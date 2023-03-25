Ранние звезды.

Килиан Мбаппе ураганно дебютировал как капитан сборной Франции – 4:0 с Нидерландами в сумме и 2+1 из них лично. Форварду «ПСЖ» доверили повязку в 24 года, но среди звезд его уровня это привычный возраст.

Лионель Месси, 24 года

Месси – самый молодой каптан в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира. В 22 года и 363 дня он вывел команду с повязкой на матч ЧМ-2010 против Греции (2:0).

Но на постоянной основе Лео назначили капитаном в августе 2011-го, когда ему было 24 года. Прямо как сейчас Мбаппе.

Между партнерами по «ПСЖ» есть теперь и такая связь.

Криштиану Роналду, 23 года

Криш капитанит с далекого 2008-го, его назначил на постоянной основе Карлуш Кейруш. Хотя за полтора года до этого, в феврале 2007-го, 22-летний игрок «МЮ» уже примерял повязку в сборной. Это случилось в победной товарищеской игре против Бразилии (2:0) – по просьбе вице-президента футбольной федерации Португалии Карлуша Силвы, который умер за два дня до матча.

«В субботу господин Сильва попросил меня сделать его капитаном в качестве доброго жеста, – пояснил после игры тренер Луис Фелипе Сколари. – Он слишком молод, чтобы быть капитаном, но мистер Силва попросил меня, а в воскресенье его не стало».

В следующем году возраст Роналду уже не считали помехой для капитанства.

Неймар, 22 года

Нынешний одноклубник Месси и Мбаппе заслужил постоянную капитанскую повязку еще раньше. После оглушительного завершения домашнего ЧМ-2014 (1:7 от немцев и 0:3 от голландцев в медальных матчах), команда на общем собрании решила передать повязку молодому лидеру, ее носил раньше Тиаго Силва.

«Неймар любит вызовы и любит побеждать – эти два качества должны быть у каждого капитана», – сказал тогда главный тренер Дунга. После этого назначения бразильцы выиграли 10 товарняков подряд с общим счетом 21:2, включая матч против Аргентины (2:0).

В 2016-м Неймар выиграл домашнюю Олимпиаду, но после этой победы заявил, что отказывается от капитанства. «Для меня было большой честью быть капитаном сборной Бразилии, но больше я не капитан. Это мое послание тренеру Тите», – сказал Ней.

После этого бразильцы принялись чередовать капитанов. В 2018-м повязка вернулась к Неймару, а на ЧМ-2022 ее вновь носил вечно молодой Тиаго Силва.

Рафаэль Варан, 21 год

Если бы Варан не ушел из сборной в 29 лет, наверняка именно он бы перехватил повязку у Уго Льориса. Рафа раньше уже капитанил в отсутствии кипера «Тоттенхэма», а впервые примерил повязку аж в 21 год и 5 месяцев, став самым молодым капитаном в истории сборной Франции.

Дидье Дешам расстроился, когда узнал о решении защитника завершить международную карьеру: «Варан играл в первом для меня товарищеском матче со сборной. Я доверил ему капитанскую повязку в 21 год, ведь он настоящий лидер, который идеально передавал мои мысли команде.

Он умный мальчик, который нашел время для размышлений, взвесил все за и против. Я был примерно в такой же ситуации, понимаю его аргументы, уважаю решение, хотя это и прискорбно для нас, учитывая, как он мог бы помочь нашей команде лидерскими качествами».

Юлиан Дракслер, 20 лет

Йоахим Лев назначил Дракслера капитаном в 11-м матче за сборную. Перед ЧМ-2014, в товарняке против Польши (0:0), Юлиан выводил немцев с повязкой. В возрасте 20 лет и 265 дней он стал самым молодым капитаном в истории сборной Германии.

Постоянным носителем Дракслер не стал, но он был капитаном, например, на победном Кубке конфедераций-2017 в России.

Аарон Рэмзи, 20 лет

Рэмзи назначили постоянным капитаном сборной еще раньше – в 20 лет и 90 дней.

Крейг Беллами тогда попросил не рассматривать его кандидатуру, так как из-за постоянных проблем с коленом не мог регулярно играть за сборную. Так Аарон стал самым молодым капитаном в истории сборной Уэльса. Позднее повязку у него перехватывал Гарет Бэйл, но в марте этого года она вернулась к уже 32-летнему Рэмзи.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/JUAN MABROMATA / AFP, OLIVIER MORIN / AFP, FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru/Feng Li, Lars Baron/Bongarts, Alex Livesey