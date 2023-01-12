«Челси» арендовал Феликса – он стоил «Атлетико» 127 млн, но не стал главной звездой

«У него есть талант, он должен изменить характер».

Жоау Феликс – четвертый зимний новичок «Челси». И самый статусный – аренда до конца сезона обошлась в 11 миллионов евро. «Челси» возьмет на себя зарплату португальца – 6 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что у англичан нет права выкупа.

Перед этим Феликс продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года – это поможет клубу чуть снизить амортизацию (подробнее схема расписана здесь).

«Челси» и раньше проворачивал неожиданные переходы зимой: Игуаин, Куарежма и Пато не заиграли

У «Челси» уже есть опыт аренды заметных футболистов зимой.

• В феврале 2009-го арендовали Рикарду Куарежму, в «Интере» Моуринью он совсем скис и хотел показать себя в АПЛ. Тогда в «Челси» работал Луис Фелипе Сколари, знакомый ему по сборной Португалии. Куарежма заявил, что наконец-то обрел уверенность, которую растерял при Жозе.

Но дальше в «Челси» пришел Гус Хиддинк – в итоге Куарежма сыграл только 5 матчей и вернулся в «Интер».

• В январе 2016-го в «Челси» пришел Алешандре Пато. «Я до сих пор не понимаю. Я усердно работал на тренировках, но тренер задействовал меня всего в двух матчах. Я думал, что «Челси» подписывает меня в аренду на шесть месяцев, чтобы потом выкупить и предложить контракт на три года, но все было иначе. Если бы я знал, что все так сложится, выбрал бы другой вариант», – грустил потом Пато в колонке на Players’ Tribune.

Итог его карьеры в «Челси» – один гол. С пенальти.

• В начале 2019-го подписали Гонсало Игуаина, его очень ждал Маурицио Сарри. Они работали вместе всего один сезон в «Наполи», но для аргентинского форварда он стал лучшим в карьере: Игуаин забил 36 голов в 35 матчах чемпионата и побил рекорд Серии А. Это не совпадение – Сарри действительно очень помог аргентинцу, понял его, не давал лениться и заставил похудеть.

За «Челси» Игуаин сыграл 18 раз и забил пять мячей (пострадали «Хаддерсфилд» дважды, «Бернли», «Фулхэм» и «Уотфорд»). Обратно в Турин Гонсало ехал с медалью победителя ЛЕ – провел на поле 25 минут в ответном полуфинале с «Айнтрахтом».

Феликс прилично забивал за «Атлетико», но иногда садился на скамейку – из-за этого даже бросал манишку на поле

«Атлетико» потратил на Феликса громадные 127 млн евро, но за 3,5 года он так и не превратился в главную звезду клуба. Иногда Симеоне усаживал нападающего на скамейку, а Феликс был недоволен.

Характерная история случилась в октябре 2022-го: Жоао весь матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:0) просидел на скамейке и от гнева даже бросил манишку на поле. Это произошло, когда Симеоне использовал последнюю замену. «Я ничего не видел, мне нечего сказать по этому поводу», – сказал после игры тренер.

«У него есть талант, но он должен изменить характер. Когда он не видит себя в стартовом составе, воротит нос. Видя, что он не лидер команды, он не сделал ни шага к тому, чтобы им стать», – так Феликса охарактеризовал Сантьяго Канисарес, бывший вратарь сборной Испании.

Хотя при этом португалец неплохо набирал голевые баллы – с начала сезона-2021/22 Феликс тратил всего 101 минуту на гол или ассист в Ла Лиге. Впереди только Усман Дембеле (100 минут на результативное действие) и Карим Бензема (71).

Всего Жоау провел за «Атлетико» 131 матч – 34 гола и 18 ассистов.

Фото: instagram.com/Alex Bukovac; Gettyimages.ru/ Ian Walton, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Alex Caparros / Stringer; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO