Трудный путь Джеймса Макклейна.

Сюжет из квалификации Евро-2024, который вы могли пропустить: 34-летний защитник Джеймс Макклейн из сборной Ирландии отдал две голевые в 100-м матче за сборную. У Гибралтара с его помощью выиграли 3:0.

Макклейн – удивительный. В марте игрок «Уигана» сообщил, что ему диагностировали аутизм, у его дочери Уиллоу-Айви такое же расстройство:

«Последние четыре года изменили жизнь самым удивительным образом, но временами было очень трудно, поскольку ее папа смотрел, как она преодолевает препятствия и учится справляться с трудностями, с которыми сталкивается ежедневно. Теперь, когда мне поставили диагноз, я чувствую, что пришло время поделиться им. Некоторое время я раздумывал, стоит ли делиться этим публично, поскольку я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что я ее понимаю. Аутизм никогда не помешает ей достичь своих целей и мечтаний».

«Это был лучший день в моей жизни», – радовался Джеймс после матча с Гибралтаром.

Великобритания ненавидит Макклейна. Все из-за принципов

История ненависти Англии к ирландцу Макклейну началась почти восемь лет назад. Аутизм тут ни причем.

Осенью 2015-го «Вест Бромвич», где тогда играл Джеймс, встречался с «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд». Игра выпала на День памяти погибших в мировых войнах – важный для Великобритании праздник, который отмечают 11 ноября по всей стране. В честь этого футболисты выходили на поле с традиционным символом памяти жертв – маком.

Все, кроме Макклейна.

Мы рассказывали детали еще в 2015-м – напомним главное.

Ирландец не только вышел на поле без мака, он еще демонстративно отвернулся во время минуты молчания. За пару месяцев до этого, когда Ирландия играла очередной товарищеский матч, он демонстративно опустил голову во время исполнения британского гимна.

Джеймс родился в североирландском городе Дерри. Там можно увидеть знаковую надпись YOU ARE NOW ENTERING FREE DERRY – «Вы въезжаете в свободный Дерри».

Нанесена она на одну из стен давно снесенного дома, который в конце 60-х – начале 70-х находился в районе, ставшем одним из центров конфликта Северной Ирландии при борьбе за независимость. Она служит напоминанием о Кровавом воскресенье, случившемся в городе 30 января 1972-го: в этот день британские солдаты расстреляли 13 человек , пришедших на мирную демонстрацию для защиты своих гражданских прав.

13 безоружных демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника.

Изначально действия солдат оправдали, но в 2010-м поведение все-таки признали незаконными. Тогдашний Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принес всем пострадавшим извинения от имени государства.

«Я преисполнен уважения ко всем, кто сражался и погиб в обеих мировых войнах, – писал Макклейн в открытом письме. – Я скорблю об их смерти и если бы мак был символом только этого, то я носил бы его хоть каждый день, но мак символизирует память о британских солдатах. Это проблема. Ношение мака превратилось бы в жест неуважения к невинным людям, которые потеряли жизни в то смутное время. Я мужчина – и мое воспитание не позволит отступать от своих убеждений. Я играю за Ирландию, потому что меня так попросили родители, но родился я в Северной Ирландии».

Несколько лет игрока травили в соцсетях, но Футбольная ассоциация Англии никак не реагировала на происходящее. В июне 2019-го Макклейн отмечал 30-летие и опубликовал фото открыток, которые регулярно получал: хавбека оскорбляли по национальному признаку и писали пожелания смерти.

« Есть всего одна причина, почему я опубликовал фотографии этих открыток, и думаю, я попал в точку. Это подтверждает то, что FA – всего лишь шайка лицемеров и трусов . Посмотрите на ситуации со Стерлингом. Его сделали героем за то, что он говорит о расизме. Тут и там получает награды. Но это ничто по сравнению с тем, что пережил я за последние 7-8 лет. За это время не было ни писка, ни слова или контакта. Скажем прямо, я белый ирландец, это не в повестке дня. Вы смотрите Sky Sports? Видели там хоть одну историю о дискриминации в мой адрес? Нет, там ни слова про это не сказали. Будьте же последовательны».

Через год ирландец попал в еще один скандал: выложил в соцсетях снимок, где сидел на металлическом ящике в черной балаклаве перед детьми, сопроводив фотографию провокационным текстом: «Сегодняшний школьный урок – история».

Балаклаву в Англии четко ассоциируют с Ирландской республиканской армией – военизированной группировкой, осуществлявшей террористические акции против Великобритании, которые нацелены на достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Известный пример – обстрел из минометов лондонского аэропорта Хитроу в марте 1994-го.

Макклейн вскоре удалил аккаунт и извинился. «Сток Сити», за который играл защитник, оштрафовал его на двухнедельную зарплату, но отстранять от тренировок не стал. За «Сток» Джеймс отыграл еще год, а летом 2021-го отдали «Уигану», где Макклейн выступает до сих пор.

В прошлом сезоне «Уиган» занял 22-е место в Чемпионшипе и вылетел в третий дивизион. Макклейн провел 48 матчей во всех турнирах, у него три гола и восемь ассистов. Неплохая статистика для 34-летнего крайнего защитника!

«Если бы в футболе, как в хоккее, появилось правило, позволяющее двум конфликтующим игрокам в течение 10 секунд набить друг другу морду и отправиться на скамейку штрафников, я гарантирую, что стычек станет гораздо меньше», – февральская революционная идея Джеймса.

Вряд ли его послушают, но игра за сборную дала повод рассказать эту сложную историю.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/AINPHO/Ryan Byrne; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Gareth Copley