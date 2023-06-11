10 комментариев

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«Чертов трофей так сложно выиграть!» Реакции Пепа, «Сити» и «Интера» на исход ЛЧ

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Интер Интер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Кайл Уокер Кайл Уокер
Федерико Димарко Федерико Димарко
Родри Родри
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Стивен Чжан
Джек Грилиш Джек Грилиш
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Футбол Футбол

«Манчестер Сити» вписал себя в историю – теперь это клуб с победой в Лиге чемпионов, да еще и с треблом.

Вот реакции участников исторического события: чемпионского «Сити» и проигравшего «Интера».

В «Сити» признают – это не лучший матч. Пеп в шутку призвал «Реал» не расслабляться, ведь его команда уже в 13 победах в ЛЧ от «Мадрида»

«Звездами было предначертано, что мы выиграем в этом сезоне – и мы это сделали, – начал Пеп Гвардиола. – Чувствую себя уставшим, спокойным и довольным. Этот чертов трофей так трудно выиграть! Мы знали, что будет трудно. Соперник и правда хорош. Мы беспокоились в первой половине, но важно было перетерпеть. Я сказал игрокам быть терпеливыми.

Не лучшее наше выступление. Нам повезло с сэйвом Эдерсона в конце, но это соревнование – бросок монеты. Импульс пришел от победы в Премьер-лиге и Кубке Англии, и теперь у нас есть Лига чемпионов. У меня нет сил думать о следующем сезоне, нам нужен перерыв.

Мы начнем с нуля, это наша работа. Есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и исчезают. Мы должны этого избежать. Зная меня, этого не произойдет.

Теперь нас о нем не спрашивают. Особенно в этом сезоне весь мир говорил, что если мы не выиграем ЛЧ, мы будем неполноценными. Люди могут говорить, что я должен выигрывать треблы каждый сезон. Я хороший тренер, но все же не так хорош».

Гвардиола лишь второй тренер после Фергюсона, который привел английскую команду к треблу. Каталонец признался, что списывался с легендой перед финалом: «Для меня большая честь оказаться рядом с сэром Алексом – утром я получил от него сообщение, которое тронуло меня».

Не удержался и от шуток: «Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. Не расслабляйтесь, «Мадрид».

Капитан «Сити» Илкай Гюндоган признал, что на игре команды отразилось давление из-за результата: «Тяжело было обеим командам. Мы не показали лучшего футбола в первом тайме. Мы были нерешительны. Осознавали, что во втором тайме надо играть лучше. Игра была, пожалуй, 50 на 50. Нам очень повезло в том, что гол оказался за нами. Все только и говорили о требле. Давление было ощутимым, но мы справились с ним наилучшим образом».

Кевин де Брюйне согласен: «Мы не проиграли ни одного матча в этой Лиге чемпионов. Это был не лучший наш матч, но пришло время праздновать».

Герой финала Родри похвалил «Интер», отметил вклад старых легенд «Сити» и выдал себе очень жесткую оценку за матч: «Было непросто. Что за соперник! Как он защищается и контратакует! Мы отдали все силы. Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как обычно. Есть и эмоции, и нервы. Мы бились как звери.

Эта победа посвящается всем футболистам, которые сделали «Манчестер Сити» топ-клубом: Серхио Агуэро, Давиду Сильве».

Джек Грилиш выдал как всегда яркий спич: «Вот то, ради чего работаешь всю жизнь. Как же я счастлив! Сам я был ужасен, но теперь мне все равно. Выиграть требл рядом с такими игроками – это нечто особенное. Каждый, кто знает меня, знает и о том, насколько сильно я люблю футбол. Это то, над чем я работал всю жизнь. Вижу семью среди болельщиков и переживаю очень сильные чувства. Я сказал тренеру: «Хочу поблагодарить вас». Он настолько в меня поверил. Он – гений».

Вышедший на замену Кайл Уокер счастлив: «Я произнес речь, прежде чем они вышли на поле. Этот клуб так много значит для меня. За то, что я пережил, я навсегда у него в долгу. Мама и папа на трибунах. Я родом из Шеффилда, были нелегкие моменты. Помню, у мамы не хватало фунта на мороженое. Благодарен за все, что происходит сейчас».

Эрлинг Холанд тоже эмоционален: «В это сложно поверить. Даже в самых смелых мечтах я бы никогда не подумал об этом. Это доказывает, что все возможно для парня из маленького городка в Норвегии. Это дает надежду молодым ребятам, занимающимся в манеже в моем родном городе. То, что сейчас рядом со мной отец и мама, – это фантастика. Я так счастлив.

Я все еще молод. У меня впереди много лет в футболе. Тренироваться каждый день у лучшего тренера в мире – это здорово. Мы должны защитить то, чего достигли в этом сезоне. Вот как это работает. Через месяц все забывается, и приходится начинать заново».

Гордость и разочарование – главные чувства «Интера» после финала

«Я редко говорю сразу после матча, так как мне нравится выждать день-два, но сегодня я сказал парням, что они должны гордиться тем, чего добились, – сказал тренер «Интера» Симоне Индзаги. – Они показали миру, насколько хорошо можно противостоять «Манчестер Сити», команде, которая, как известно, обладает высоким классом. Мы заслуживали большего, но снимаем шляпу перед «Ман Сити». Мы знаем, как много они работали в последние годы, чтобы достичь этого.

