Долгожданный трансфер, который обсуждали всю зиму: «Челси» опередил «Арсенал» и заполучил 22-летнего украинского вингера.

💶 «Шахтер» выбил у лондонцев условия на 70+30 млн евро, и это официально. 70 миллионов украинскому клубу уйдут гарантировано, а еще 30 зашиты как бонусы. «Арсенал» предлагал 90-95 млн в сумме с бонусами.

✍️ Контракт – на восемь с половиной лет, до 2031-го!

Мудрик сразу назвал «Челси» привлекательным проектом и добавил, что очень хочет работать с Грэмом Поттером. Сообщалось , что именно звонок тренера убедил Михаила, хотя до изначально он склонялся к «Арсеналу» – лидеру АПЛ