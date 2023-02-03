Тяжелое время Дзаньоло: клуб может отстранить его от матчей до конца сезона, а фанаты угрожают смертью

Николо Дзаньоло стремительно ворвался в итальянский футбол четыре года назад, выдав прекрасный 2019-й – забивал в чемпионате, Лиге чемпионов, за сборную. Потом восстанавливался от травм крестообразных связок на обеих ногах, но вернулся и снова заиграл ярко.

В конце прошлого сезона его гол принес «Роме» еврокубок. Сейчас фанаты клуба и слышать о нем не хотят. Что вообще происходит?

Каждый год им интересовались другие клубы, но только сейчас игрок был близок к уходу

Как Дзаньоло засверкал – так тут же попал в шорт-листы известных команд.

• Летом 2019-го его хотел «Тоттенхэм», но футболист продлил контракт с «Ромой».

• Спустя год – снова интерес «Тоттенхэма». До этого «Рома» отвергла предложения «Интера», «Ювентуса» и «МЮ».

• В 2021-м писали, что «Юве» все еще в гонке за Дзаньоло.

• В 2022-м к подключился «Милан».

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» долго крутились вокруг игрока, но зимой 2023-го возникли новые имена из АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги. А ближе к закрытию зимнего трансферного окна история становилась странной.

К февралю она стала совсем некрасивой.

Ультиматум, отказ, оскорбительный баннер, отстранение

Как странно, что все это касалось Дзаньоло в «Роме» за последние недели. Хотя к этому шло, учитывая, что в чемпионате он не играл с 8 января.

• По данным Il Tempo, игрок хотел уйти в «Милан» и готов был ждать до лета. Перейти зимой не получилось – у клуба нет требуемых «Ромой» 35 миллионов евро, зато летом цена станет ниже, так как до конца контракта останется год.

• Джанлука ди Марцио сообщил, что «Борнмут» сошелся с «Ромой» на 30 млн + бонусы. После этого «Милан» отказался от борьбы за Дзаньоло.

• Сам футболист в «Борнмут» не захотел, встречаться со спортивным директором клуба тоже не пожелал. Это привело в ярость боссов «Ромы». Corriere dello Sport писал, что итальянцы поставили ультиматум: переход в «Борнмут» – или никаких матчей до лета, а то и до конца контракта. Дзаньоло отказался.

• Еще одна неприятность – сорвавшийся трансфер Душана Тадича, который должен был заменить именно Дзаньоло. «Рома» уже договорилась о переходе, но раз не сложился один трансфер, то не состоялся и другой.

• В те же дни неподалеку от Колизея фанаты «Ромы» повесили баннер со словами: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». А по информации Rai Sport, фанаты «Ромы» после матча с «Наполи» (в нем Дзаньоло не играл) преследовали его машину до самого дома и угрожали смертью – спасла только полиция.

• За пару дней до закрытия трансферного окна Дзаньоло все-таки согласился на «Борнмут» – даже зарезервировал билеты на ближайший рейс. Но теперь английский клуб отказался от капризного игрока. Трат у «Борнмут» хватало: клуб потратил 56 млн зимой, да и атаку уже укрепил, подписав молодого вингера «Лорьяна» Данго Уаттара.

Исход худший из всех возможных:

• «Рома» недовольна, поссорилась с игроком и уже в любом случае получит меньше денег.

• Дзаньоло обижен на клуб и, как пишет Il Messaggero, даже раздумывает о том, чтобы подать в суд на «Рому» за травлю.

• Для Моуринью – новая головная боль: кем заменить Дзаньоло, если его отстранит клуб.

• Фанаты всю эту ситуацию, похоже, в покое не оставят еще долго.

Давление ждет абсолютно все.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек говорил Corriere dello Sport, что дело в людях, которые окружают Дзаньоло. И добавлял: «Если он не изменит отношение, то будет создавать проблемы в любом клубе».

«Чувствую, что 1 февраля он все еще будет с нами. Я понимаю, что Николо хочет уйти, но ощущение вот такое», – делился Жозе Моуринью 22 января.

Худшее время для склок – очень важный месяц для клуба

Смотрим в таблицу и видим: «Рома» шестая, но она в трех очках от второго места. Римляне – участник лигочемпионской гонки, где, с учетом оторвавшегося «Наполи» и отброшенного «Ювентуса», на три важнейших места претендуют пять команд.

Календарь очень благоприятен для того, чтобы к весне как минимум удержаться на позициях. Впереди – середняк «Эмполи», затем зависший неподалеку от зоны вылета «Лечче», а также «Верона» и «Кремонезе», которые уже в опасной зоне. Набирать нужно максимум плюс преуспеть и в Лиге Европы против крепкого «Зальцбурга». Так будет выглядеть февраль.

Пока Дзаньоло с разрешения клуба отбыл в Специю на двое суток, а уже 2 февраля возобновил тренировки. Но будет ли он дальше играть, каким образом он может помочь (сейчас у него 1+0 в Серии А), допустят ли его вообще до матчей? Сплошные вопросы.

«У нас с ним отличные отношения. Я всегда старался помочь, а он всегда выкладывался. Я защищаю тех, кто отдает все силы, и потому всегда буду на его стороне. Он хочет уйти, и я должен это принять. Но если кто-то уйдет, то кто-то должен и прийти. Если Дзаньоло уйдет на полгода, то мы ничего взамен не получим, а это недопустимо», – говорил Моуринью.

Похоже, в этой ситуации проиграли все.

Фото: globallookpress.com / Keystone Press Agency / www.imago-images.de / LaPresse