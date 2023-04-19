141 комментарий

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Почему отказ России от азиатского турнира – плохая новость

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Колонка Дениса Романцова.

Утром я наткнулся на слова генсека РФС Максима Митрофанова об отказе от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии и какое-то время успокаивал себя – наверное, возникли непреодолимые обстоятельства: вмешалась ФИФА или против нашей сборной выступил кто-то из участников турнира (не представлю кто, но готов был подумать даже на Афганистан).

Но нет, Россия просто отказалась от участия в единственном турнире, куда ее допустили в 2023 году. Сама.

Причины поразили.

В Бишкеке и Ташкенте – жарко.

У наших ребят получился бы слишком короткий отпуск.

А еще азиатский турнир накладывается на финал Кубка России.

То есть переносить последние, важнейшие туры ради бессмысленной недели подготовки к ЧМ и Евро – это было ок.

Тужиться сейчас ради еще более бессмысленных товарищеских матчей и лишать игроков выходных – тоже ок.

А погода? Даже если организаторы турнира безумцы и собираются играть днем, в самый солнцепек (сомневаюсь в этом, но допустим), возникает вопрос: а если бы Узбекистан принимал, скажем, чемпионат мира U-20 и Россия в каком-то параллельном мире отобралась бы туда – тоже отказались бы из-за жары? Нет? А почему?

Может, потому, что дело не в жаре и не в финале внутрироссийского турнира, а в остаточном снобизме?

Мнение правящей верхушки российского футбола уже выразил Андрей Аршавин: «Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия». Значит, дело все-таки в том, что турнир не модный?

Меня еще в декабре, когда поднялась волна за уход из УЕФА в Азию, удивило, что чуть ли не главный контраргумент звучал слегка высокомерно: «Смотрите, какие там отстойные команды с непривычными названиями».

Окей, там были очевидны другие причины: многие страны Азии все равно бы – при сегодняшнем раскладе – отказались играть с Россией и странно было бы ради этого заморачиваться со сменой конфедерации.

Но для Центральноазиатского турнира не нужно выходить из УЕФА и нырять в неизвестность. Всего-то и требовалось: ненадолго выйти из образа несправедливо наказанных и увидеть реальность. Даже если бан российского футбола – несправедливость, она безумно далека от исправления. Настолько далека, что, возможно, хватит на всю карьеру Захаряна и Пиняева. Да дело даже не во временных прогнозах, а в том, что у бана России есть конкретная причина, которая за год никуда не делась, а только разрослась.

Чеферин может сколько угодно говорить вам в Лиссабоне, что УЕФА ждет Россию, но вы должны понимать: для него самого эта ситуация – лишний геморрой, давление с двух сторон, и он просто хотел бы, чтобы этой проблемы не было. Но решают не Чеферин и не Инфантино. А те, кто решают, уже год с бешеной скоростью несутся в противоположную от компромисса сторону.

Да даже если вам привиделось, что Инфантино пообещал России место в отборе ЧМ-2026 – почему через два года после Евро не сыграть в еще одном турнире? Почему-то сборная Ирака не брезгует – помимо Кубка Азии и ЧМ – участвовать в Кубке Персидского залива, Кубке арабских наций и чемпионате Западной Азии, а для России любой турнир, кроме привычных для прошлой жизни, – не модный.

Я очень рад тому, что большинство клубов нашей странной лиги (с игроками за десятки миллионов и полупустыми трибунами, без выхода в еврокубки и борьбы за первое место) в это бездарное время стараются каждый матч превращать в шоу и по возможности открываться для медиа, добавляя болельщикам чувства сопричастности. Это прекрасно, так и надо существовать в изоляции. Вернее – и раньше так надо было, но хорошо хоть сейчас начали.

Но то, что происходит на самом верху, расстраивает. Когда «Зенит» закупается бразильцами так, словно через месяц очередная игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а РФС отказывается от единственного турнира, где мы могли поучаствовать в 2023-м, понимаешь, как футбол оторван от действительности.

Это очень грустно.

