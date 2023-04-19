Неделю назад форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд поучаствовал в разгроме «Баварии» (гол и голевая), сегодня – новая серия противостояния. «Баварию» всегда называли одним из претендентов на норвежца, но в Мюнхен он так и не доехал. А был ли вообще близок?

Инсайды о суперконтракте

Странно было бы не связывать Холанда и «Баварию», учитывая, что из «Боруссии» мюнхенцы уже покупали нескольких игроков, в том числе и суперзабивного нападающего.

Пару лет назад немецкие медиа приписывали «Баварии» интерес к форварду «Боруссии» Холанду, но Карл-Хайнц Румменигге только пожимал плечами: «Откуда эти слухи? Я ничего про это не знаю. Могу только сказать, что у нас лучший игрок в мире на эту позицию – у Левандовски контракт до 2023-го».

Весной 2022-го уже ходили слухи о переходе Левандовского в «Барселону», но Sky Sport отрицал вероятность трансфера Холанда – слишком уж велики для «Баварии» запросы по зарплате. При этом, как писал Bild, переговоры все же шли, а Левандовски был недоволен попытками заполучить Холанда. Еще подробности: Салихамиджич встречался у себя дома с норвежцем, который провел несколько дней в Мюнхене. «Бавария» же тянула с переговорами по контракту Левандовского из-за ситуации с Холандом.

Летом Холанд стал игроком «Ман Сити». Тогда же спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснял: «Конечно, у нас было несколько бесед, это не секрет. Мы думали, что можно сделать. В конце концов у нас не получилось [подписать его] по разным причинам. Я не хочу винить в этом игрока. Он выбрал то, что, по его мнению, лучше для него».

Сейчас Kicker перед игрой «Баварии» и «Ман Сити» выдал новые подробности. Оказывается, «Бавария» рассматривала вариант с абсолютно сумасшедшими для нее 35 миллионами евро в год для Холанда. Учитывая пятилетний контракт, а также сумму трансфера в 75 миллионов евро, «Бавария» бы потратила на покупку и зарплату для одного только Холанда четверть миллиарда евро. Это было бы, мягко говоря, непривычно и для Бундеслиги, и для самой «Баварии».

The Sun осенью 2022-го сообщила, что в «Ман Сити» Холанд получает 22,5 млн евро в год.

Оливер Кан в интервью L’Equipe подтверждает, что денежные запросы стали препятствием для трансфера форварда.

«Общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Есть философия: мы тратим только то, что заработали. Инвестирование огромных денег в одного игрока всегда представляет за собой большой риск.

Мы не будем делать ничего, что может поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. «Бавария» не имеет долгов. Это наша философия. И в долгосрочной перспективе это даже конкурентное преимущество».

Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер выдал емкое: «Когда я увидел сумму, у меня был приступ, я потерял сознание. Жена меня откачала. Я даже не могу посчитать до такой суммы».

Кроме того, Bild писал, что «Бавария» не захотела подписывать Холанда из-за требований включить в контракт отступные – такой подход в клубе не принят, к нему не прибегали со времен трансфера Франка Рибери.

Хотя осенью 2022-го президент «Баварии» Герберт Хайнер утверждал, что клуб был одним из фаворитов в борьбе за игрока: «У нас с «Манчестер Сити» были лучшие шансы». Здесь же можно привести слова и Альф-Инге Холанда, отца Эрлинга: «В нашем списке «Ман Сити» был на первом месте. «Бавария» шла второй».

А что говорил сам Эрлинг? В документальном фильме Haaland: The Choice он сказал, что был удивлен интересом «Баварии», и отдельно отметил ситуацию с Левандовским: «Я не знаю, сколько он дал «Баварии» голов и титулов. Но мне было немного жаль его. Он не чувствовал достаточного уважения. Хотя в то же время это стало для него возможностью найти новый вызов».

Как Холанд играл против «Баварии» – пять мячей и все семь поражений, зато в ее ворота первый гол за «Сити»

В составе «Боруссии» Холанд семь раз встречался с «Баварией». Результат – семь поражений, причем в шести из них его клуб пропускал не менее трех голов. Пять раз «Боруссия» с Холандом проиграла в Бундеслиге, еще дважды – в игре за Суперкубок.

При этом статистика Холанда «Баварии» вполне приятна для него – пять мячей, три из которых на «Альянц Арене». Больше всего запомнились два мяча к девятой минуте, когда «Боруссия» быстро повела 2:0. Но победила все равно «Бавария» – 4:2 с хет-триком Левандовского.

До прошлой недели в официальных играх против «Баварии» Холанд проигрывал. Однажды победил в неофициальной – в дебютном матче за «Сити» во время предсезонки (1:0).

Перед 1/4 финала

Ответ на вопрос про Холанда перед первым матчем Тухель начал издалека: «Как-то раз мне повезло пообщаться с Йоханом Кройфом – и он рассказал мне историю о нападающем, которого они с «Барселоной» никак не могли сдержать. В какой-то момент они перестали играть с ним персонально – и этот форвард перестал забивать».

Тухель добавил: «Но мы так делать не станем».

Но если без шуток, тренер «Баварии» отметил: «Конечно, стиль Холанда уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было. Его атлетизм и жажда забивать видны сразу.

Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов. Мы можем найти решение [чтобы сдержать его] только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства».

В первой игре одного усердия не хватило. Что будет во второй?

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Shaun Boggust / Ricardo Larreina / Vegard GrATt; Gettyimages.ru/Friedemann Vogel