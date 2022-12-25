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Сычевой теперь Писарский. Сменил фамилию сразу после перехода в «Крылья»

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Обновился под Новый год.

Лучший бомбардир РПЛ-2022/23 Владимир Сычевой сменил клуб: перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Контракт на 3,5 года, стоимость трансфера – 100 млн рублей.

С номером Сычевой еще не определился, но фамилия верная – теперь нападающий будет выступать под фамилией Писарский.

Владимир любит отчима. Фамилию хотел сменить еще летом, но не успел

О желании сменить фамилию Сычевой говорил с лета. Впервые об этом он заявил после хет-трика в ворота «Урала» – тогда же попросил не сравнивать его с Дмитрием Сычевым.

«Думаю, лучше не сравнивать меня с Дмитрием. Все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Перед чемпионатом хотел поменять, но времени не хватило. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Хочу, чтобы на спине была написана фамилия Писарский, и все это видели».

Футболист уточнил: сменить фамилию он хочет не из-за схожести с Дмитрием Сычевым, а ради отчима. «Он с малых лет воспитывал меня, других причин нет», – сказал бомбардир «Оренбурга».

В октябре Владимир еще раз показал любовь к родителям. В матче с «Динамо» нападающий оформил дубль, а после первого гола показал поддетую футболку «Мама, папа, я вас люблю». На спине была фамилия Писарский.

«У меня отчим с детства, он меня с мамой воспитал, – сказал Сычевой в интервью «СЭ». – Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».

Похоже, после перехода в «Крылья» все формальности улажены – Владимир уже стал Писарским на сайте Transfermarkt, но на официальной странице РПЛ он пока Сычевой. Вероятно, вопрос решат уже в период дозаявок, который начнется 25 января.

И главное, чтобы Писарский сохранил голевой темп Сычевого – в первой половине сезона у форварда 14 голов и 2 ассиста в 15 матчах.

Еще один мем про Сычевого-Писарского – про любовь к пицце. Это новые «извините, пирожки»

Фото: vk.com/fckssamara

18 комментариев

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Ювенский Туринтус
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Сычевой более футбольная фамилия. Как бы удачу не растерял
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dimpa
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А возврат кэша будут оформлять? Покупали Сычевого, а играть будет Писарский.
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Хасбулат Махаев
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Гарин-Тихоновецкий mode on
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мы есть чемпионы
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Ответ Олег Сагайдачный
Зря. А предки. В НХЛ Овечкин ставит рекорды. Не думаю что ему на ум такое могло прийти.
овца ему лучше подходит
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Остап Бендер
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О! Роналду меняет фамилию на Мбессиндовски и забирает все трофеи!
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мы есть чемпионы
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Военкомат все найдет тебя
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Геннадий Киселев
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Вот так , покупали Сычевого за 100 млн, а купили какого то ноунейма, которому цена 20 копеек.
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Пётр Цыганков
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Ответ Nogoi89
Взял бы, как латиноамериканцы нормальное футбольное погоняло. Кака, Пато, Кун. Может бы в Европу взяли бы. Но, с такой фамилией можно попробовать в чемпионат Израиля поехать.
Почему Кун ? Лингер что ли ?)
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Холден Колфилд
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Сычевой-Писарский
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Gambler08
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обосцаться, Писарский!
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VagaLdav
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Под 1 номером играть будет? Интересно
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Printezis1990
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Идиот , поменяет обратно )
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grinch
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Круто, зря рассказали
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Олег Сагайдачный
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Зря. А предки.
В НХЛ Овечкин ставит рекорды. Не думаю что ему на ум такое могло прийти.
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Nogoi89
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Взял бы, как латиноамериканцы нормальное футбольное погоняло. Кака, Пато, Кун. Может бы в Европу взяли бы. Но, с такой фамилией можно попробовать в чемпионат Израиля поехать.
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Orgazmatron IGO
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Фу, отлегло, думал, он замуж вышел.
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Pol Belov
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а ударение где ставить в новой фамилии? по настроению?
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Leonid Messiev
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Не будет сравнений с Сычёвым , будут сравнения с Писаревым.
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