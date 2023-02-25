44 комментария

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«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли

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Против предсказуемости, Чеферина и АПЛ.

В конце ноября Андреа Аньелли перестал быть президентом «Ювентуса» из-за скандала. Но это не мешает ему дальше продвигать проект Суперлиги.

Только что вышло его интервью голландскому изданию De Telegraaf, там Андреа снова объяснил, почему европейскому футболу нужна Суперлига, и почему он так активно выступает против УЕФА и ФИФА. Судя по всему, итальянский функционер поговорил с журналистами вскоре после объявления о перезапуске.

Мы выбрали главные цитаты и мысли.

Аньелли уверен: монополию УЕФА надо разрушить

Андреа много говорил про монополию УЕФА на европейский футбол – считает, что она сдерживает развитие клубов. В противовес Аньелли приводил идею Суперлиги – открытого турнира с системой понижения и повышения в классе. Он считает ее более справедливой и выгодной для клубов:

«Монополию УЕФА необходимо разрушить ради финансово стабильного будущего клубов. Будущего, в котором невыход в еврокубки не будет трагедией. Эта проблема касается каждого клуба. По этой причине я поддерживаю создание в еврокубках системы лиг, в которых у всех будут одинаковые финансовые и спортивные возможности».

В пример Аньелли привел «Аякс». В 2019-м амстердамцы стал чемпионами страны и играли в полуфинале Лиги чемпионов, а уже через пару месяцев могли вылететь в квалификации ЛЧ. Бывший президент «Юве» считает, что с такой неопределенностью нельзя планировать политику клуба.

Аньелли и Чеферин хотели реформировать еврокубки 4 года назад. Но президент УЕФА испугался

По словам Аньелли, к созданию Суперлиги привел провал реформ, которые они с главой УЕФА Александером Чеферином готовили еще в 2019-м.

«Мы с Александером были готовы. Топ-клубы Европейской ассоциации клубов (ECA) согласовали новый формат. Но середняки больших чемпионатов, руководство топ-лиг и некоторые федерации увидели в новом формате угрозу. Поэтому Чеферин отказался от изменений.

Клубы выступали за обновление системы еврокубков. Когда УЕФА прекратил движение в этом направлении, появился запрос на создание новых турниров с командами ECA. Сложится ли это теперь, зависит от Европейского суда.

Почему я не пытался изменить систему изнутри УЕФА? Я понимал, что эту внутреннюю войну мне не выиграть. Даже с пониманием того, что существующая система не предлагает будущее для таких команд как «Аякс», «Андерлехт», «Селтик», «Бенфика», «Панатинаикос», «Црвена Звезда» и других».

Андреа считает, что футбол стал предсказуемым. А пропасть между Англией и остальными только растет

Аньелли уверен, что футбол убивает предсказуемость. Например, по его мнению, она проявляется в том, что еврокубки выигрывают команды из богатых чемпионатов. А Андреа хочет, чтобы у «Ювентуса», «Аякса» и «Фейенорда» были равные шансы на победу. Сейчас обстоятельства мешают: и монополисты из УЕФА, и национальные федерации, которым плевать на клубы.

«Дело не только в финансовой стабильности. Победители многих национальных и международных турниров известны заранее. Во многом благодаря доходам, которые клубы получают от внутренних рынков. Англия тут впереди всех, поэтому вы видите, как много их представителей в финальных раундах еврокубков. За ними испанские гранды и небольшая группа топ-клубов – таких как «ПСЖ» и «Бавария».

Суперлига необходима. Если футбол останется таким же предсказуемым, от нас отвернутся люди. Станут ли смотреть еврокубки в Голландии, если у «Аякса», «Фейеноорда» и ПСВ никогда не будет шансов на победу?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. Со своим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как все работает. Я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг».

Аньелли считает, что при сохранении нынешней системы пропасть между английскими клубами и остальными только вырастет. Он настаивает, что спорту нужно стремиться к демократии.

«Если суд примет сторону УЕФА, это будет признанием: футбол – не отрасль экономика, а игрой, где пинают мяч»

Сейчас создатели Суперлиги судятся с УЕФА и ФИФА – их обвиняют в коррупции и создании монополии. Аньелли говорит, что сейчас он в футбольных организациях – персона нон грата.

«Многим клубам в Европе нравится идея изменить футбольный ландшафт – я знаю, я с ними общался. Но если ты беседуешь со мной, соглашаешься со мной или поддерживаешь меня, УЕФА тебя накажет. Никто не поддержит клуб, который открыто выступает за лучшую и более честную модель.

Есть инициатива снизу, она исходит от множества команд – запрос на новые турниры. Он исходит и от команд, от футболистов, от болельщиков, вещателей, коммерческих партнеров и инвесторов. Но УЕФА – монополист. И сдерживает любые изменения.

Пока Европейский суд это разрешает. Решение по вопросу ожидаем уже весной. Мне интересно, подтвердится ли в суде монополия УЕФА на футбольные турниры на свободном европейском рынке. Если суд оставит все как есть, получится, что он признает футбол – индустрию с годовым оборотом 50 млрд евро и 700 тысячами рабочих мест – не частью экономики, а игрой, в которой волонтеры выходят попинать мяч».

Инфантино и Чеферину интересна только власть. Они боятся ее потерять 

По сути, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заменил Аньелли в роли главы Европейской ассоциации клубов. Андреа объяснил, почему это не очень хорошо.

«Он хороший парень, но он не согласен с идеей Суперлиги. Он поддерживает УЕФА, потому что еще один европейский чемпионат не в интересах Катара – владельцев «ПСЖ». Не стоит ждать от него движений в сторону реформ».

Аньелли часто упоминал «ПСЖ» в качестве одной из главных финансовых сил европейского футбола, способной конкурировать с английскими командами. Но при этом отметил, что доминирование «Парижа» снижает интерес к чемпионату Франции и понижает его ценность. Такой же процесс, по его мнению, идет и в других топ-лигах.

Больше всех в интервью досталось руководству УЕФА и ФИФА. Их Аньелли представил жадными до власти чиновниками, которые держатся за свое место.

«Разве это здоровая ситуация, что на выборах президентов ФИФА и УЕФА у нас всего по одному кандидату? А это еще и действующие руководители: Джанни Инфантино и Александер Чеферин. Разве можем мы ожидать положительных изменений от этих людей? Они сделают все, чтобы остаться у власти и сохранить привилегии».

Еще один укол Чеферина: по мнению Аньелли, в фильме Apple про крах Суперлиги президент УЕФА ощущал себя королем, единоличным правителем организации.

А ведь Аньелли и Чеферин были близкими друзьями до момента создания Суперлиги. Андреа говорит, что все еще считает главу УЕФА своим товарищем.

«Я с ним не ссорился. Если он позвонит, я возьму трубку. Я не смешиваю личные отношения и бизнес. Александер – крестный отец одной из моих дочерей. Он обещал господу, что если со мной что-то случится, он позаботится о моем ребенке. Такие клятвы нельзя отменить».

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

Фото: globallookpress.com/Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency, Robert Michael/dpa; REUTERS/Annegret Hilse; Gettyimages.ru; uefa.com

