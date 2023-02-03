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Тяжелое время Дзаньоло: клуб может отстранить его от матчей до конца сезона, а фанаты угрожают смертью

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Рома Рома
Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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Николо Дзаньоло стремительно ворвался в итальянский футбол четыре года назад, выдав прекрасный 2019-й – забивал в чемпионате, Лиге чемпионов, за сборную. Потом восстанавливался от травм крестообразных связок на обеих ногах, но вернулся и снова заиграл ярко.

В конце прошлого сезона его гол принес «Роме» еврокубок. Сейчас фанаты клуба и слышать о нем не хотят. Что вообще происходит?

Каждый год им интересовались другие клубы, но только сейчас игрок был близок к уходу

Как Дзаньоло засверкал – так тут же попал в шорт-листы известных команд.

• Летом 2019-го его хотел «Тоттенхэм», но футболист продлил контракт с «Ромой».

• Спустя год – снова интерес «Тоттенхэма». До этого «Рома» отвергла предложения «Интера», «Ювентуса» и «МЮ».

• В 2021-м писали, что «Юве» все еще в гонке за Дзаньоло.

• В 2022-м к подключился «Милан».

«Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» долго крутились вокруг игрока, но зимой 2023-го возникли новые имена из АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги. А ближе к закрытию зимнего трансферного окна история становилась странной.

К февралю она стала совсем некрасивой.

Ультиматум, отказ, оскорбительный баннер, отстранение

Как странно, что все это касалось Дзаньоло в «Роме» за последние недели. Хотя к этому шло, учитывая, что в чемпионате он не играл с 8 января.

• По данным Il Tempo, игрок хотел уйти в «Милан» и готов был ждать до лета. Перейти зимой не получилось – у клуба нет требуемых «Ромой» 35 миллионов евро, зато летом цена станет ниже, так как до конца контракта останется год.

• Джанлука ди Марцио сообщил, что «Борнмут» сошелся с «Ромой» на 30 млн + бонусы. После этого «Милан» отказался от борьбы за Дзаньоло.

• Сам футболист в «Борнмут» не захотел, встречаться со спортивным директором клуба тоже не пожелал. Это привело в ярость боссов «Ромы». Corriere dello Sport писал, что итальянцы поставили ультиматум: переход в «Борнмут» – или никаких матчей до лета, а то и до конца контракта. Дзаньоло отказался.

• Еще одна неприятность – сорвавшийся трансфер Душана Тадича, который должен был заменить именно Дзаньоло. «Рома» уже договорилась о переходе, но раз не сложился один трансфер, то не состоялся и другой.

• В те же дни неподалеку от Колизея фанаты «Ромы» повесили баннер со словами: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». А по информации Rai Sport, фанаты «Ромы» после матча с «Наполи» (в нем Дзаньоло не играл) преследовали его машину до самого дома и угрожали смертью – спасла только полиция.

• За пару дней до закрытия трансферного окна Дзаньоло все-таки согласился на «Борнмут» – даже зарезервировал билеты на ближайший рейс. Но теперь английский клуб отказался от капризного игрока. Трат у «Борнмут» хватало: клуб потратил 56 млн зимой, да и атаку уже укрепил, подписав молодого вингера «Лорьяна» Данго Уаттара.

Исход худший из всех возможных:

• «Рома» недовольна, поссорилась с игроком и уже в любом случае получит меньше денег.

• Дзаньоло обижен на клуб и, как пишет  Il Messaggero, даже раздумывает о том, чтобы подать в суд на «Рому» за травлю.

• Для Моуринью – новая головная боль: кем заменить Дзаньоло, если его отстранит клуб.

• Фанаты всю эту ситуацию, похоже, в покое не оставят еще долго.

Давление ждет абсолютно все.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек говорил Corriere dello Sport, что дело в людях, которые окружают Дзаньоло. И добавлял: «Если он не изменит отношение, то будет создавать проблемы в любом клубе».

«Чувствую, что 1 февраля он все еще будет с нами. Я понимаю, что Николо хочет уйти, но ощущение вот такое», – делился Жозе Моуринью 22 января. 

Худшее время для склок – очень важный месяц для клуба

Смотрим в таблицу и видим: «Рома» шестая, но она в трех очках от второго места. Римляне – участник лигочемпионской гонки, где, с учетом оторвавшегося «Наполи» и отброшенного «Ювентуса», на три важнейших места претендуют пять команд.

Календарь очень благоприятен для того, чтобы к весне как минимум удержаться на позициях. Впереди – середняк «Эмполи», затем зависший неподалеку от зоны вылета «Лечче», а также «Верона» и «Кремонезе», которые уже в опасной зоне. Набирать нужно максимум плюс преуспеть и в Лиге Европы против крепкого «Зальцбурга». Так будет выглядеть февраль.

