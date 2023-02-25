24 комментария

Уже в топ-5 бомбардиров лиги.

Криштиану продолжает забивать в Саудовской Аравии. На этот раз – хет-трик за тайм против «Дамака» с седьмого места.

Смотрим голы: забил с пенальти, с линии штрафной и из штрафной

Оценим уровень сопротивления.

На 18-й минуте матча португалец реализовал пенальти, это не так интересно. На 23-й он забил с игры: «Аль-Наср» улетел в контратаку, а Роналду завершил точным ударом с линии штрафной после быстрой обработки.

Уже к концу первого тайма сделал хет-трик.

Полузащитник Айман Яхья получил мяч в штрафной, отпасовал португальцу назад, Криш превратил это в гол.

Больше в матче не забивали.

Никуда не уйти от сравнений с Лео Месси. По матчам минимум с тремя мячами Роналду еще чуть оторвался: 62 таких игры против 56. Криштиану – вообще лидер среди действующих игроков по количеству хет-триков. Начиная с 2009-го, делает как минимум один каждый год. Стабильность!

Теперь у Роналду восемь голов и два ассиста в шести матчах за «Аль-Наср». Дубль из голевых передач был в прошлой игре, против «Аль-Таавуна» (2:1). Еще раньше – красивый покер «Аль-Вахде» (4:0). Криштиану не уходит без результативного действия четвертую игру кряду – быстро привык к Саудовской Аравии.

Так Роналду скоро станет лучшим бомбардиром. Он уже в пятерке

Криштиану отыграл только пять матчей в чемпионате (шестую провел в Суперкубке), но уже выбрался в топ. До хет-трика и покера еще забил «Аль-Фатеху» с пенальти.

Восемь голов тянут уже на четвертое место во всей лиге, столько же у саудовца Фираса Аль-Брейкана и нигерийца Одиона Игало (экс-«Уотфорд» и «Ман Юнайтед»). Лидер гонки – 29-летний бразилец Андерсон Талиска, одноклубник Роналду, у него 13 голов в 14 матчах.

Так что Роналду нужно еще 5 мячей, чтобы как минимум догнать Талиску. И команде такая конкуренция помогает: «Аль-Наср» пока лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

Фото: AFP/Ali ALDAIF