Я обнял своих игроков одного за другим – они были экстраординарны, как и наши болельщики, и все мы заслуживали другого результата. Все видели, что было в последние 25 минут матча. Казалось, что мяч не хочет залетать в ворота. К сожалению, такое бывает и в финале Лиги чемпионов. Перекладина, вынос мяча с линии ворот, удар в упор в своего же игрока по команде – было все. Мы играли против «Манчестер Сити» в свою силу и делали это очень хорошо. С таким настроем, организацией игры и решимостью, я думаю, мы вернемся сюда снова в будущем».

Владелец «Интера» Стивен Чжан доволен игрой миланцев: «Перед матчем все думали, что мы андердоги, но финал показал, что мы очень сильны и конкурентоспособны на самом высоком уровне. Мы очень гордимся собой».

У игроков разочарование, что не удалось до конца сдержать «Сити».

Дензел Думфрис: «Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы».

Федерико Димарко: «Это просто большое разочарование, потому что мы играли с «Манчестер Сити» на равных. Это только второе место, и нам грустно, что мы проиграли самый важный матч.

Эта команда «Сити» была создана для победы в Лиге чемпионов. Сегодня мы провели с ними очень равную игру, но мяч не хотел идти в их ворота, а когда забиваешь, это меняет финал. Я горжусь нашей командой, ведь мы выложились на 120%. Учитывая то, что мы видели в этом сезоне в исполнении «Интера» в ЛЧ, думаю, это должно быть отправной точкой, а не финишем»

Лаутаро Мартинес: «Мы вышли в финал Лиги чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили «Порту», «Бенфику» и «Милан», а сегодня сражались с «Манчестер Сити» – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего. В таких матчах все решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой».

Манчестер Сити Англия – Интер Италия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 июня, 22.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 68 Родри.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
ИнтерОнана, Думфрис (Белланова, 76), Дармиан (Д`Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Гозенс, 76), Димарко, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Барелла, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.
Предупреждения:
Барелла (59), Лукаку (83), Онана (90), Холанд (90), Эдерсон (90), Индзаги (90).

Фирменный гол «Сити», никакого доминирования, страшный штурм «Интера» – тактика финала ЛЧ

Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала

Фото: globallookpress.com/Robert Michael Gettyimages.ru/David Ramos

10 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Ответ TaR
Не понимаю почему гонят на Чжана. Вернее понимаю - хотят больше денег на трансферы. Но то чего он достиг за 5 лет владения/работы - топ результат. От добра добра не ищут
Это не заслуга китайца, а заслуга Маротты, Спалетти, Конте и Инзаги. Китаец топовым игрокам +2млн к зарплате жмёт добавить и они бесплатно уходят. К игрокам вопросов нет, тк полностью отдаются клубу. Они же сериал выиграли когда долги по зарплате составляли 5 месяцев. Т.е. команда и руководство это две отдельные истории
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Питер Пэн
Стивен Чжан точно должен быть доволен. Еще пару-тройку инвестиций в игроков мирового уровня и возможно ЛЧ в твоих руках.
+2
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igls54
Когда в твоём составе есть Лукаку, то и не такие вершины покорятся
+2
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TaR
Не понимаю почему гонят на Чжана. Вернее понимаю - хотят больше денег на трансферы. Но то чего он достиг за 5 лет владения/работы - топ результат. От добра добра не ищут
+2
-1
+1
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Jedemdasseine
Мне нравится Ваш перевод слова "Fucking"
+1
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Ноно Гомес
Ох уж этот Шарлатан, ему теперь в Псж или Серия А и выиграть с ними Лч, потом можно сказать клубный футбол прошёл)
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Газонокосильщик Хави
Ответ Питер Пэн
Стивен Чжан точно должен быть доволен. Еще пару-тройку инвестиций в игроков мирового уровня и возможно ЛЧ в твоих руках.
Только болелы Интера ждут продажи клуба и лучше не американцам. Тк денег у клуба нет. Об инвестициях забыли после того как против его семьи начали расследование против его семьи за махинации. В клуб идут и остаются хорошие игроки благодаря Маротте и Дзанетти. Людям, которые умеют работать с другими людьми. Ближайший пример с Шкриняром. Один из самых топовых игроков на своей позиции. Разница в зарплате которую он просил и давал Интер 2млн. По итогу за бесплатно уходит в псж. Правда он на травме серьёзной и может псж откажется
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Максим Черкашин
Ответ Питер Пэн
Стивен Чжан точно должен быть доволен. Еще пару-тройку инвестиций в игроков мирового уровня и возможно ЛЧ в твоих руках.
У Интера большие проблемы с деньгами. Точнее у владельца. И Интер открыт к продаже любых футболистов. Хотя пишут, что могут владельца поменять летом. И у клуба будет всё нормально.😎
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Артур Мкртычян
Ответ Ноно Гомес
Ох уж этот Шарлатан, ему теперь в Псж или Серия А и выиграть с ними Лч, потом можно сказать клубный футбол прошёл)
не будет его в псж. там нет его людей. в сити вся верхушка каталонцы. и очень многий персонал. а тёрки с хелаифи в псж ему зачем?
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