17 комментариев

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Половина новичков Ла Лиги еще не зарегистрированы. До старта 2 дня 🥶

Хавьер Тебас
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«Барса» страдает больше всех.

Напряжение в Ла Лиге: за 2 дня до старта чемпионата 20 команд зарегистрировали только 41 из 90 новых подписаний.

Что происходит?

У «Барсы» пока нет и половины состава

Все очень-очень плохо.

• Худшая ситуация у «Барсы» − клуб не зарегистрировал 9 из 23 игроков: Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Иньяки Пенью, Рональда Араухо, Клемана Лангле, Серджиньо Деста, Абде Эззальзули, Илкая Гюндогана, Ориоля Ромеу и Иньиго Мартинеса.

ESPN добавляет, что в контракте Гюндогана есть пункт, по которому он может разорвать соглашение, если не будет зарегистрирован до 12 августа.

«Барса» рассчитывала на очередной рычаг: продажа доли в Barça Studios немецкому инвестфонду, но сделка на грани срыва. Деньги от нее уже включили в план на сезон-2022/23, поэтому придется продавать игроков − Франка Кессиэ в «Аль-Ахли» и Усмана Дембеле в «ПСЖ».

• «Сосьедад», «Бетис», «Севилья», «Алавес» тоже еще не зарегистрировали ни одного новичка. На двоих они подписали 18 игроков!

Нет проблем только у «Реала». И «Вильярреал», которому помогла распродажа: летом клуб продал игроков на 110 млн евро.

Как работает испанский финансовый фэйр-плей?

Лимит расходов действует в Ла Лиге с 2013-го – именно в этот период на пост президента назначили Хавьера Тебаса. Это весомый элемент финансового контроля, обеспечивающий платежеспособность команд и равенство внутри соревнования.

Нет, это не потолок зарплат, правила объемнее. В них входит контроль над:

• Заработной платой игроков и всего тренерского штаба;

• Социальным обеспечением;

• Коллективными и индивидуальными бонусами (денежные или натуральные выплаты вроде отпуска).

• Компенсациями при разрыве контракта, комиссиями агентам и амортизацией трансфера.

Так что данные ограничения корректнее называть «лимитом расходов на состав».

Формула расчета финансового порога проста – доходы клуба минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Если проще: чем больше клуб самостоятельно заработает, тем больше сможет потратить на усиление состава.

Лимиты можно скорректировать и после зимнего трансферного окна. Например, вот итоговые цифры прошлого сезона:

Последние три сезона по лимитным возможностям уверенно лидирует «Реал»: сезон-2020/21 – 473,3 млн евро, в сезоне-2021/22 – уже 739,2 млн.

Санкции за превышение лимита – ограничения трат на будущие трансферы и зарплату. Если команда выходит за рамки, то единственный способ подписать новичка для нее – почистить состав. При этом подписанные игроки должны обходиться гораздо дешевле, чем ушедшие. 

Ла Лига тратит меньше всех топ-лиг. Похоже, все из-за CVC

Летом вся Ла Лига потратила на трансферы около 292 млн евро, почти половина от всех затрат – покупки «Реала», единственного клуба без финансовых проблем.

Это самый низкий показатель не только в топ-лигах: больше испанцев потратилась даже Саудовская Аравия. К примеру, в Лиге 1 и Бундеслиге уже спустили под 500 млн, в Серии А – 627 млн, АПЛ идет на 2 млрд.

Наглядный пример: «Барселона», «Сосьедад», «Бетис» и «Осасуна» участвуют в еврокубках, но все вместе истратили лишь 3,4 млн евро. Французский «Брест», занявший 14 место в прошлом сезоне – 3,5 млн, а скромный «Клермон», даже не продававший игроков – 6,6 млн.

Почему все так плохо? Кажется, это последствия сделки с люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Напоминаем: в 2021-м Ла Лига договорилась о продаже 10% бизнеса за 2,7 млрд евро, целью которой было помочь испанским клубам пережить финансовый кризис. CVC забрала 11% от аудиовизуальных прав всех команд на 50 лет. Ла Лига продавала будущие доходы в обмен на сиюминутную выгоду.

Тогда от соглашения с CVC отказались четыре клуба из 42-х: «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетик» и «Овьеда». Marca добавила – потом оказалось, что инвестфонд рассчитывал на грандов и из-за отказа заморозил часть выплат, деньги доходили с серьезным опозданием.

