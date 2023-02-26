53 комментария

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?
Серьезный вопрос.
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и остался на 10-м месте в АПЛ. От девятого, на котором сейчас «Брентфорд», отстали уже на 4 очка, а ведь у соперников еще и матч в запасе.
От зоны Лиги чемпионов команду Грэма Поттера отделяет уже 14 очков, а вот зона вылета заметно ближе – всего 10 очков. «Челси» реально может вылететь?
Мнение суперкомпьютера: вероятность вылета минимальна
Статистическая модель FiveThirtyEight дает меньше 1% вероятности на вылет «Челси». Для сравнения: у идущего 12-м «Кристал Пэлас» 6%, у «Саутгемптона» с последнего места – 72%.
К слову, вероятность чемпионства и выхода в Лигу чемпионов – тоже меньше 1%.
Коротко напомним, что такое FiveThirtyEight. Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитывается по сложной схеме (подробнее про нее можно почитать здесь): учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация.
К слову, по продвинутой статистике «Челси» не так уж плох. По ожидаемым очкам с начала 2023 года команда идет на третьем месте в Премьер-лиге. Почему недобирают? Дело в плохой реализации – команда забила 4 гола с 12,43 xG.
Нюанс! У «Челси» очень тяжелый календарь
Пожалуй, главный аргумент за возможный сенсационный вылет «Челси» – сложный календарь до конца сезона.
Впереди – 4 команды из биг-6 и «Ньюкасл», по потерянным очкам идущий в зоне ЛЧ.
Впрочем, даже матчи против клубов из зоны вылета бывают очень непростыми. В прошлом туре «Челси» проиграл главному аутсайдеру АПЛ «Саутгемптону». «Лидс», «Эвертон», «Вулвз» и «Борнмут» тоже очень не хотят вылетать.
Когда «Челси» вылетал из высшего дивизиона Англии?
Последний раз «Челси» вылетел в сезоне-1987/88. В команде тогда играли Стив Кларк, Пэт Невин, единственным легионером из дальнего зарубежья был американец Рой Вегерле, а лучшим бомбардиром стал шотландец Гордон Дьюри.
Для возвращения в элиту хватило всего одного сезона. «Челси» выиграл второй дивизион, набрав 99 очков. На втором месте, кстати, финишировал «Манчестер Сити».
Самые возрастные игроки нынешнего состава «синих» – Сезар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг – родились уже после возвращения «Челси» в АПЛ. А Грэм Поттер еще не начал карьеру футболиста – в главную команду «Бирмингема» его подняли только в 1992 году.
Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо
- Дата проведения
- 26 февраля, 16.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Форстер, Эмерсон, Дайер, Лангле, Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Кулусевски (Сон Хын Мин, 79), Скипп, Кейн, Ришарлисон (Порро, 89).
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Фофана, 19), Кулибали, Чилуэлл, Зиеш (Закария, 62), Лофтус-Чик (Маунт, 62), Фернандес, Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 83), Жоау Феликс (Мудрик, 83).
Фото: REUTERS/Tony Obrien
4 марта с Лидсом (дома)
8 марта с Дортмундом (дома)
11 марта с Лестером (в гостях)
Нужно обратить внимание, что эти три игры пройдут в течение восьми дней, кроме того непонятно на какой турнир делает расчёт руководство клуба. Вроде логично ставить на игру с Дортмундом (у самих немцев 4 марта будет тяжёлая игра с Лейпцигом), играем четвёртого с Лидсом вторым составом и шансы на проход вполне реальные, тем более что влезть в текущую "лигачемпионскую четвёрку" уже не получится.
Если пройти Дортмунд все же не удастся и Поттера после этого не уволят, то... нужно требовать ещё денег на трансферы. Очевидно же в команде не хватает опытного квотербека и пару кетчеров тоже не мешает приобрести :)))
Но там решили точечно усиливаться нужными футболистами, а здесь включили режим школьника в фифе или фм и устроили контрольную закупку игроками с "высоким потенциалом".
Можно сколько угодно ругать Поттера, но Челси сейчас - это хаос, где тяжело себя проявить как тренеру, так и игрокам.
Это будет великолепно!