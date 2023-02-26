53 комментария

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Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?

Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Грэм Поттер Грэм Поттер
Футбол Футбол

Серьезный вопрос.

«Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и остался на 10-м месте в АПЛ. От девятого, на котором сейчас «Брентфорд», отстали уже на 4 очка, а ведь у соперников еще и матч в запасе.

От зоны Лиги чемпионов команду Грэма Поттера отделяет уже 14 очков, а вот зона вылета заметно ближе – всего 10 очков. «Челси» реально может вылететь? 

Мнение суперкомпьютера: вероятность вылета минимальна

Статистическая модель FiveThirtyEight дает меньше 1% вероятности на вылет «Челси». Для сравнения: у идущего 12-м «Кристал Пэлас» 6%, у «Саутгемптона» с последнего места – 72%. 

К слову, вероятность чемпионства и выхода в Лигу чемпионов – тоже меньше 1%.

Коротко напомним, что такое FiveThirtyEight. Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация. 

К слову, по продвинутой статистике «Челси» не так уж плох. По ожидаемым очкам с начала 2023 года команда идет на третьем месте в Премьер-лиге. Почему недобирают? Дело в плохой реализации – команда забила 4 гола с 12,43 xG.

Нюанс! У «Челси» очень тяжелый календарь

Пожалуй, главный аргумент за возможный сенсационный вылет «Челси» – сложный календарь до конца сезона.

Впереди – 4 команды из биг-6 и «Ньюкасл», по потерянным очкам идущий в зоне ЛЧ.

Впрочем, даже матчи против клубов из зоны вылета бывают очень непростыми. В прошлом туре «Челси» проиграл главному аутсайдеру АПЛ «Саутгемптону». «Лидс», «Эвертон», «Вулвз» и «Борнмут» тоже очень не хотят вылетать. 

Когда «Челси» вылетал из высшего дивизиона Англии?

Последний раз «Челси» вылетел в сезоне-1987/88. В команде тогда играли Стив Кларк, Пэт Невин, единственным легионером из дальнего зарубежья был американец Рой Вегерле, а лучшим бомбардиром стал шотландец Гордон Дьюри.

Для возвращения в элиту хватило всего одного сезона. «Челси» выиграл второй дивизион, набрав 99 очков. На втором месте, кстати, финишировал «Манчестер Сити».

Самые возрастные игроки нынешнего состава «синих» – Сезар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг – родились уже после возвращения «Челси» в АПЛ. А Грэм Поттер еще не начал карьеру футболиста – в главную команду «Бирмингема» его подняли только в 1992 году.

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Тоттенхэм – Челси 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Скипп, 2:0 – 82 Кейн.
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон, Дайер, Лангле, Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Кулусевски (Сон Хын Мин, 79), Скипп, Кейн, Ришарлисон (Порро, 89).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Фофана, 19), Кулибали, Чилуэлл, Зиеш (Закария, 62), Лофтус-Чик (Маунт, 62), Фернандес, Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 83), Жоау Феликс (Мудрик, 83).
Предупреждения:
Хавертц (45), Эмерсон (45), Зиеш (45), Дэвис (59), Маунт (74).

