил, играет в свою лучший футбол. Вчера он ошибся – такие вещи случаются в футболе. Я восхищаюсь Харри, он кажется очень хорошим парнем».

А уже после подключилась мама Харри:

«Я вижу негативные и оскорбительные комментарии, которые Харри получает от фанатов, экспертов и СМИ. Это просто позор. Неприемлемо для любой сферы жизни. Не говоря уже о людях, которые изо всех сил трудятся на благо клуба и страны.

Я была на трибуне в тот день. Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, позитивные и негативные моменты, но то, что происходит с моим сыном, выходит за рамки. Ненормально видеть, как он проходит через это. Мне не хотелось бы видеть, как другие родители или футболисты проходят через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки, только пробивающие себе дорогу.

У Харри огромное сердце. У него хорошая работа. Он силен морально. Сможет справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю такого абьюза».

Сам Магуайр вроде бы спокоен:

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил».

Что именно у него за ошибки? Выглядят правда глупо

Харри результативно ошибся в двух матчах подряд. Сначала неудачно сыграл с Украиной (1:1), в эпизоде с голом Александра Зинченко закрыл... партнера Марка Гехи.

Матч с Шотландией Харри начинал на скамейке, но в начале второго тайма вышел вместо Гехи – и шотландские фанаты сразу стали его провоцировать, намекая на скорую ошибку.

На 67-й минуте Харри не выдержал. Он попытался перекрыть опасную передачу Эндрю Робертсона.

Не вышло. Мяч после его касания пошел прямо в ворота Аарона Рэмсдейла.

Когда кипер уже упал в сторону прострела.

После матча Рэмсдейл вписался за партнера:

«Я сочувствую ему. Он словно под микроскопом. Пытался поступить правильно, но попал в ворота. Это просто невезение, а люди раздувают шумиху: «Харри не должен играть, его не должно быть здесь».

Магуайр – один из лучших защитников Англии. Он силен морально. У него прекрасная семья и окружение, он знает о своих качествах. Магуайр представлял угрозу при стандартах, знает, что может великолепно защищаться. Харри понимает, он наш лидер».

Как выглядит хейт Магуайра, вы наверняка знаете. А теперь знаете, что бывает и поддержка.

Фото: East News/ANDY BUCHANAN/AFP; Gettyimages.ru/Maja Hitij; str/XinHua/Global Look Press