Переход в Азию – беда для наших клубов. Только факты об уровне турниров АФК

К сожалению, сборная России – это фантом

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Майшев, Алексей Филиппов

141 комментарий

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Cearvm
Ответ GangstA
солидарен с автором, у сборной итак крайне мало игровой практики
Для чего сборной игровая практика? Для практики существуют клубы. Непонятно, для чего вообще ее собирают. Она не нужна сейчас абсолютно, это имитация деятельности.
+177
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+163
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kunaguero
Не очень понял, почему это плохая новость. Как-то без разницы по-моему.
+105
-8
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Igor Khiv
Ответ Михан Первый
На самом деле все просто: надо собрать сборные РФ по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, вообще по всему, и пусть они сперва надевают футбольную форму и играют в футбол, затем коньки и в хоккей, после этого в баскетбол и волейбол и так далее, это будет командное многоборье. На это я бы посмотрел)
Уверен, что и при таких раскладах футбольная сборная первое место по футболу не займет.
+64
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RUSSERG
Потому что наши игроки очень сильно устали после напряженнейшего сезона. Играли по два раза в неделю. Им срочно нужно в отпуск отдохнут на бали
+69
-10
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GangstA
солидарен с автором, у сборной итак крайне мало игровой практики
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Григорий Молотков
Ответ GangstA
солидарен с автором, у сборной итак крайне мало игровой практики
очень бредовая мысль. практика для чего? сборная близжайшие годы ни на каком турнире играть не будет.
а если будет, то состав уже будет по ходу наигрываться в любом случае (как минимум из-за того что появятся новые игроки).

лишний раз ехать травмировать игроков (здоровья Дивееву) смысла абсолютно нет. ну разве что лишний раз отчитаться о скрпоносных матчах перед солнцеликим
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IntoTheRainBow
боюсь что единственная вменяемая причина - не сторговались

не знаю кто на этом мог бы заработать, но от "у ребят получится короткий отпуск" повеяло тоской по неполученным агентским и премиальным
+39
-4
+35
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Helge
Дальше может быть только один логичный шаг - распустить сборную, по крайней мере до тех пор, пока её не "восстановят" в турнирах УЕФА (если кто-то ещё на это надеется). Иначе никакого смысла в существовании этого коллектива, который согласен на товарняки с Киргизией и Таджикистаном, но не хочет ехать играть с ними же на официальном турнире, просто нет.
+38
-6
+32
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Михан Первый
На самом деле все просто: надо собрать сборные РФ по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, вообще по всему, и пусть они сперва надевают футбольную форму и играют в футбол, затем коньки и в хоккей, после этого в баскетбол и волейбол и так далее, это будет командное многоборье. На это я бы посмотрел)
+37
-6
+31
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grevestor
Ответ Михан Первый
На самом деле все просто: надо собрать сборные РФ по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, вообще по всему, и пусть они сперва надевают футбольную форму и играют в футбол, затем коньки и в хоккей, после этого в баскетбол и волейбол и так далее, это будет командное многоборье. На это я бы посмотрел)
Футбольную сборную сначала сомнут хоккеисты, потом перебегают баскетболисты, а потом они сольют сборной по художественной гимнастике, так как "не смогли настроиться на игру".
+30
-1
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Ярик01
Не нужно было тему начинать, не нужно было бы и сливаться.
Сливаться еще и с напыщенными щечками в сторону тех, кто сделал жест доброй воли по отношению к сборной России.
+27
-1
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Вечно в бане
Ответ Аркадий Аркадич
Потому что у людей, которые принимают решения, есть какая то инфантильная надежда, что человекообразные, с которыми они там договариваются в Лиссабонах, сдержат свое слово и их обещания и слова чего то стоят. Это вообще наша общая слабость - надеяться, что переговоры с эуропэйцами - это не пустая трата времени и видеть в них вроде бы что то похожее на людей, а у людей же должно быть какое то представление о честности, верности данному слову и тд. Если хотят нас вернуть - пусть возвращают, не через когда то, не при каких то условиях, а в данный момент. Не возвращают - давай до свидания, говорить больше не о чем. Если бы РФС изначально заняло такую позицию - решение об участии в этом турнире было бы другим.
Потому что люди, которые принимают решения, стараются думать хотя бы на пару ходов вперед. Война когда-нибудь закончится, и будем обсуждать возвращение. А уход в Азию - это лет на десять-пятнадцать, как минимум.
Человекообразным, вроде тебя, наплевать, порадуешься, что ушли в Азию и показали эуропейским подсвинкам фигу, и забудешь про этот футбол через месяц, а целому поколению с Бангладешем и Кувейтом играть, периодически доходя до Японии.
+24
-3
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Guillermo
Ответ Сим Сим
Уйдёт он и ВСЁ в России начнёт потихонечку-полегонечку налаживаться, а раньше, увы, никак не получится.
Такой большой, а верите в сказки. Никуда Мостовой не уйдёт
+16
-1
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Адепт Суперлиги
Не понимаю, зачем этот турнир, кому он будет интересен? Это будет уровень 0-0 с Таджикистаном. РФС как раз таки показала не оторванность от реальности, а следование с ней нога в ногу. Российский футбол помирает - за изоляцией и фануйди следует падение доходов и популярности. И отказ от третьесортного турнира, который привлечёт полтора зрителя - это как раз таки соответствует трендам умерщвления рос. футбола.
+19
-6
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ДудьСдулся
Ответ IntoTheRainBow
боюсь что единственная вменяемая причина - не сторговались не знаю кто на этом мог бы заработать, но от "у ребят получится короткий отпуск" повеяло тоской по неполученным агентским и премиальным
может у Газпрома, который должен был стать спонсором этого турнира, с деньгами туго...
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Don_Krebs
Аргументация в статье вроде бы неплохая, но упускает один момент: а что в практическом смысле дали бы эти матчи сборной? Игровая практика? Эту функцию выполняют товарняки. Сильные соперники? Нет. Трофеи? Тоже нет. Отбор куда-то? И опять нет. Так что сборная приобретает от участия в этом турнире? Показывает, что она еще жива? Как не наряжай труп, а он не встанет и не начнет ходить. По-моему, автор излишне драматизирует эту ситуацию. Ничего не меняется ни от участия в суперматчах с Узбекистаном и Таджикистаном, ни от отказа в участии. Россия выбыла из мирового футбола до конца "невойны", и никакие псевдотурниры ее в этом качестве не реанимируют, пора бы уже это осознать.
+17
-7
+10
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Melnikov1968
Если сборная России по футболу прекратит свое существование - это станет справедливым итогом деятельности РФС и других структур, связанных с футболом.
+13
-4
+9
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Сим Сим
Уйдёт он и ВСЁ в России начнёт потихонечку-полегонечку налаживаться, а раньше, увы, никак не получится.
+14
-5
+9
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Владимир Самсонов
Давайте откровенно, конец войны не близок. А только после мира/перемирия начнутся процессы по возвращению. Так что играть надо, хоть и в жаре, хоть и против не самых интересных соперников.
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Александр Сас
Ответ Redmurza
Мне очень грустно, что Денис Романцов пишет статьи для Спортса на русском языке используя компьютер. Он мог бы писать на севернобохтанском, используя бересту и уголь, сидя на одной ноге, а второй ковыряя в ухе и при этом чертя буквы членом. Брезгует, наверное.
Чел, ты сам понял, что написал?
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Григорий Молотков
Ответ Xm.md
Для нормальных игроков игра в сборной должна быть мотивацией, не важно официальный это матч или товарищеский. Но у наших деревяшек в принципе никакой мотивации нет т.к. они уже завалены бюджетными деньгами по умолчанию.
мотивация к чему? можно миллион лет рассуждать о философских вопросах. но в чем мотивация игроков после сезона ехать хер пойми куда, хер зачем?
сколько в эфире посмотрело товарищеские матчи со сборными азии ? там судя по всему рейтинг был ниже, чем у матча медиалиги

