Тодд Боули продолжает играть в футбольный менеджер!

Шарик – тизер официального объявления покупки Кристофера Нкунку из «Лейпцига» за 60+ млн евро (контракт на 6 лет).

Дело в том, что француз известен не только голами, но празднованием: отправив мяч в сетку, Кристофер иногда достает из гетры шарик и надувает его.

Шарик? Почему?

Нкунку впервые показал этот номер в ноябре, когда забил «Шахтеру» в Лиге чемпионов (4:0).

Объяснение простое.

«Воздушный шар был для моего сына. Он любит воздушные шары».

Про семью Нкунку известно не так много. Его сын родился в 2020-м, иногда они гоняют вместе в отпуск.

Вероятно, надувать шарики – одна из забав сына.

После гола «Шахтеру» Нкунку еще несколько раз праздновал с воздушным шариком – например, в финале Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:0).

Теперь Нкунку готов надувать шарик и в «Челси».

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Клуб предпринял много усилий, чтобы подписать меня, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле.

Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу попробовать себя в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду горд носить футболку «Челси».

Нкунку – хорошее приобретение?

Безусловно, это один из самых заметных форвардов в мире. В прошедшем сезоне он окончательно закрепился на позиции ЦФ со свободой перемещений. Вот главный факт: с сезона-2021/22 у него больше голевых действий (53 – 36 голов и 17 голевых), чем у кого-либо в Бундеслиге.

А вот стилистические детали от Opta.

На графике – процентили. 96 в секторе Goals означает, что по забитым голам футболист опережает 96% игроков топ-5 аналогичного амплуа.

Заметно, что Нкунку очень вовлечен и в созидание, и в завершение, а вот по оборонительным показателям (например, возвратам мяча) уступает более чем половине форвардов из топовых лиг. Есть над чем работать!

Эммм. Что у «Челси» с тратами?

Безумие продолжается! С прошлого лета клуб потратит на новых игроков 676 млн евро, продав только на 67. При этом Нкунку не входит даже в топ-3 самых дорогих покупок времен Боули. За Энцо Фернандеса отдали 121 млн, за Фофана 80, за Мудрика 70.

Американский владелец купил чемпионский пазл! Соберет ли?

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann