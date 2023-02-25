24 комментария

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У Роналду хет-трик за тайм. Развлекается в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Талиска Талиска
Футбол Футбол

Уже в топ-5 бомбардиров лиги.

Криштиану продолжает забивать в Саудовской Аравии. На этот раз – хет-трик за тайм против «Дамака» с седьмого места.

Смотрим голы: забил с пенальти, с линии штрафной и из штрафной

Оценим уровень сопротивления.

На 18-й минуте матча португалец реализовал пенальти, это не так интересно. На 23-й он забил с игры: «Аль-Наср» улетел в контратаку, а Роналду завершил точным ударом с линии штрафной после быстрой обработки.

Уже к концу первого тайма сделал хет-трик.

Полузащитник Айман Яхья получил мяч в штрафной, отпасовал португальцу назад, Криш превратил это в гол.

Больше в матче не забивали.

Никуда не уйти от сравнений с Лео Месси. По матчам минимум с тремя мячами Роналду еще чуть оторвался: 62 таких игры против 56. Криштиану – вообще лидер среди действующих игроков по количеству хет-триков. Начиная с 2009-го, делает как минимум один каждый год. Стабильность!

Теперь у Роналду восемь голов и два ассиста в шести матчах за «Аль-Наср». Дубль из голевых передач был в прошлой игре, против «Аль-Таавуна» (2:1). Еще раньше – красивый покер «Аль-Вахде» (4:0). Криштиану не уходит без результативного действия четвертую игру кряду – быстро привык к Саудовской Аравии.

Так Роналду скоро станет лучшим бомбардиром. Он уже в пятерке

Криштиану отыграл только пять матчей в чемпионате (шестую провел в Суперкубке), но уже выбрался в топ. До хет-трика и покера еще забил «Аль-Фатеху» с пенальти.

Восемь голов тянут уже на четвертое место во всей лиге, столько же у саудовца Фираса Аль-Брейкана и нигерийца Одиона Игало (экс-«Уотфорд» и «Ман Юнайтед»). Лидер гонки – 29-летний бразилец Андерсон Талиска, одноклубник Роналду, у него 13 голов в 14 матчах.

Так что Роналду нужно еще 5 мячей, чтобы как минимум догнать Талиску. И команде такая конкуренция помогает: «Аль-Наср» пока лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

Фото: AFP/Ali ALDAIF

24 комментария

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Кую коней
Ответ Konstantin Meerov
Путин в 70 тоже в хоккей по 5 шайб забивает. Уровень сопротивления там примерно такой же.
Ахахх, не плохо
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Ivan Ivanych
Ответ Konstantin Meerov
Челси он не нужен. Там ставят быстрый футбол. Роналду уже не бежит.
В челси сейчас не футбол, а антирекорды ставят. И уж такому челси он точно не помешал бы.
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ken35
Ответ Direct free kick
Напоминаю для ошпаренных: Абубакар о котором вы рыдали за полсезона забил аж 4 мяча
+*
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Бартоломью
Ответ Андрей Рядькин
во втором голе не хватает чтобы кто то из соперников рукой показал направление в сторону ворот
Это как первое лицо едет на лимузине а вокруг три мотоциклиста в качестве кортежа ))
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nick1
наср аль?
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Oleg
Ответ Тюменский медвежонок
кстати Челси бы он сейчас точно не помешал, забивать там вообще некому, нападающего нет, а так бы на полгода могли взять, тем более Челси в ЛЧ в плей офф что собственно и нужно было Роналду
Плей офф ЛЧ был и у МЮ, только там 0+0 против слабейшего АТМ за последние годы)
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ken35
Ответ Тюменский медвежонок
кстати Челси бы он сейчас точно не помешал, забивать там вообще некому, нападающего нет, а так бы на полгода могли взять, тем более Челси в ЛЧ в плей офф что собственно и нужно было Роналду
+++
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Тюменский медвежонок
кстати Челси бы он сейчас точно не помешал, забивать там вообще некому, нападающего нет, а так бы на полгода могли взять, тем более Челси в ЛЧ в плей офф что собственно и нужно было Роналду
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-1
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Dmitry Shaolin
Ответ Konstantin Meerov
где он мог поиграть?
да хоть где
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Dmitry Shaolin
Ответ Direct free kick
Напоминаю для ошпаренных: Абубакар о котором вы рыдали за полсезона забил аж 4 мяча
кстати,, да
0
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Konstantin Meerov
Ответ Gutalin
в Челси, раз уж Тухеля уволили. Хуже бы для Челси не было
Челси он не нужен. Там ставят быстрый футбол. Роналду уже не бежит.
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Андрей Рядькин
во втором голе не хватает чтобы кто то из соперников рукой показал направление в сторону ворот
+1
0
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Miguelito2015
Величие Короля Рона еще не поблекло. Следующий "Золотой мяч" у него уже, можно сказать, в кармане.
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Ignazio DE Alter
И это в 38 лет.
+1
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Gutalin
Ответ Konstantin Meerov
где он мог поиграть?
в Челси, раз уж Тухеля уволили. Хуже бы для Челси не было
+1
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Konstantin Meerov
Ответ Бектемир Стамалиев
Мог в Европе ещё поиграть, но идти в мю было ошибкой
где он мог поиграть?
0
-1
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Konstantin Meerov
Путин в 70 тоже в хоккей по 5 шайб забивает. Уровень сопротивления там примерно такой же.
0
-2
-2
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KillFish
Играл в Европе - эгоист, разрушает команду. Уехал в СА, разрывает чемпионат - позор, набивает стату))
+5
-3
+2
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хавбек+
что значит перешел в атакующий коллектив ))
0
0
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Direct free kick
Напоминаю для ошпаренных: Абубакар о котором вы рыдали за полсезона забил аж 4 мяча
+14
-5
+9
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Decard Show
Как же велик Криштиану
+8
-2
+6
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Дьяков Евгений
Всеё своей игрой вырывает свой контракт в Европе.
Давай, только ты можешь выбраться с этого дерьма
+3
-2
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mj23.net
Ну вроде попадать начал. А то его совсем накрыло конечно в этом сезоне. И в пустые не забивал в ЛЕ.
+5
-2
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Бектемир Стамалиев
Мог в Европе ещё поиграть, но идти в мю было ошибкой
+3
-2
+1
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