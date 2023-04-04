13 комментариев

Перестрелка продолжается.

Обстановка в испанском футболе электризуется: «Барселона» призывает президента Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку из-за ложных доказательств по делу Негрейры.

«Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня в La Vanguardia (ведущая газета Каталонии), согласно которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас направил в прокуратуру ложные доказательства для обвинения нашего клуба, «Барселона» хочет выразить глубокий гнев, возмущение и утомление.

Настоятельно просим президента Ла Лиги публично выступить с объяснениями шире твита, опубликованного рано утром господином Тебасом.

«Барселона», как говорил президент Жоан Лапорта в последние недели, чувствует себя жертвой медиалинчевания из-за событий, которых никогда не было: «Барса» никогда не подкупала судей.

Горстка медиа и лиц, формирующих общественное мнение, участвовала в этом преследовании с более или менее дурными намерениями, а Ла Лига за кулисами раздувала огонь против нашего клуба, вклад ее президента был направлен только на то, чтобы осудить нас перед глазами общественности до того, как факты будут преданы суду.

Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует все свои средства массовой информации, чтобы подорвать «Барселону», но мы никогда бы не смогли себе представить, что он попытается обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств.

Новость, опубликованная сегодня La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги из-за практики, которая не вписывается в функции, возложенные на президента Ла Лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента Ла Лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста.

Однако, зная о его одержимости преследованием «Барселоны» и постоянном проявлении неприязни к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать, продолжая наносить вред нашему клубу», – сказано в официальном заявлении каталонского клуба.

👀Что случилось?

25 марта Тебас сообщил, что отправил документы по делу Негрейры в прокуратуру Испании.

«Дело Негрейры – самая крупная проблема в истории испанского футбола, – сказал Тебас AS. – И «Барселоны» тоже.

Все это затянется. Мы подготовили все документы и направили в прокуратуру, мы сообщили о происходящем в УЕФА. Мы хотим, чтобы ситуация прояснилась.

Одна только мысль о том, что можно повлиять на результаты, уже является уголовным преступлением. Наша обязанность – все прояснить. Нам все равно, кто виноват: «Барселона» или другой клуб. Бездействие нанесет нашей репутации больший урон.

Я не общался с Лапортой. Он должен объясниться перед всем футбольным миром, перед членами клуба, остальными клубами, а не только президентом Ла Лиги. Спустя полтора часа после публикации новостей «Барса» выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что все клубы делают нечто подобное. Это сложно объяснить.

Глава Королевской испанской футбольной федерации сам должен убрать Лапорту из совета директоров. Лапорта – глава клуба, замешанного в выплатах вице-президенту судейского комитета на протяжении 20 лет. Совет директоров назначается Рубиалесом (главой Королевской испанской федерации футбола – Sports.ru), думаю, он должен отправить Лапорту в отставку».

Хавьер Тебас давал и более исчерпывающую характеристику ситуации: «Это худшее, что случалось с испанским футболом за всю его историю».

О какой подтасовке идет речь?

Возвращаемся к тем документам, которые Тебас отправлял в испанскую прокуратуру.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia, в феврале президент Ла Лиги направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя – на основании рукописного документа, найденного в доме ныне покойного бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса.

Нюанс в том, что этот документ касается другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Но Тебас соотнес фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Издание сообщало, что также в письме Тебаса упоминаются банки Banca Mas Sarda или Banca Catalana (первый расформирован в 1989-м, второй – в 2000-м), а это указывает на то, что письмо составили задолго до правления Роселя и Бартомеу, но босс Ла Лиги на это не обращает внимания.

Ситуацию прояснила семья Контрераса: документ составили 20 лет назад, и указанные в нем имена не имеют отношения к бывшим менеджерам «Барселоны» и бывшему вице-президенту судейского комитета. Там упоминается фамилия Рамона Роселя, бывшего бухгалтера компаний Контрераса, и имя Хосе Марии, сотрудника банка.

Как Тебас ответил на обвинения в ложных доказательствах?

Конечно, он не согласен.

«Распространяемая в статье информация содержит бездоказательные утверждения и ошибочные заявления, которые порочат мой имидж и репутацию, а также репутацию Ла Лиги как организации, которую я возглавляю и от имени и по поручению которой я представляю вам следующее сообщение. Речь идет об ущербе, который был значительно усугублен резонансом в социальных сетях.

В частности, нужно подчеркнуть, что издание La Vanguardia клеветнически обвиняет меня в предоставлении ложных доказательств для проведения прокурорского расследования, тогда как суть самого письмо явно опровергается».

А что еще есть в письме Тебаса прокурорам?

В письме в прокуратуру Тебас специально указал, что тот самый рукописный документ не подразумевает обвинения в чей-либо адрес, хотя также отметил, что «имена и фамилии, внесенные в письмо, могут совпадать с именами и/или фамилиями некоторых бывших руководителей «Барселоны». Речь о Роселе и Бартомеу.

В письме Тебас указывает на то, что преступления могли произойти неоднократно, и призывает прокуратуру действовать немедленно, поскольку «дело может быть близко к истечению срока давности предполагаемых гипотетических преступлений».

Какой статус у дела сейчас? Что грозит «Барселоне»?

Коротко суть дела.

10 марта прокуратура Испании предъявила обвинения «Барселоне» и двум ее бывшим президентам в коррупции, недобросовестном администрировании и коммерческим обмане. Главная деталь дела – выплаты бывшему боссу испанских судей Негрейре с 2001 года (минимум 7,3 млн евро за весь период и 3 млн с 2014-го по 2018-й), которые подавались как «оплата за консультации».

Однако доказательств, что эти деньги попадали судьям, которые работали на матчах клуба, нет.

Дело Негрейры изучает и в УЕФА, что может привести к годовому еврокубковому бану, несмотря на то, что возможные преступления касаются только внутренних испанских матчей. Для отстранения клуба союзу достаточно решения национального арбитражного или государственного суда.

«Напрямую, конечно, я не могу это комментировать по двум причинам, – говорит президент УЕФА Александер Чеферин. – Во-первых, потому, что у нас есть независимый дисциплинарный комитет. А во-вторых, потому, что я не занимался этим вопросом подробно.

Но я могу сказать одно: насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьезна. Настолько серьезна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел.

На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь конкурентных последствий, в то время как разбирательство ведется на уровне гражданской прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности еще не истек».

В испанских медиа связывают интерес УЕФА к этому делу с желанием проучить клуб за попытку организовать Суперлигу.

Испанская газета La Vanguardia пишет о недовольных инвесторах клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».

Фото: Gettyimages.ru/Gualter Fatia / Stringer, David Ramos; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Revierfoto/Keystone Press Agency, David Zorrakino/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/AFLO, Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency