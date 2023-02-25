44 комментария

Против предсказуемости, Чеферина и АПЛ.

В конце ноября Андреа Аньелли перестал быть президентом «Ювентуса» из-за скандала. Но это не мешает ему дальше продвигать проект Суперлиги.

Только что вышло его интервью голландскому изданию De Telegraaf, там Андреа снова объяснил, почему европейскому футболу нужна Суперлига, и почему он так активно выступает против УЕФА и ФИФА. Судя по всему, итальянский функционер поговорил с журналистами вскоре после объявления о перезапуске.

Мы выбрали главные цитаты и мысли.

Аньелли уверен: монополию УЕФА надо разрушить

Андреа много говорил про монополию УЕФА на европейский футбол – считает, что она сдерживает развитие клубов. В противовес Аньелли приводил идею Суперлиги – открытого турнира с системой понижения и повышения в классе. Он считает ее более справедливой и выгодной для клубов:

«Монополию УЕФА необходимо разрушить ради финансово стабильного будущего клубов. Будущего, в котором невыход в еврокубки не будет трагедией. Эта проблема касается каждого клуба. По этой причине я поддерживаю создание в еврокубках системы лиг, в которых у всех будут одинаковые финансовые и спортивные возможности».

В пример Аньелли привел «Аякс». В 2019-м амстердамцы стал чемпионами страны и играли в полуфинале Лиги чемпионов, а уже через пару месяцев могли вылететь в квалификации ЛЧ. Бывший президент «Юве» считает, что с такой неопределенностью нельзя планировать политику клуба.

Аньелли и Чеферин хотели реформировать еврокубки 4 года назад. Но президент УЕФА испугался

По словам Аньелли, к созданию Суперлиги привел провал реформ, которые они с главой УЕФА Александером Чеферином готовили еще в 2019-м.

«Мы с Александером были готовы. Топ-клубы Европейской ассоциации клубов (ECA) согласовали новый формат. Но середняки больших чемпионатов, руководство топ-лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин отказался от изменений.

Клубы выступали за обновление системы еврокубков. Когда УЕФА прекратил движение в этом направлении, появился запрос на создание новых турниров с командами ECA. Сложится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не пытался изменить систему изнутри УЕФА? Я понимал, что эту внутреннюю войну мне не выиграть. Даже с пониманием того, что существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других ».

Андреа считает, что футбол стал предсказуемым. А пропасть между Англией и остальными только растет

Аньелли уверен, что футбол убивает предсказуемость. Например, по его мнению, она проявляется в том, что еврокубки выигрывают команды из богатых чемпионатов. А Андреа хочет, чтобы у «Ювентуса», «Аякса» и «Фейенорда» были равные шансы на победу. Сейчас обстоятельства мешают: и монополисты из УЕФА, и национальные федерации, которым плевать на клубы.

«Дело не только в финансовой стабильности. Победители многих национальных и международных турниров известны заранее. Во многом благодаря доходам, которые клубы получают от внутренних рынков. Англия тут впереди всех, поэтому вы видите, как много их представителей в финальных раундах еврокубков. За ними испанские гранды и небольшая группа топ-клубов – таких как «ПСЖ» и «Бавария».

Суперлига необходима. Если футбол останется таким же предсказуемым, от нас отвернутся люди . Станут ли смотреть еврокубки в Голландии, если у «Аякса», «Фейеноорда» и ПСВ никогда не будет шансов на победу?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. Со своим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как все работает. Я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг».

Аньелли считает, что при сохранении нынешней системы пропасть между английскими клубами и остальными только вырастет. Он настаивает, что спорту нужно стремиться к демократии.

«Если суд примет сторону УЕФА, это будет признанием: футбол – не отрасль экономика, а игрой, где пинают мяч»

Сейчас создатели Суперлиги судятся с УЕФА и ФИФА – их обвиняют в коррупции и создании монополии. Аньелли говорит, что сейчас он в футбольных организациях – персона нон грата.

«Многим клубам в Европе нравится идея изменить футбольный ландшафт – я знаю, я с ними общался. Но если ты беседуешь со мной, соглашаешься со мной или поддерживаешь меня, УЕФА тебя накажет. Никто не поддержит клуб, который открыто выступает за лучшую и более честную модель.

Есть инициатива снизу, она исходит от множества команд – запрос на новые турниры. Он исходит и от команд, от футболистов, от болельщиков, вещателей, коммерческих партнеров и инвесторов. Но УЕФА – монополист. И сдерживает любые изменения.

Пока Европейский суд это разрешает. Решение по вопросу ожидаем уже весной. Мне интересно, подтвердится ли в суде монополия УЕФА на футбольные турниры на свободном европейском рынке. Если суд оставит все как есть, получится, что он признает футбол – индустрию с годовым оборотом 50 млрд евро и 700 тысячами рабочих мест – не частью экономики, а игрой, в которой волонтеры выходят попинать мяч».

Инфантино и Чеферину интересна только власть. Они боятся ее потерять

По сути, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заменил Аньелли в роли главы Европейской ассоциации клубов. Андреа объяснил, почему это не очень хорошо.

«Он хороший парень, но он не согласен с идеей Суперлиги. Он поддерживает УЕФА, потому что еще один европейский чемпионат не в интересах Катара – владельцев «ПСЖ». Не стоит ждать от него движений в сторону реформ».

Аньелли часто упоминал «ПСЖ» в качестве одной из главных финансовых сил европейского футбола, способной конкурировать с английскими командами. Но при этом отметил, что доминирование «Парижа» снижает интерес к чемпионату Франции и понижает его ценность. Такой же процесс, по его мнению, идет и в других топ-лигах.

Больше всех в интервью досталось руководству УЕФА и ФИФА. Их Аньелли представил жадными до власти чиновниками, которые держатся за свое место.

«Разве это здоровая ситуация, что на выборах президентов ФИФА и УЕФА у нас всего по одному кандидату? А это еще и действующие руководители: Джанни Инфантино и Александер Чеферин. Разве можем мы ожидать положительных изменений от этих людей? Они сделают все, чтобы остаться у власти и сохранить привилегии ».

Еще один укол Чеферина: по мнению Аньелли, в фильме Apple про крах Суперлиги президент УЕФА ощущал себя королем, единоличным правителем организации.

А ведь Аньелли и Чеферин были близкими друзьями до момента создания Суперлиги. Андреа говорит, что все еще считает главу УЕФА своим товарищем.

«Я с ним не ссорился. Если он позвонит, я возьму трубку. Я не смешиваю личные отношения и бизнес. Александер – крестный отец одной из моих дочерей. Он обещал господу, что если со мной что-то случится, он позаботится о моем ребенке. Такие клятвы нельзя отменить».

Фото: globallookpress.com/Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency, Robert Michael/dpa; REUTERS/Annegret Hilse; Gettyimages.ru; uefa.com