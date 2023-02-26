53 комментария

Серьезный вопрос.

«Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и остался на 10-м месте в АПЛ. От девятого, на котором сейчас «Брентфорд», отстали уже на 4 очка, а ведь у соперников еще и матч в запасе.

От зоны Лиги чемпионов команду Грэма Поттера отделяет уже 14 очков, а вот зона вылета заметно ближе – всего 10 очков. «Челси» реально может вылететь?

Мнение суперкомпьютера: вероятность вылета минимальна

Статистическая модель FiveThirtyEight дает меньше 1% вероятности на вылет «Челси». Для сравнения: у идущего 12-м «Кристал Пэлас» 6%, у «Саутгемптона» с последнего места – 72%.

К слову, вероятность чемпионства и выхода в Лигу чемпионов – тоже меньше 1%.

Коротко напомним, что такое FiveThirtyEight. Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.

К слову, по продвинутой статистике «Челси» не так уж плох. По ожидаемым очкам с начала 2023 года команда идет на третьем месте в Премьер-лиге. Почему недобирают? Дело в плохой реализации – команда забила 4 гола с 12,43 xG.

Нюанс! У «Челси» очень тяжелый календарь

Пожалуй, главный аргумент за возможный сенсационный вылет «Челси» – сложный календарь до конца сезона.

Впереди – 4 команды из биг-6 и «Ньюкасл», по потерянным очкам идущий в зоне ЛЧ.

Впрочем, даже матчи против клубов из зоны вылета бывают очень непростыми. В прошлом туре «Челси» проиграл главному аутсайдеру АПЛ «Саутгемптону». «Лидс», «Эвертон», «Вулвз» и «Борнмут» тоже очень не хотят вылетать.

Когда «Челси» вылетал из высшего дивизиона Англии?

Последний раз «Челси» вылетел в сезоне-1987/88. В команде тогда играли Стив Кларк, Пэт Невин, единственным легионером из дальнего зарубежья был американец Рой Вегерле, а лучшим бомбардиром стал шотландец Гордон Дьюри.

Для возвращения в элиту хватило всего одного сезона. «Челси» выиграл второй дивизион, набрав 99 очков. На втором месте, кстати, финишировал «Манчестер Сити».

Самые возрастные игроки нынешнего состава «синих» – Сезар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг – родились уже после возвращения «Челси» в АПЛ. А Грэм Поттер еще не начал карьеру футболиста – в главную команду «Бирмингема» его подняли только в 1992 году.

Фото: REUTERS/Tony Obrien