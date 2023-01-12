О духе времени
Блог

«Челси» арендовал Феликса – он стоил «Атлетико» 127 млн, но не стал главной звездой

трансферы
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Атлетико Атлетико
Челси Челси
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алешандре Пато Алешандре Пато
Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
Диего Симеоне Диего Симеоне
Жоау Феликс Жоау Феликс
Футбол Футбол

«У него есть талант, он должен изменить характер».

Жоау Феликс – четвертый зимний новичок «Челси». И самый статусный – аренда до конца сезона обошлась в 11 миллионов евро. «Челси» возьмет на себя зарплату португальца – 6 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что у англичан нет права выкупа.

Перед этим Феликс продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года – это поможет клубу чуть снизить амортизацию (подробнее схема расписана здесь).

«Челси» и раньше проворачивал неожиданные переходы зимой: Игуаин, Куарежма и Пато не заиграли

У «Челси» уже есть опыт аренды заметных футболистов зимой.

• В феврале 2009-го арендовали Рикарду Куарежму, в «Интере» Моуринью он совсем скис и хотел показать себя в АПЛ. Тогда в «Челси» работал Луис Фелипе Сколари, знакомый ему по сборной Португалии. Куарежма заявил, что наконец-то обрел уверенность, которую растерял при Жозе.

Но дальше в «Челси» пришел Гус Хиддинк – в итоге Куарежма сыграл только 5 матчей и вернулся в «Интер».

• В январе 2016-го в «Челси» пришел Алешандре Пато. «Я до сих пор не понимаю. Я усердно работал на тренировках, но тренер задействовал меня всего в двух матчах. Я думал, что «Челси» подписывает меня в аренду на шесть месяцев, чтобы потом выкупить и предложить контракт на три года, но все было иначе. Если бы я знал, что все так сложится, выбрал бы другой вариант», – грустил потом Пато в колонке на Players’ Tribune.

Итог его карьеры в «Челси» – один гол. С пенальти.

• В начале 2019-го подписали Гонсало Игуаина, его очень ждал Маурицио Сарри. Они работали вместе всего один сезон в «Наполи», но для аргентинского форварда он стал лучшим в карьере: Игуаин забил 36 голов в 35 матчах чемпионата и побил рекорд Серии А. Это не совпадение – Сарри действительно очень помог аргентинцу, понял его, не давал лениться и заставил похудеть.

За «Челси» Игуаин сыграл 18 раз и забил пять мячей (пострадали «Хаддерсфилд» дважды, «Бернли», «Фулхэм» и «Уотфорд»). Обратно в Турин Гонсало ехал с медалью победителя ЛЕ – провел на поле 25 минут в ответном полуфинале с «Айнтрахтом».

Феликс прилично забивал за «Атлетико», но иногда садился на скамейку – из-за этого даже бросал манишку на поле

«Атлетико» потратил на Феликса громадные 127 млн евро, но за 3,5 года он так и не превратился в главную звезду клуба. Иногда Симеоне усаживал нападающего на скамейку, а Феликс был недоволен.

Характерная история случилась в октябре 2022-го: Жоао весь матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:0) просидел на скамейке и от гнева даже бросил манишку на поле. Это произошло, когда Симеоне использовал последнюю замену. «Я ничего не видел, мне нечего сказать по этому поводу», – сказал после игры тренер.

«У него есть талант, но он должен изменить характер. Когда он не видит себя в стартовом составе, воротит нос. Видя, что он не лидер команды, он не сделал ни шага к тому, чтобы им стать», – так Феликса охарактеризовал Сантьяго Канисарес, бывший вратарь сборной Испании.

Хотя при этом португалец неплохо набирал голевые баллы – с начала сезона-2021/22 Феликс тратил всего 101 минуту на гол или ассист в Ла Лиге. Впереди только Усман Дембеле (100 минут на результативное действие) и Карим Бензема (71).

