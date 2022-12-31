С кем теперь играть Роналду? Знакомых имен хватает

Бывшие из «Краснодара», авторы голов на ЧМ.

Криштиану Роналду – теперь в чемпионате Саудовской Аравии. Мы точно знаем об этой лиге очень мало, так что пора разбираться.

Там есть лимит на легионеров: в течение сезона зарегистрировать можно восьмерых (ограничение ослабили, раньше было семеро), в заявке на матч могут быть только семь иностранцев. У 15 клубов из 16 заполнены все или почти все вакансии, только «Аль-Батин» с жесткого последнего места ограничивается двумя.

Мы выбрали самых любопытных и известных партнеров Роналду по «Аль-Насру» и самых ярких соперников из других клубов. А в конце – небольшой местный бонус. Оказывается, кое-кого из саудовцев мы тоже неплохо знаем-помним.

Венсан Абубакар

Партнер – или конкурент? – по атаке «Аль-Насра», камерунский форвард тоже возвращается с чемпионата мира, только он-то съездил в Катар удачнее. Абубакар забил и отдал в матче с сербами (3:3), а затем положил победный Бразилии – это когда снял футболку и получил за это вторую желтую. Ну и что, все равно Камерун не вышел в плей-офф.

Луис Густаво

35-летний бразилец расцветал в опорной зоне прорывного «Хоффенхайма» больше десяти лет назад, на пару лет заезжал в «Баварию», а потом «Вольфсбург», «Марсель», «Фенербахче» и с этого июля – «Аль-Наср» со знакомым по французской лиге тренером Руди Гарсией.

Талиска

Бразильский форвард стартовал в «Бенфике» так, как будущие продажи в европейские топ-клубы, в том числе забивал в Лиге чемпионов и выбивал «Зенит» из плей-офф в 2016-м (сделал 2:1 в ответном петербургском матче и лишил шансов на четвертьфинал), но вместо сладких трансферов у него только аренды в «Бешикташ» и «Гуанчжоу», полноценный переезд в Китай и с прошлого сезона – «Аль-Наср». Сейчас Талиска лучший бомбардир лиги с девятью мячами, две недели назад он сделал хет-трик.

Давид Оспина

Колумбийский кипер тут с июля, перешел из «Наполи» как свободный агент – в 34 года логично. Половину матчей за «Аль-Наср» он провел на ноль – пять, в остальных только раз пропустил больше одно мяча, как раз в предыдущем туре, когда сыграли 2:2 с «Аль-Хилялем», а забивали ему следующие герои этого списка Одион Игало с Салемом Аль-Досари.

Жалолиддин Машарипов

Вы вряд ли слышали об этом человеке до новостей про Роналду, потому что это он отдал Кришу 7-й номер – но все же узбекистанца, который теперь рядом с легендой, упомянуть нужно. Машарипову 29 лет, он уехал в Саудовскую Аравию после многих сезонов в «Пахтакоре», побывал в аренде в ОАЭ, но теперь все-таки в «Аль-Насре» – несмотря на летние слухи про отъезд в Египет.

Фелипе Кайседо, «Абха»

Эквадорец уже однажды впечатлял, когда после «Локомотива» и эмиратской «Аль-Джазиры» вдруг перезапустил карьеру в топ-лигах: были «Эспаньол», «Лацио», аренда в «Интер». Но теперь, в 34, Саудовская Аравия выглядит уже одной из последних станций.

Витиньо, «Аль-Иттифак»

На бразильского форварда очень рассчитывали в ЦСКА, вложились в него – но мимо. Правда, перепродать обратно в Бразилию получилось даже с выгодой – за 12 млн евро. После отрезка в родной стране новая вылазка – аравийская, из «Фламенго» он ушел свободным агентом.

Кристиан Куэва, «Аль-Фатех»

После поездки на чемпионат мира-2018 перуанец перспективно заезжал в «Краснодар», но совсем там не прижился, а вот в Саудовской Аравии после 30 лет теперь проводит лучший самый результативный этап карьеры: у него 16 мячей и 16 ассистов, хотя не отыграл и 50 матчей.

Одион Игало, «Аль-Хилаль»

Внезапная аренда в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020-го так и осталась внезапной вспышкой: через полгода нигериец уже подписывал контракт с «Аль-Шабабом», а этим летом перешел в «Аль-Хилаль» – обосновался в Саудовской Аравии.

Эвер Банега, «Аль-Шабаб»

Аргентинец махнул на Ближний Восток сразу из «Севильи», сразу после победы в Лиге Европы – то есть еще в 2020-м прилетел в «Аль-Шабаб» и стал постоянным плеймейкером здесь.

Гжегож Крыховяк, «Аль-Шабаб»

Поляк все еще принадлежит «Краснодару», но играть в России не хочет – после срочной мартовской аренды в АЕК летом он нашел вариант прибыльнее и на год поехал в Саудовскую Аравию. Не помешало попасть в сборную на чемпионат мира.

Санти Мина, «Аль-Шабаб»

Неожиданно юный для этих мест 27-летний испанец после «Сельты» и «Валенсии» вернулся в «Сельту», а когда стал там не очень нужен (этим летом), не захотел аренду в греческий «Арис», предпочел Ближний Восток. Причины не только футбольные: Мину в Испании осудили на четыре года за изнасилование, а из Саудовской Аравии выдать его не могут.

Налдо, «Аль-Таавун»

Еще один бывший игрок «Краснодара» – после российского сезона-2016/17 защитник поиграл за «Эспаньол», но к 34 годам после турецкого «Антальяспора» полгода назад прибился к саудовским пустыням.

Салем Аль-Досари и Салех Аль-Шехри, «Аль-Хилаль»

Бонусные местные герои, которых мы запомнили благодаря суперматчу Саудовской Аравии с Аргентиной на чемпионате мира – именно эти ребята забили по мячу и создали ту сенсационную победу, закрутившую главную интригу Катара.

Фото: twitter.com/alnassrfc_en ; twitter.com/ ; Gettyimages.ru/Clive Brunskil