44 комментария

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Гусеконь
Ответ Кирилл Букетов
Интересно, а как отсутствие вылета поможет выиграть евротрофей условному "Аяксу". И что получается, если хотят равные шансы бюджеты будут распределяться равномерно несмотря на результаты? Если нет, то просто условный "Реал" опять сразу выигрывает первый розыгрыш Суперлиги, получает кучу призовых и скупает звезд условного "Аякса", который вылетел на первой стадии Суперлиги. Чем это тогда отличается от обычных еврокубков УЕФА?
бабки условно на 100 клубов распределялись. Теперь будут в суперлиге только на членов суперлиги распределятся. Потом между ними финансовое расслоение произойдёт и будет ЛЧ среди самых богатых клубов суперлиги.
Потом 10 самых богатых клубов суперлиги скажут, что остальные 30 клубов суперлиги тянут суперлигу вниз и потребуют создать супер-пуперлигу.
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Balt
Кто-нибудь ещё доверяет Аньелли после его провала в Юве? Какая Суперлига? Ему бы не отсвечивать вообще.
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Андрей Балабаев
Ответ Владимир Абрамов
Ну, конечно, хотят, чтобы поскорее наступила эпоха паневропейских и глобальных футбольных франшиз. Чтобы они кочевали между крупнейшими рынками, не будучи привязанным ни к каким национальным чемпионатам. Скажем, в Турине дорогая земля и высокие налоги? Добро пожаловать в условный Дубай! Насколько это справедливо, дискуссия старая. Как должны вести себя сильные - заботиться обо всех или о себе. Но на самом-то деле имеют право. И середнякам уже сейчас надо думать что можно противопоставить. Кстати, и при текущем положении расслоение намечается. Просто, по линии островитяне из Британии - все остальные. Вот Суперлига одно из решений, которая помогает тем, что по другую сторону Ла Манша не оказаться в положении середняков.
Ну это клуб избранных будет. Какие-нибудь крохи оставят остальным. Что-то типо лиги конференций.
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Maksat S
Этот преступник еще на свободе ?
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bestsalut
Монополию УЕФА надо разрушить ради МОНОПОЛИИ клубов. Я так читаю заявление Аньелли. Плохая монополия станет гораздо гораздо хуже
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Владимир Абрамов
Ответ Андрей Балабаев
В данном случае противны все. И ручной чеферин на подсосе у шейхов, и эта компашка. Все просто хотят грести больше денег в карман и не делиться с другими. Чума на оба ваши дома.
Ну, конечно, хотят, чтобы поскорее наступила эпоха паневропейских и глобальных футбольных франшиз. Чтобы они кочевали между крупнейшими рынками, не будучи привязанным ни к каким национальным чемпионатам. Скажем, в Турине дорогая земля и высокие налоги? Добро пожаловать в условный Дубай! Насколько это справедливо, дискуссия старая. Как должны вести себя сильные - заботиться обо всех или о себе. Но на самом-то деле имеют право. И середнякам уже сейчас надо думать что можно противопоставить. Кстати, и при текущем положении расслоение намечается. Просто, по линии островитяне из Британии - все остальные. Вот Суперлига одно из решений, которая помогает тем, что по другую сторону Ла Манша не оказаться в положении середняков.
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Е.Р.
«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов».
Так УЕФА и есть ассоциация всех европейских клубов.
Ради каких ещё клубов эти выкидоны? Ради некоторых избранных?
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Сергей Спиридонов
Ответ Vitalijus Bilevicius
"Возьмем ЛЧ, уже заранее знаешь кто его выиграет, Сити Бавария" Про Сити - это вообще курам на смех, Бавария (не считаем 70-е годы) выиграла в 01, 13 и 20 годах, три раза (плюс еще два финала, 3+2), Милан - 2+1; Ливерпуль - 2+3; Барса - 4+0; МЮ - 1+2; тот же Ювентус - 0+3. Не считая по 2 раз в финалах игравших команд. Т.е., еще раз уточни, что именно ты знаешь про то, кто выиграет?
Знаю точно кто не выиграет. Стяуа, Црвена Звезда, Гамбург, Фейеноорд, Селтик , Гетеборг и т. Д.
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Кирилл Букетов
Интересно, а как отсутствие вылета поможет выиграть евротрофей условному "Аяксу". И что получается, если хотят равные шансы бюджеты будут распределяться равномерно несмотря на результаты? Если нет, то просто условный "Реал" опять сразу выигрывает первый розыгрыш Суперлиги, получает кучу призовых и скупает звезд условного "Аякса", который вылетел на первой стадии Суперлиги. Чем это тогда отличается от обычных еврокубков УЕФА?
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Timur_A