Фото: REUTERS/Tony Obrien

Вылетит ли «Челси» из АПЛ?
799 голосов
Да
24%
чемпионшип
Нет
76%
Челси

53 комментария

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Bugy
Ответ vinsant62
Очень бы хотелось. Было бы очень красиво. Надеюсь, что там кто-то внутри сейчас документалку еще снимает. эх, мечты-мечты.
причем из чемпионшипа потом вылезти не так просто по идее)
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Стас Михайлов
Дайте Абрамовичу поработать 😂
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Стас Михайлов
Ответ Sergey Khan
До конца чемпионата осталось 14 игр, за предыдущие 14 игр Челси набрал 10 очков, если будет идти в том же темпе, то в конце чемпионата будет 41 очко, с таким количеством баллов вылета не будет. Поттер всё рассчитал!
Даже с 42я очками был вылет
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Yri Yrov
ответ не может
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vinsant62
Очень бы хотелось. Было бы очень красиво. Надеюсь, что там кто-то внутри сейчас документалку еще снимает. эх, мечты-мечты.
0
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0
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DolJun
Ответ Иван Иванов
Элардайс? Ну ты совсем в отчаянии я смотрю. Этот англичашка же для середняков с дуболомами в команде! Челси всё-таки серьёзная команда с высококлассными футболистами ведь.
я комментирую новость)
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elena
Вопрос не требует ответа
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Al22cm
С таким подавленным состоянием вполне могут вылететь, если физрука(надеюсь не оскорбил физруков) не уберут!!!
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Иван Иванов
Ответ DolJun
ну раз тут про вылеты уже заговорили - то этот челси спасет только пулис или элардайс, очевидно. пулис недавно завершил карьеру, так что выводы делай сам.
Элардайс? Ну ты совсем в отчаянии я смотрю. Этот англичашка же для середняков с дуболомами в команде! Челси всё-таки серьёзная команда с высококлассными футболистами ведь.
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DolJun
Ответ Иван Иванов
Должуня, сочувствую, конечно! Магия Поттера не помогла. Как думаешь, кто мог бы быть следующим тренером для Челси? Может наконец Почеттино? Что скажешь? А ведь я предлагал Маурисио, когда уволили Тухеля!
ну раз тут про вылеты уже заговорили - то этот челси спасет только пулис или элардайс, очевидно. пулис недавно завершил карьеру, так что выводы делай сам.
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Иван Иванов
Ответ DolJun
вряд ли челси вылетит. и не потому, что есть уверенность что челси затащит, а скорее видимость того, что есть команды которые буквально значительно хуже.
Должуня, сочувствую, конечно! Магия Поттера не помогла. Как думаешь, кто мог бы быть следующим тренером для Челси? Может наконец Почеттино? Что скажешь? А ведь я предлагал Маурисио, когда уволили Тухеля!
0
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0
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Alematte_Caunnabeau
Ответ igls54
Во времена Абрамовича подобная хрень даже в голову не могла прийти
Ой, ну конечно. Вы хотя бы вспомните второй приход Жузе и его увольнение, когда "Челси" был шестнадцатым в таблице.
+4
-1
+3
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Арматурмалай
Конечно Челси никуда не вылетит. А вот с тренером совсем беда. Хотя бы за Еврокубки бы зацепиться
0
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А.В.Бубнов
Все здравомыслящие люди планеты верят и надеются, что этот мерзкий проект наконец вылетит
+3
-3
0
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Павел Ларичев
Ответ S.A.N.
Забавно, что ровно год назад Ньюкасл был в еще более плохом положении, но сейчас у них команда топ-5 и финал кубка. Кстати, тренер у них тоже не работавший прежде в больших клубах и менеджмент новый. Но там решили точечно усиливаться нужными футболистами, а здесь включили режим школьника в фифе или фм и устроили контрольную закупку игроками с "высоким потенциалом". Можно сколько угодно ругать Поттера, но Челси сейчас - это хаос, где тяжело себя проявить как тренеру, так и игрокам.
Ньюкасл все же не был достаточно большим клубом. Так что Хау полегче было. Меньше давления.
0
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0
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Павел Ларичев
Бредятина. У Челси +10 перед зоной вылета, а там те еще топы играют.
0
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Акира_1
Ну даже если вылетят, то под Чемпионшип надо брать другого тренера, а не физрука. 😅
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Konstantin Meerov
жду очередное интервью Срна про класс и потенциал Мудрика
+1
-1
0
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Промах Мораты
Ответ RealFlector
мне и суперкомпьютера не надо, чтобы сказать, что вылет челси, уже набравшего 31 очко практически невозможен.
Поттер принял вызов
+8
0
+8
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Farhat Sabitov
Для дальнейшего положения Челси в турнирной таблице и судьбы Поттера очень важны предстоящие три (3) игры:
4 марта с Лидсом (дома)
8 марта с Дортмундом (дома)
11 марта с Лестером (в гостях)
Нужно обратить внимание, что эти три игры пройдут в течение восьми дней, кроме того непонятно на какой турнир делает расчёт руководство клуба. Вроде логично ставить на игру с Дортмундом (у самих немцев 4 марта будет тяжёлая игра с Лейпцигом), играем четвёртого с Лидсом вторым составом и шансы на проход вполне реальные, тем более что влезть в текущую "лигачемпионскую четвёрку" уже не получится.
Если пройти Дортмунд все же не удастся и Поттера после этого не уволят, то... нужно требовать ещё денег на трансферы. Очевидно же в команде не хватает опытного квотербека и пару кетчеров тоже не мешает приобрести :)))
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S.A.N.
Забавно, что ровно год назад Ньюкасл был в еще более плохом положении, но сейчас у них команда топ-5 и финал кубка. Кстати, тренер у них тоже не работавший прежде в больших клубах и менеджмент новый.
Но там решили точечно усиливаться нужными футболистами, а здесь включили режим школьника в фифе или фм и устроили контрольную закупку игроками с "высоким потенциалом".
Можно сколько угодно ругать Поттера, но Челси сейчас - это хаос, где тяжело себя проявить как тренеру, так и игрокам.
0
0
0
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Контрольный выстрел
Хорошо бы, но думаю, коррупция решит проблему.
0
-1
-1
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Sla Slo
Мудрик продолжает прогрессировать.
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
И ради этого нужно было закупиться на 300 млн фунтов. Американцу захотелось в футбольчик поиграть)))
+1
-1
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prus_3
Нет у него возможности вылететь, но есть все шансы низко пасть.
Это будет великолепно!
+1
-1
0
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