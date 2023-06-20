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🎈«Челси» анонсировал трансфер Нкунку шариком. И вот почему

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Тодд Боули продолжает играть в футбольный менеджер! 

Шарик – тизер официального объявления покупки Кристофера Нкунку из «Лейпцига» за 60+ млн евро (контракт на 6 лет). 

Дело в том, что француз известен не только голами, но празднованием: отправив мяч в сетку, Кристофер иногда достает из гетры шарик и надувает его.

Шарик? Почему?

Нкунку впервые показал этот номер в ноябре, когда забил «Шахтеру» в Лиге чемпионов (4:0).  

Объяснение простое. 

«Воздушный шар был для моего сына. Он любит воздушные шары». 

Про семью Нкунку известно не так много. Его сын родился в 2020-м, иногда они гоняют вместе в отпуск. 

Вероятно, надувать шарики – одна из забав сына. 

После гола «Шахтеру» Нкунку еще несколько раз праздновал с воздушным шариком – например, в финале Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:0). 

Теперь Нкунку готов надувать шарик и в «Челси».  

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Клуб предпринял много усилий, чтобы подписать меня, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле. 

Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу попробовать себя в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду горд носить футболку «Челси».

Нкунку – хорошее приобретение? 

Безусловно, это один из самых заметных форвардов в мире. В прошедшем сезоне он окончательно закрепился на позиции ЦФ со свободой перемещений. Вот главный факт: с сезона-2021/22 у него больше голевых действий (53 – 36 голов и 17 голевых), чем у кого-либо в Бундеслиге.  

А вот стилистические детали от Opta.  

На графике – процентили. 96 в секторе Goals означает, что по забитым голам футболист опережает 96% игроков топ-5 аналогичного амплуа.  

Заметно, что Нкунку очень вовлечен и в созидание, и в завершение, а вот по оборонительным показателям (например, возвратам мяча) уступает более чем половине форвардов из топовых лиг. Есть над чем работать!  

Эммм. Что у «Челси» с тратами?

Безумие продолжается! С прошлого лета клуб потратит на новых игроков 676 млн евро, продав только на 67. При этом Нкунку не входит даже в топ-3 самых дорогих покупок времен Боули. За Энцо Фернандеса отдали 121 млн, за Фофана 80, за Мудрика 70.  

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Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann

6 комментариев

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DolJun
странно что в статье не указан примечательный факт о нкунку: согласие на трансфер он давал одному тренеру, проходил мед комиссию и подписывал документы при втором, а объявлен был при третьем
+15
0
+15
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Dan Kennedy
Игрок хороший, но опять не будет чистого форварда видимо. Ну посмотрим, но как-то в Челси не верится.
+3
0
+3
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Evengar
Не в одной из сильнейших лиг, а самой сильной на данный момент.
0
0
0
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Dzmitry Lavysh
Ответ Dan Kennedy
Игрок хороший, но опять не будет чистого форварда видимо. Ну посмотрим, но как-то в Челси не верится.
Может помочь с подписанием бесплатного Тюрама. оба французы и одного возраста => должны приятельствовать.
Но Тюрам бесплатен, а это не путь Челси
0
0
0
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Dan Kennedy
Ответ Dzmitry Lavysh
Может помочь с подписанием бесплатного Тюрама. оба французы и одного возраста => должны приятельствовать. Но Тюрам бесплатен, а это не путь Челси
Можно 50 лямов подъемных накинуть :)
0
0
0
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