Аньелли это и сказал :) Переводчик захотел эмоционально подчеркнуть "убийцу" и поэтому поставил "предсказуемость" последним словом предложения. Но не учёл, что для неодушевлённых предметов форма винительного падежа совпадает с формой именительного. Надо было перестраивать фразу, чтобы один из падежей поменялся. Что-то типа "Убийцей футбола является предсказуемость" или "футбол умрёт от предсказуемости"
или так, да. ну, т.е., что бы было понятно сразу :)
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#SharkTeam
Против предсказуемости? Пчелы против меда? Нагнут реал где перес основатель?
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Сергей Спиридонов
Чтобы устранить предсказуемость надо вернуть лимит на легионеров не больше трех-четырех в команде а не создавать лигу для 60 блатных. Гетеборг туда явно не попадет а он в 80-е два раза кубок УЕФА брал. Считай аналог лиги чемпионов.
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DolJun
нынешняя суперлига - жалкое зрелище. если завидуют апл - могли бы просто попроситься в шип, выйти по спортивному принципу в апл и все довольны. а они что-то мямлят про какое-то равенство, хотя очевидно что просто сами хотят встать у руля мирового футбола.
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TheFrosty
Как монополию Ювентуса в Серии. Аньелли умеет ломать гегемонов.
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Coongur
Эмм… А почему, когда доминировали итальянские клубы, Аньелли не мутил Суперлигу?)
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Кавабунга Шреддоголовый
То чувство, когда и чифир противен, и ты со своей суперлигой, в которой очень быстро сформируется кучка особенных, которые будут побеждать и все бабло собирать себе, а остальным крохи и тогда получится шило на мыло
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Timur_A
Ответ Vitalijus Bilevicius
я русскоязычный, знаю все это :) и именно поэтому считаю, что раз речь идет о футболе, то именно его должна убивать предсказуемость, а не наоборот :)
Аньелли это и сказал :)
Переводчик захотел эмоционально подчеркнуть "убийцу" и поэтому поставил "предсказуемость" последним словом предложения. Но не учёл, что для неодушевлённых предметов форма винительного падежа совпадает с формой именительного. Надо было перестраивать фразу, чтобы один из падежей поменялся. Что-то типа "Убийцей футбола является предсказуемость" или "футбол умрёт от предсказуемости"
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Аркадий Аркадич
Ответ Darren&K
Аньелли тот еще перец конечно, но Чеферин и Ко намного хуже. В чем то он прав, футбол стал до боли предсказуемым. Возьмем ЛЧ, уже заранее знаешь кто его выиграет, Сити Бавария или Реал. Так и пройзойдет и будет каждый год. Ничего не имею против АПЛ, но ее эта финансовая пропасть сильно вредит футболу, конкуренций почти нет. И они всегда почти переплачивают не только за топов но и откровенно средний.Внутри АПЛ какой нибудь середняк, которой за пределами Англии не заиграет и в Бенфике стоят от 50 лям. А про Челси вообще молчу, разве этот Мудрик стоит столько?’ А Энцо Фернандес наверное новый Диего Марадона. Я был против Суперлиги, с детства любил.ЛЧ, но то что сейчас творится это вообще. У усл Порту или Валенсии вообще нет шансов на победу. Нужен какой то баланс между клубами и лигами, тогда и будет конкуренция. А если одна Лига будет на голову выше других по деньгам то какая тут конкуренция, тупо всех лучших себе будут забирать, в принципе сейчас забирают многих лучших но не всех, а в будущем будут забирать абсолютно всех
Чтобы у всех участников появился шанс победить в ЛЧ нужно вернуть олимпийскую систему. Если хочется прям вообще суперинтригу - сделать раунды в 1 матч. Вот тогда Сити, Реал, Бавария не смогут просто отмахнуться от поражений от Рубина, Шерифа, Спортинга и тд. Но ни один топ-клуб не согласиться с такими изменениями, потому что победа в ЛЧ уже вторична, а вот деньги от этой самой ЛЧ - это самое главное, без них клубы умрут под грузом кредитных платежей. Это порочный круг, из него выйти можно только через банкротство всей системы.
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TonyMontana
С одной стороны идея с Суперлигой неплоха. Но с другой в этой Суперлиге точно так же появятся топ клубы, которые будут разыгрывать чемпионство между собой, и все остальные. И вот остальным это не понравится и они сбегут назад в свои национальные лиги, где они будут снова топами. Это как коммунизм, который работает только в теории. Всё это напоминает повесть "Скотный двор".
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jSH
забавный популизм. в ЛЧ значит у "Аяксов" всяких нет шансов, а в Суперлиге будут.