ну конечно можно заниматься мазохизмом, кто уж мешает
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Guillermo
Акрон собственно показал ситуацию в стране. Пока крупные клубы страдают по уехавшему макдональдсу и еврокубкам и ничего не делают, ребята из провинции просто играют в своё удовольствие. В сборной на товарищеских матчах увидел такое же отношение - гнусное уныние.
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притвиц
Для сборной играть в этом турнире было просто необходимо , в собственном соку вариться второй сезон это полная деградация, а еще хуже ждать когда путь в европу откроют, возможно и откроют , но это в далекой перспективе.
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Кавабунга Шреддоголовый
Я был рад, что отказались, но теперь я совсем не рад из-за тех причин, что были озвучены. Мне пофиг на сборную России, но я обалдеваю от того, насколько отрываются от реальности чиновники в нашем спорте и футболе в частности. Это уже даже сборной не назвать. Так, кружок по интересам без вменяемой мотивации
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толпарь
Ответ Вечно в бане
Мнение правящей верхушки российского футбола уже выразил Андрей Аршавин: «Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия». А можно поинтересоваться, почему данное высказывание является мнением верхушки российского футбола, а не домыслом автора? А по факту от турнира отказались, скорее всего потому, что он не «не модный» а просто не нужный. Пытались через него надавить на УЕФА, получилось, видимо, не очень. А играть непонятно где, непонятно с кем, и непонятно ради чего? Зачем? Болельщикам это малоинтересно, футболистам тем более. Играть просто ради того, чтобы играть? Проще в нынешних условиях просто распустить сборную, сэкономить деньги на подготовке и зарплате Карпина, а не заниматься вот этой имитацией бурной деятельности.
а разве в футбол играют не ради того чтобы играть в футбол? или футбол нужен для медалей, призов, денег, популярности, престижа страны?
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