Пока Дзаньоло с разрешения клуба отбыл в Специю на двое суток, а уже 2 февраля возобновил тренировки. Но будет ли он дальше играть, каким образом он может помочь (сейчас у него 1+0 в Серии А), допустят ли его вообще до матчей? Сплошные вопросы.

«У нас с ним отличные отношения. Я всегда старался помочь, а он всегда выкладывался. Я защищаю тех, кто отдает все силы, и потому всегда буду на его стороне. Он хочет уйти, и я должен это принять. Но если кто-то уйдет, то кто-то должен и прийти. Если Дзаньоло уйдет на полгода, то мы ничего взамен не получим, а это недопустимо», – говорил Моуринью.

Похоже, в этой ситуации проиграли все.

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Фото: globallookpress.com / Keystone Press Agency / www.imago-images.de / LaPresse

 

9 комментариев

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Jaroslav Prokhorov
Ответ Antikill@rr
Не совсем понятно откуда столько ненависти к игроку. К сожалению в современном футболе на первый план выходит коммерция, а мнение и заслуги Дзаньоло не учитываются клубом. Человек определился с будущим , и вместо того чтоб прийти к договорённости с Миланом, директорат Ромы делает то что выгодно им. Позиция фанов тоже не понятна.
плюс к каким договорённостям с Миланом могла придти Рома?) Кардинале зажал денег Мальдини, де Каталаре то всё лето мусолили. Рома хочет 30 млн. (переоценен, конечно, Дзаниоло, но даже на trasfermarkt около того и стоит его стоимость, мб даже больше), Милан их 100% не даст (а если и даст, то пипец дураки будут). Борнмут зашёл с 30 млн. Если Дзаниоло так хотел уйти, то, по-моему идеальный вариант. Но...
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Jaroslav Prokhorov
Ответ Antikill@rr
Не совсем понятно откуда столько ненависти к игроку. К сожалению в современном футболе на первый план выходит коммерция, а мнение и заслуги Дзаньоло не учитываются клубом. Человек определился с будущим , и вместо того чтоб прийти к договорённости с Миланом, директорат Ромы делает то что выгодно им. Позиция фанов тоже не понятна.
какие заслуги то? тут важен контекст: в нём видели лидера проекта - он продолжает "не вывозить" - в него продолжают верить, он игрок старта - и тут он резко говорит, что всё, я ухожу. и что должно учитываться тут? его ещё клуб два раза от крестов лечил, я напомню. платил зарплату и ждал.
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Sevuska
Однозначно, что в Италии оставаться опасно . Дикари фанаты не оставлять его там в покое .
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_El Nino_
Думаю в ситуации не правы все стороны. Дзаньоло мог бы быть по лояльнее к клубу который вырастил его и лечил после двух тяжелейших травм, платил деньги и ввел снова в состав. Но и принцип в плане либо борнмут, либо до конца сезона/контракта никуда, тоже не дело. Ну не хочет человек идти на понижение, зачем истерить и ставить такой глупый ультиматум? Лучший исход - обеим сторонам извиниться и летом перейти в тоттнхем за тот прайс, который хотят за него римляне.
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BeeM4n
"переход в «Борнмут» – или никаких матчей до лета" - то есть все началось с ультиматума от клуба. История стара как жизнь и применима в любой сфере - сотрудник должен, а сотруднику никто ничего не должен.
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Antikill@rr
Не совсем понятно откуда столько ненависти к игроку.
К сожалению в современном футболе на первый план выходит коммерция, а мнение и заслуги Дзаньоло не учитываются клубом. Человек определился с будущим , и вместо того чтоб прийти к договорённости с Миланом, директорат Ромы делает то что выгодно им.
Позиция фанов тоже не понятна.
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Jaroslav Prokhorov
Плюс добавлю, что в качестве игры Рома потеряет едва ли. Финансово - да. Но это даже справедливо, Дзаниоло никогда не стоил 30+ млн. и не играл на эти деньги.
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Jaroslav Prokhorov
Дзаниоло откровенно не прав и пусть теперь не жалуется. Как уже писал в ветке под одной из новостей: Рома верила в него, как в лидера проекта, лечила кресты дважды. По итогу он вообще не показывает уровня, но в него продолжают верить, даже Моур ставит в старт, но игры как не было, так и нет. А он ещё и вот это всё выдаёт. Думал за ним очередь выстроится? Смешно. Пусть без игры остаётся до 2024 (кстати, читал, что это желание лично Дэна Фридкина), будет уроком не только в рамках Ромы, а вообще всем молодым футболистам.
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Фантом
Ну молодец, допрыгался. Если так хочется уйти, что ты требуешь у клуба выставить тебя на трансфер и устраиваешь демарши в каждое трансферное окно - ну и вали в то место, которое согласилось за этот трансфер заплатить устраивающие клуб деньги.
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