Всего Жоау провел за «Атлетико» 131 матч – 34 гола и 18 ассистов.

Пато в «Челси», Лорд Бендтнер в «Юве» и Жулио Сезар в «КПР». 30 трансферов из серии «как он там оказался?»

Фото: instagram.com/Alex Bukovac; Gettyimages.ru/ Ian Walton, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Alex Caparros / Stringer; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Полиенков
Не понимаю, зачем Челси этот парень. На мой взгляд он усилением не станет. Ладно бы он в Атлетико тащил и много забивал, но нет. Сидел на скамейке. Абсолютно бесполезный трансфер.
Если бы он в Атлетико тащил и много забивал, в Челси он бы не оказался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Афиногенов
Очередной паренёк, ценник на которого поставили просто из ниоткуда. Вот есть такие игроки, которые вообще не вызывают какого-либо чувства, что они могут стать настоящими топами. Но при этом с огромным ценником. Если Коутиньо - это провал, но он стоил огромных денег (не таких, конечно, огромных) при переходе, то ценник за Феликса, Кэррола или Кэпу - абсурд.
А что было у Ковутиньи кроме лонгшотов? Показательно, что Ливерпуль стал намного сильнее после его ухода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фотка с Пато классная: он как бы показывает крутой разворот с мячом, рекламируя себя; а сзади негр изумляется, что в челси играют с нехилыми складками на пузе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
34+18 конечно же топовая стата за 3,5 сезона. Жутко переоценен Феликс, а всего лишь стоило однажды сделать хет-трик за Бенфику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не понимаю, зачем Челси этот парень. На мой взгляд он усилением не станет. Ладно бы он в Атлетико тащил и много забивал, но нет. Сидел на скамейке. Абсолютно бесполезный трансфер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xG`
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
такая аренда соизмерима с покупкой за 200 миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitromixailuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Феликс в АПЛ 🤣🤣🤣
кто знает как он играет, тот поймёт о чем я
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wagner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Афиногенов
Очередной паренёк, ценник на которого поставили просто из ниоткуда. Вот есть такие игроки, которые вообще не вызывают какого-либо чувства, что они могут стать настоящими топами. Но при этом с огромным ценником. Если Коутиньо - это провал, но он стоил огромных денег (не таких, конечно, огромных) при переходе, то ценник за Феликса, Кэррола или Кэпу - абсурд.
До сих пор считается что трансфер Коутиньо в Барселону самый провальный.
Плюс ему ещё зарплату положили в 20 лямов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Extrim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Афиногенов
Очередной паренёк, ценник на которого поставили просто из ниоткуда. Вот есть такие игроки, которые вообще не вызывают какого-либо чувства, что они могут стать настоящими топами. Но при этом с огромным ценником. Если Коутиньо - это провал, но он стоил огромных денег (не таких, конечно, огромных) при переходе, то ценник за Феликса, Кэррола или Кэпу - абсурд.
Коута купили за 135 млн евро, это не огромные деньги?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
универсал78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хороший номер взял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как всегда прав оказался. Вот что значит когда смотришь футбол много лет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Феликс-абсолютный топ, но у такого дна как поттер ему будет сложно прогрессировать, жаль что такой футболист не попал к тухелю
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чел приходит заткнуть дыру в составе. от него не требуется защищаться, от него не требуется атаковать, от него требуется не сломаться и выходить в старте, обозначая футболиста. с этим, думаю, он справится.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Афиногенов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очередной паренёк, ценник на которого поставили просто из ниоткуда.
Вот есть такие игроки, которые вообще не вызывают какого-либо чувства, что они могут стать настоящими топами. Но при этом с огромным ценником.

Если Коутиньо - это провал, но он стоил огромных денег (не таких, конечно, огромных) при переходе, то ценник за Феликса, Кэррола или Кэпу - абсурд.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wagner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зимой для усиления атаки в Челси приходили Демба Ба и Колян Анелька, и это не были провальные трансферы.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий