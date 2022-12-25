Сычевой теперь Писарский. Сменил фамилию сразу после перехода в «Крылья»

Обновился под Новый год.

Лучший бомбардир РПЛ-2022/23 Владимир Сычевой сменил клуб: перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Контракт на 3,5 года, стоимость трансфера – 100 млн рублей.

С номером Сычевой еще не определился, но фамилия верная – теперь нападающий будет выступать под фамилией Писарский.

Владимир любит отчима. Фамилию хотел сменить еще летом, но не успел

О желании сменить фамилию Сычевой говорил с лета. Впервые об этом он заявил после хет-трика в ворота «Урала» – тогда же попросил не сравнивать его с Дмитрием Сычевым.

«Думаю, лучше не сравнивать меня с Дмитрием. Все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Перед чемпионатом хотел поменять, но времени не хватило. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Хочу, чтобы на спине была написана фамилия Писарский, и все это видели».

Футболист уточнил: сменить фамилию он хочет не из-за схожести с Дмитрием Сычевым, а ради отчима. «Он с малых лет воспитывал меня, других причин нет», – сказал бомбардир «Оренбурга».

В октябре Владимир еще раз показал любовь к родителям. В матче с «Динамо» нападающий оформил дубль, а после первого гола показал поддетую футболку «Мама, папа, я вас люблю». На спине была фамилия Писарский.

«У меня отчим с детства, он меня с мамой воспитал, – сказал Сычевой в интервью «СЭ». – Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».

Похоже, после перехода в «Крылья» все формальности улажены – Владимир уже стал Писарским на сайте Transfermarkt, но на официальной странице РПЛ он пока Сычевой. Вероятно, вопрос решат уже в период дозаявок, который начнется 25 января.

И главное, чтобы Писарский сохранил голевой темп Сычевого – в первой половине сезона у форварда 14 голов и 2 ассиста в 15 матчах.

Фото: vk.com/fckssamara