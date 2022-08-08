Буря в стакане
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Как менялась атака «Барсы» после распада МСН: потратили 665 млн евро, но так и не нашли полноценной замены Месси, Неймару и Суаресу

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У Левандовского и Рафиньи есть шанс все изменить.

Трио Месси-Суарес-Неймар играло вместе всего три сезона (с 2014-го по 2017-й), но успело стать одной из лучших связок в истории футбола и выиграть Лигу чемпионов.

Но бразильца продали летом 2017-го, и дальше началось безумие. Бартомеу засыпал клубы деньгами, выдергивая Коутиньо, Дембеле, Гризманна – очень большой список.

Мы собрали его целиком.

Лето-2022 с точки зрения усиления атаки выглядит солиднее всего: купили Левандовского и Рафинью, переподписали Дембеле, которого просил оставить Хави. Именно эта троица выходила в старте в последних товарищеских матчах.

А под ними – отголоски прошлых трансферов.

•‎ позиции указаны по использованию в последних матчах – понятно, что Обамеянг может играть и слева, и в центре;

•‎ список раздутый, но не окончательный: Депай просит разорвать контракт, Брэйтуэйт тоже уйдет.

Наконец-то тройка «Барселоны» в атаке выглядит достойно. Конечно, если удастся зарегистрировать всех. 

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