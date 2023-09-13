И сразу выиграла у Франции – хоть и товарищеский матч.

Ханса-Дитера Флика уволили из сборной Германии после разгромного поражения от Японии, и пока постоянного тренера ищут (говорят с Юлианом Нагельсманном), под временным руководством Руди Феллера немцы победили Францию благодаря голам Томаса Мюллера и Лероя Сане.

Получается, смена тренера сразу сработала. Германия готовится к домашнему Евро-2024, у нее до лета и не будет официальных матчей, так что такие проверки – главное из возможного.

А вы точно придали значение уникальному факту? Флик – первый уволенный тренер в истории сборной ФРГ/Германии за всю историю! Никто и никогда раньше не уходил раньше плана и собственного желания. С 1908 года.

Еще удивляет, что за сотню лет в сборной Германии работали всего 10 тренеров. Погружаемся.

Отто Нерц (1926-1936)

Первый тренер в истории сборной Германии. Отто Нерц взял команду в 1926-м и постепенно выводил ее в европейские лидеры: постоянно изучал матчи Английской футбольной лиги (предшественник АПЛ) и Кубка Англии, а также консультировался у лучших тренеров того времени: например, у Витторио Поццо и Джимми Хогана.

При Нерце Германия пропустила ЧМ-1930, но на ЧМ-1934 заняла третье место: победила Бельгию и Швецию, проиграла Югославии в полуфинале, бронзу отобрала у австрийцев.

По информации основных немецких медиа (Spiegel, Welt, ZDF), Нерц ушел в отставку после провала на Олимпийских играх-1936. Да, встречается версия, что Нерца уволили, но большинство источников – за добровольный уход.

Зепп Хербергер (1936-1942, 1950-1964)

Главный по продолжительности – 20 лет работы за два отрезка. Задал традицию, по которой сборную возглавляют люди, сначала приходившие как ассистенты.

Работа Хербергера прервалась из-за Второй мировой, его главное достижение – победа на ЧМ-1954, в том числе финал, известный в народе как «Чудо Берна».

В 1964-м тренер ушел на пенсию и передал управление помощнику Хельмуту Шену. Правда, сам Хербергер настаивал на кандидатуре Вальтера Фрица – это федерация выбрала Шена.

Хельмут Шен (1964-1978)

Шен сразу был успешен, но не максимально: финал ЧМ-1966, бронза ЧМ-1970. Но следом выдал серию из двух побед на ЧМ и ЧЕ подряд – в 1972-м и 1974-м. До золотой эпохи Испании 2008-2012 Хельмут Шен оставался единственным тренером в истории футбола, выигрывавшим чемпионат мира и Европы. После тех триумфов были серебро ЧЕ-1976, но вылет с ЧМ-1978 во втором раунде после поражения от немотивированной Австрии.

Тренер до сих пор держит рекорды по количеству игр во главе сборной Германии (ФРГ) на ЧМ – 25 и побед в турнире – 16. После вылета от Австрии он ушел сам.

Юпп Дерваль (1978-1984)

Команда Юппа Дерваля начала с серии из 22 матчей без поражений: впервые ФРГ при Дервале проиграла через два с лишним года после его прихода. Прошли без поражений в том числе золотой ЧЕ-1980.

Дерваль был максимально близок к достижению Хельмута Шена, но к выигранному Евро добавить победу на ЧМ-1982 не получилось: в финале проиграли Италии (1:3). Тот ЧМ запомнился забавным эпизодом с участием тренера, перед первым матчем против Алжира он заявил: «Если мы не победим Алжир, я на следующем же поезде поеду домой!». Сборная проиграла 1:2, а Дерваль обещание не сдержал: та ситуация, наоборот, мотивировала команду, которая в итоге дошла до финала.

Юпп Дерваль сам ушел в отставку после провала на Евро-1984: Германия не прошла групповой этап.

Франц Беккенбауэр (1984-1990)

Благодаря победе на ЧМ-1990 Беккенбауэр стал одним из немногих, кто побеждал на чемпионате мира и как игрок, и как тренер: до него получилось у Марио Загалло, после – у Дидье Дешама.

У Франца было две возможности завоевать титул: в финале ЧМ-1986 немцев остановила Аргентина с Диего Марадоной (2:3), через четыре года они отомстили одном финале (1:0). Между этими чемпионата мира команда Беккенбауэра вышла в полуфинал ЧЕ-1988 – проиграла 1:2 Нидерландам.

После триумфального ЧМ Франц Беккенбауэр перешел на клубную работу, а сборную принял Берти Фогтс.

Берти Фогтс (1990-1998)

До работы в основной сборной Фогтс тренировал немецкую молодежку – после ухода Беккенбауэра возглавил главную. При Фогтсе Германия забрала серебро ЧЕ-1992 и победила на Евро-1996, а также дважды вышла в четвертьфинал ЧМ (в 1994-м и 1998-м).

Фогтс – лучший тренер в истории сборной по среднему количеству очков за матч (по статистике с 1945-го): в среднем брали 2,2 очка. Для сравнения: Ханс-Дитер Флик с 1,72 предпоследний, опередил лишь Эриха Риббека (1,5).

В сентябре 1998-го, через два месяца после ЧМ-1998, Берти Фогтс передал сборную как раз Риббеку.

Эрих Риббек (1998-2000)

Эрих продержался лишь два года.

Его кандидатуру рассматривали еще в 1978-м, но тогда остановились на Дервале. На момент назначения в 1998-м Риббеку было 61 – он стал самым возрастным тренером в истории сборной Германии. Команда Эриха провалила Евро-2000: последнее место в группе с Португалией, Англией и Румынией.

Сразу после провала на Евро он покинул команду.

Руди Феллер (2000-2004)

После Риббека на временной основе Германию принял Руди Феллер, к тому времени нигде не работавший главным. Поначалу Феллера планировали на год, пока сборная ждала Кристофа Даума из «Байера», но основной кандидат попался на употреблении наркотиков, а у самого Руди стало получаться. Например, он разгромил Испанию – 4:1. И Немецкий футбольный союз продлил временный контракт.

Феллер довел Германию до финала ЧМ-2002 – там проиграли Бразилии (0:2). А вот на Евро-2004 не получилось, и после вылета из группы Руди ушел.

Юрген Клинсманн (2004-2006)

Легендарного игрока не очень тепло приняли в сборной сразу. Например, немецкие медиа критиковали за то, что он большую часть времени жил в США, откуда родом его жена. Параллельно говорили, что основную работу выполнял на самом деле Йоахим Лев, а Юрген только ходил на пресс-конференции и изображал бурную деятельность.

При Клинсманне Германия заняла третье место на домашнем ЧМ-2006. Тренер отказался продлевать контракт: хотя ходили слухи, что руководство не устраивала бескомпромиссность Клинсманна, и отставка на самом деле запланировали.

Йоахим Лев (2006-2021)

В XXI веке сборная Германии ассоциируется именно с Левом. Он работал 15 лет, провел три чемпионата мира и четыре чемпионата Европы. Главное – конечно, победа на ЧМ-2014. Лев создал топ-сборную, на всех турнирах она была среди фаворитов.

У него 117 побед во главе команды – никто больше не добился и сотни (у Хербергера 92, он второй). По количеству матчей у Лева тоже рекорд – 181.

После провала на ЧМ-2018 и вылета в 1/8 Евро-2020 Йоахим ушел. Он объяснил: «После 15 лет работы, с учетом всей ответственности, которая на мне была, перерыв просто необходим».

Фото: Scherl, Herbert Rudel, SVEN SIMON, Federico Gambarini/Global Look Press