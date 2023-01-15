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Мудрик в «Челси» за 100 млн евро! У «МЮ» новый форвард, лучший бомбардир РПЛ сменил клуб – главные трансферы зимы-2023

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Это страница, где мы отмечаем только самые важные трансферы зимнего окна-2022/23. Вообще все переходы вы найдете в отдельном теге (а здесь еще и со слухами). Вдобавок у нас есть еженедельные подборки с ключевыми сделками: вот первая, вот следующая.

 

Михаил Мудрик – в «Челси»! За 100 млн евро

Долгожданный трансфер, который обсуждали всю зиму: «Челси» опередил «Арсенал» и заполучил 22-летнего украинского вингера.

💶 «Шахтер» выбил у лондонцев условия на 70+30 млн евро, и это официально. 70 миллионов украинскому клубу уйдут гарантировано, а еще 30 зашиты как бонусы. «Арсенал» предлагал 90-95 млн в сумме с бонусами.

✍️ Контракт – на восемь с половиной лет, до 2031-го!

Мудрик сразу назвал «Челси» привлекательным проектом и добавил, что очень хочет работать с Грэмом Поттером. Сообщалось, что именно звонок тренера убедил Михаила, хотя до изначально он склонялся к «Арсеналу» – лидеру АПЛ

Вегорст – новый центрфорвард «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» нашел временного форварда – взяли голландца Ваута Вегорста.

💶 Это аренда у «Бернли», но 2,8 млн евро придется заплатить – за досрочное прекращение аренды в «Бешикташ», где Вегорст провел первую половину сезона

✍️ Ваут в «МЮ» до конца сезона, дальше многое зависит от обстоятельств: «Бернли» уверенно лидирует в Чемпионшипе, и если команда вернется в АПЛ, наверняка захочет оставить форварда.

Для «Юнайтед» – классный ход, чтобы на комфортных условиях усилить атаку.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

Феликса арендовал «Челси»

Португалец Жоау Феликс едет из Мадрида в Лондон: «Атлетико» он не очень-то нужен, будет помогать «Челси»

💶 11 млн евро придется заплатить, 6 млн евро зарплаты тоже берут на себя лондонцы

✍️ Это аренда до конца сезона, а права выкупа у «Челси» нет – если понравится, придется договариваться летом с нуля. Жоау как раз перед уходом продлил в Мадриде контракт до 2027-го.

Феликс временами в «Атлетико» вспыхивал, но глобально все же не отработал большие вложения.

«Челси» арендовал Феликса – он стоил «Атлетико» 127 млн, но не стал главной звездой

Малиновский уезжает из «Аталанты» в «Марсель»

Украинский полузащитник меняет не только клуб, но и лигу – теперь будет играть во Франции. В «Аталанте» теперь нет ни Миранчука, ни Малиновского.

💶 Итальянцы выручат на трансфере минимум 10 млн евро, еще 3 млн могут получить бонусами.

✍️ Сейчас это аренда до конца сезона, но с обязательным выкупом летом.

Руслана легко отдают в «Марсель», потому что в новом сезоне он у Джан-Пьеро Гасперини почти не играл.

Бадьяшиль из «Монако» – новый защитник «Челси»

Лондонцы продолжают усиливать оборону – теперь добавили 22-летнего Бенуа Бадьяшиля, левоного здоровяка из Лиги 1.

💶 38 млн евро – по нынешнему рынку цена не заоблачная, но для защитника все же немало

✍️ Контракт – на 7,5 лет. И это не рекорд.

По ходу сезона на защитников «Челси» потратил уже больше 230 млн евро – щедро.

Роналду – в Саудовской Аравии! Теперь игрок «Аль-Насра»

Криштиану мчит на Ближний Восток – после болезненного разрыва с «Ман Юнайтед».

💶 Переход для «Аль-Насра» бесплатный, потому что Роналду был свободным агентом, но денег в этой сделке очень-очень много.

✍️ Судя по инсайдам, Криш заработает в Саудовской Аравии 90 млн долларов за год именно футболом, а за счет сопутствующих проектов получит до 200 млн.

Роналду утверждает, что чемпионат Саудовской Аравии – очень сильный и конкурентный. Проверим-проверим, знакомых имен там достаточно.

Коди Гакпо – в «Ливерпуле»!

Голландский игрок атаки блеснул осенью в ПСВ, утвердился как восходящая звезда на чемпионате мира – и теперь едет в АПЛ к Юргену Клоппу

💶 «Ливерпуль» платит 42 млн евро точно, еще 8 млн – до круглой суммы – в Нидерланды может улететь в виде бонусов за достижения Гакпо.

✍️ Коди подписали на шесть лет – рассчитывают, что расцветет в АПЛ.

23-летний Гакпо всерьез рассчитывал на переход в «Юнайтед», но теперь говорит, что счастлив оказаться в «Ливерпуле». Прямо сейчас именно команда Клоппа – более проблемная.

Пиняева и Глушенкова забрал «Локомотив»

Яркие воспитанники «Чертаново» возвращаются в Москву: 23-летний Максим Глушенков в первой части сезона стал лидером «Крыльев», 18-летний Сергей Пиняев превратился в основного игрока – и самарцы их продают.

💶 По разным данным «Локо» потратит на двойную покупку от 5 с небольшим до 10 млн евро.

✍️ У обоих теперь 4-летние контракты с «Локомотивом» и необходимость вытаскивать команду из зоны стыковых матчей.

Переходы связывают с тем, что московский клуб возглавил Юрий Нагорных – раньше он работал в Москомспорте, а академия «Чертаново» ему подчинялась

Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

Сычевой (Писарский) ушел в «Крылья»

Главное открытие сезона Мир РПЛ и лучший бомбардир первой части турнира сразу же переходит из клуба-новичка в более стабильные «Крылья Советов».

💶 Самарцы заплатили «Оренбургу» 100 млн рублей – то есть больше миллиона евро. Неплохой заработок на парне, о котором еще летом мало кто знал.

✍️ Форвард в «Крыльях» на три с половиной года – наверняка рассчитывают, что он сразу заменит в атаке Пиняева с Глушенковым. Не прямо по позиции, но по эффективности.

Владимир в 2023-м станет Писарским вместо Сычевого – взять фамилию отчима он собирался еще перед сезоном, но не успел. А теперь сразу регистрируется в новом клубе как Владимир Писарский.

5 комментариев

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UncleBob
Ответ Вячеслав Боярко
нет у Арсенала сейчас состав топ там конкуренция жесткая Мудрику очень тяжело было быбороться за место в составе
ну если смотреть с позиции конкуренции, то да... в Челси больше вероятность будет играть и играть много... Тем более с вьілетевшими Стерлингом и Пулишичем (которого и так хотели продать). Но Челси сейчас в игровом кризисе и без тренера толкового. Потому есть большая вероятность не влезть в топ4 и пропустить сезон в ЛЧ. Будем посмотреть в общем.
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andrey.elsukov25@gmail.com
Сало нынче дорогое
+1
-1
0
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Вячеслав Боярко
Ответ UncleBob
т.е. з 70 млн взяли. а 30 - возможньіе бонусьі... Думаю, Арсенал ему больше подошел бьі
нет у Арсенала сейчас состав топ там конкуренция жесткая Мудрику очень тяжело было быбороться за место в составе
+2
0
+2
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Helge
100 млн за 6 матчей на приличном уровне, т.е. в ЛЧ.
Кому-то денег некуда девать
+6
0
+6
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UncleBob
т.е. з 70 млн взяли. а 30 - возможньіе бонусьі... Думаю, Арсенал ему больше подошел бьі
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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