А почему - он не объяснил. Есть у кого мысли каким образом благодаря Суперлиге не-гранды станут конкурентоспособными? Мне в голову приходит только 1 возможность - то что денег будут платить намного больше; но тут сразу вопрос - денег одинаково много ВСЕМ будут платить? Чё-т очень сомневаюсь что топы на такой "коммунизм" подпишутся...
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Artmann
Ответ Amalfitano
А никто не понимает. Речи Аньели это как речи Навального. Капнёшь на пол лопаты и понимаешь, что речь соткана из противоречий.
Так "капнешь" или "копнёшь"?)
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Veminal Danmer
Ответ algersht
Это ,надо обратиться к В.Г.Газзаеву...Совместная лига украины и РФ уже создана.
что ты несешь? в твоей эрефии никакого футбола в ближайшие лет 10-т не будет
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Sergey Arutyunov
Ответ Darren&K
Аньелли тот еще перец конечно, но Чеферин и Ко намного хуже. В чем то он прав, футбол стал до боли предсказуемым. Возьмем ЛЧ, уже заранее знаешь кто его выиграет, Сити Бавария или Реал. Так и пройзойдет и будет каждый год. Ничего не имею против АПЛ, но ее эта финансовая пропасть сильно вредит футболу, конкуренций почти нет. И они всегда почти переплачивают не только за топов но и откровенно средний.Внутри АПЛ какой нибудь середняк, которой за пределами Англии не заиграет и в Бенфике стоят от 50 лям. А про Челси вообще молчу, разве этот Мудрик стоит столько?’ А Энцо Фернандес наверное новый Диего Марадона. Я был против Суперлиги, с детства любил.ЛЧ, но то что сейчас творится это вообще. У усл Порту или Валенсии вообще нет шансов на победу. Нужен какой то баланс между клубами и лигами, тогда и будет конкуренция. А если одна Лига будет на голову выше других по деньгам то какая тут конкуренция, тупо всех лучших себе будут забирать, в принципе сейчас забирают многих лучших но не всех, а в будущем будут забирать абсолютно всех
я не хочу спорить без аргументов, но хочется, что бы вы подумали вот над чем, когда в апл вливались средства для создания этого, в первую очередь медийного проекта, приносящего прибыль, кто мешал то же самое делать в германии, испании, франции, италии? страны с менее крупными экономиками в расчет не берем. и уж тем более в этих странах футбол любят не меньше, чем в англии. мешала либо жадность, либо неверие в собственные проекты, либо нежелание играть в долгую. так что этот аргумент - признание собственного провального подхода прежде всего. и кстати проект апл потому и успешен, что повышает внутреннюю конкуренцию за счет вливаний поднявшимся в классе. то есть там (большие клубы) понимали, что конкуренция принесет больше прибыли, чем постоянные успехи топов, которые со временем набьют оскомину
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Veminal Danmer
Ответ Darren&K
Аньелли тот еще перец конечно, но Чеферин и Ко намного хуже. В чем то он прав, футбол стал до боли предсказуемым. Возьмем ЛЧ, уже заранее знаешь кто его выиграет, Сити Бавария или Реал. Так и пройзойдет и будет каждый год. Ничего не имею против АПЛ, но ее эта финансовая пропасть сильно вредит футболу, конкуренций почти нет. И они всегда почти переплачивают не только за топов но и откровенно средний.Внутри АПЛ какой нибудь середняк, которой за пределами Англии не заиграет и в Бенфике стоят от 50 лям. А про Челси вообще молчу, разве этот Мудрик стоит столько?’ А Энцо Фернандес наверное новый Диего Марадона. Я был против Суперлиги, с детства любил.ЛЧ, но то что сейчас творится это вообще. У усл Порту или Валенсии вообще нет шансов на победу. Нужен какой то баланс между клубами и лигами, тогда и будет конкуренция. А если одна Лига будет на голову выше других по деньгам то какая тут конкуренция, тупо всех лучших себе будут забирать, в принципе сейчас забирают многих лучших но не всех, а в будущем будут забирать абсолютно всех
а почему у Валенсии или Порту должны быть шансы в ЛЧ если они в своих чемпионатах не всегда лучшие
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Timur_A
:) В русском языке нет строгого порядка слов. Это используется для эмоциональной окраски речи (на последнее слове предложения всегда эмоциональный акцент). Но, в редких случаях, возникают забавные двусмысленности, когда непонятно кто же кого убивает. Обычно, падежные окончания выручают, но не в случае, когда падежи именительный и винительный, а оба существительных неодушевлённые.
я русскоязычный, знаю все это :) и именно поэтому считаю, что раз речь идет о футболе, то именно его должна убивать предсказуемость, а не наоборот :)
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