Весной журналист Хорхе Калабрес дал мощный инсайд: Ла Лига на грани экономического коллапса – DAZN и фонд серьезно рассматривают возможность разрыва соглашений с лигой. Все из-за опасений насчет проблем с законом – несогласные клубы пошли в суд, тот признал сделку нелегальной.

«Клубы Ла Лиги отвергли проект Флорентино Переса и рискнули с фондом. У меня возникает ощущение, что они сделали это лишь потому, что инициатива исходила от президента «Мадрида». Но теперь все понимают, сделка с CVC – катастрофа», – директор «Атлетика» Йон Берасатеги.

«Бетис» не может позволить себе зарплату Себальоса, «Мальорка» не может продлить контракты с двумя игроками, у «Валенсии» рекордные долги. Ла Лига в ужаснейшем положении, и с CVC все станет даже хуже, если уже не стало, – уверен экс-президент «Депортиво» Аугусто Лендойро. – Я не могу объяснить, как они подписались под этим договором».

Пишут, «Реал» мог обойти ФФП (подозрительные 122 млн в отчете). Но как именно?

Фото: Gettyimages.ru/Gualter Fatia, Ronald Martinez

17 комментариев

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Фарид Харисов
Несмотря на то, что совсем недавно Вильярреал, Севилья, Реал брали еврокубки мне кажется, что в среднем Ла лига скатилась чуть ли не до уровня Лиги 1.

То что Испания до сих пор держится высоко в таблице коэффициентов — не благодаря, а вопреки.

Дополнительный фейрплей и уравниловка вроде как меры направленные на увеличение зрелищности и конкуренции, но с каждым годом всё больше и больше в Испании и смотреть не на что. Мне кажется, что даже условные Марсель, Ницца, Лион, Байер и Унион могут себе позволить делать трансферы круче, чем все в Ла Лиге не считая Реала, АТМ и Барсы.
+18
-2
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_Amelina_ Landau
Приводится 4 команды и следом, что они на двоих подписали 18 человек. Это как?
+13
-1
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Фарид Харисов
Ответ _Amelina_ Landau
Приводится 4 команды и следом, что они на двоих подписали 18 человек. Это как?
Как в анекдоте:

— Эй вы, четверо! Да-да, к вашей троице обращаюсь! Хватит ходить вместе как парочка! Ещё раз тебя увижу тут и тебе не поздоровится!
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Leo Messi
скоро в Ла Лиге клубы смогут расчитовать только на свои школы .
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gold wayt
Если я правильно понял, то они сами установили себе доп ограничения и потом чтобы соответствовать этим ограничениям Тебас сказал, что сделка с СVC единственный выход? Звучит как один из крупнейших коррупционных схем в футболе. Какое там дело Негрейры?
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Да, та самая летучая мышь
В Испании творится дичайшая xpeнь но зато Тебас успевает упрекнуть целиком АПЛ и ПСЖ в додачу
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vftxp7b2mx
Ответ _Amelina_ Landau
Приводится 4 команды и следом, что они на двоих подписали 18 человек. Это как?
Сейчас на троих написано)
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ScarreD
ЛаЛига убивает команды не из топ-3
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scuderiafan
Тебас убивает чемпионат
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Вячеслав Новиков
Тебас настоящее зло для Ла Лиги
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Иван Иванов
Если Гюндогана не зарегают, то интересно примет ли Пеп блудного сына обратно? 😅
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vk5w6rqvxx
Ответ ScarreD
ЛаЛига убивает команды не из топ-3
Они сами себя убили, подписав кабальный договор) а ведь Перес предлагал нормальный вариант)
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predMBAPPE
Ответ ScarreD
ЛаЛига убивает команды не из топ-3
Ла Лига убивает все команды которые не называются Реал Мадрид
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Бронислав Каминский
Ответ Фарид Харисов
Несмотря на то, что совсем недавно Вильярреал, Севилья, Реал брали еврокубки мне кажется, что в среднем Ла лига скатилась чуть ли не до уровня Лиги 1. То что Испания до сих пор держится высоко в таблице коэффициентов — не благодаря, а вопреки. Дополнительный фейрплей и уравниловка вроде как меры направленные на увеличение зрелищности и конкуренции, но с каждым годом всё больше и больше в Испании и смотреть не на что. Мне кажется, что даже условные Марсель, Ницца, Лион, Байер и Унион могут себе позволить делать трансферы круче, чем все в Ла Лиге не считая Реала, АТМ и Барсы.
В Испании интересно смотреть,как середняки борятся за зону ЛЧ или Еврокубки)Чемпионство там традиционно рызыгрывается между двумя командами,ну иногда третья вписывается.
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