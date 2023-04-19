141 комментарий

Колонка Дениса Романцова.

Утром я наткнулся на слова генсека РФС Максима Митрофанова об отказе от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии и какое-то время успокаивал себя – наверное, возникли непреодолимые обстоятельства: вмешалась ФИФА или против нашей сборной выступил кто-то из участников турнира (не представлю кто, но готов был подумать даже на Афганистан).

Но нет, Россия просто отказалась от участия в единственном турнире, куда ее допустили в 2023 году. Сама.

Причины поразили.

В Бишкеке и Ташкенте – жарко.

У наших ребят получился бы слишком короткий отпуск.

А еще азиатский турнир накладывается на финал Кубка России.

То есть переносить последние, важнейшие туры ради бессмысленной недели подготовки к ЧМ и Евро – это было ок.

Тужиться сейчас ради еще более бессмысленных товарищеских матчей и лишать игроков выходных – тоже ок.

А погода? Даже если организаторы турнира безумцы и собираются играть днем, в самый солнцепек (сомневаюсь в этом, но допустим), возникает вопрос: а если бы Узбекистан принимал, скажем, чемпионат мира U-20 и Россия в каком-то параллельном мире отобралась бы туда – тоже отказались бы из-за жары? Нет? А почему?

Может, потому, что дело не в жаре и не в финале внутрироссийского турнира, а в остаточном снобизме?

Мнение правящей верхушки российского футбола уже выразил Андрей Аршавин: «Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия». Значит, дело все-таки в том, что турнир не модный?

Меня еще в декабре, когда поднялась волна за уход из УЕФА в Азию, удивило, что чуть ли не главный контраргумент звучал слегка высокомерно: «Смотрите, какие там отстойные команды с непривычными названиями».

Окей, там были очевидны другие причины: многие страны Азии все равно бы – при сегодняшнем раскладе – отказались играть с Россией и странно было бы ради этого заморачиваться со сменой конфедерации.

Но для Центральноазиатского турнира не нужно выходить из УЕФА и нырять в неизвестность. Всего-то и требовалось: ненадолго выйти из образа несправедливо наказанных и увидеть реальность. Даже если бан российского футбола – несправедливость, она безумно далека от исправления. Настолько далека, что, возможно, хватит на всю карьеру Захаряна и Пиняева. Да дело даже не во временных прогнозах, а в том, что у бана России есть конкретная причина, которая за год никуда не делась, а только разрослась.

Чеферин может сколько угодно говорить вам в Лиссабоне, что УЕФА ждет Россию, но вы должны понимать: для него самого эта ситуация – лишний геморрой, давление с двух сторон, и он просто хотел бы, чтобы этой проблемы не было. Но решают не Чеферин и не Инфантино. А те, кто решают, уже год с бешеной скоростью несутся в противоположную от компромисса сторону.

Да даже если вам привиделось, что Инфантино пообещал России место в отборе ЧМ-2026 – почему через два года после Евро не сыграть в еще одном турнире? Почему-то сборная Ирака не брезгует – помимо Кубка Азии и ЧМ – участвовать в Кубке Персидского залива, Кубке арабских наций и чемпионате Западной Азии, а для России любой турнир, кроме привычных для прошлой жизни, – не модный.

Я очень рад тому, что большинство клубов нашей странной лиги (с игроками за десятки миллионов и полупустыми трибунами, без выхода в еврокубки и борьбы за первое место) в это бездарное время стараются каждый матч превращать в шоу и по возможности открываться для медиа, добавляя болельщикам чувства сопричастности. Это прекрасно, так и надо существовать в изоляции. Вернее – и раньше так надо было, но хорошо хоть сейчас начали.

Но то, что происходит на самом верху, расстраивает. Когда «Зенит» закупается бразильцами так, словно через месяц очередная игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а РФС отказывается от единственного турнира, где мы могли поучаствовать в 2023-м, понимаешь, как футбол оторван от действительности.

Это очень грустно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Майшев, Алексей Филиппов