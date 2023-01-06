Контракт на 7,5 лет дал «Челси» защитнику «Монако». Нет, не самый длинный в истории

Подписали Бадиашиле аж до 2030-го.

«Челси» оформил еще один трансфер защитника – из «Монако» взяли Бенуа Бадиашиле. За 21-летнего французского центрдефа заплатят около 38 миллионов евро.

А контракт заключили аж до июля 2030-го.

Такой долгий контракт – польза еще и для бухгалтерии клуба. Поможет при финансовых отчетах

Да-да, Бадиашиле в «Челси» на семь с половиной лет.

Бенуа был в листе самых перспективных игроков Европы еще в 2021-м – вместе с Хвичей Кварацхелией. Кроме чисто оборонительных навыков большой француз бывает полезен и при стандартах: в «Монако» он в том числе был адресатом подач Александра Головина.

«Челси» так щедр на длительность соглашения не впервые: еще в 2018-м лондонцы дали семилетний контракт 80-миллионому вратарю Кепе Аррисабалаге. Да, пример по качеству неоднозначный, но логика решения наверняка та же.

Кроме того, что перспективный игрок оказывается в команде надолго и в течение этого времени точно не уйдет как свободный агент, есть и чисто бухгалтерская сторона вопроса. По нормам финансового контроля сумма, потраченная сумма амортизируется на весь срок контракта – и в документах учитывается каждый сезон по равной доле (при этом доход от продаж сразу целиком).

В этом сезоне «Челси» уже потратил 233 млн евро только на защитников – так что вполне могут пригодиться и хитрые меры.

Но даже такой контракт Бенуа – далеко не самый длинный в истории.

Длинные контракты – испанская норма. Были даже «пожизненные»

Контракты на десять лет и больше – очень испанская история. Там такие встречаются регулярно.

Например, в июне 2022-го «Леванте» продлил своего воспитанника Пепелу ровно на 10 лет – до 2032-го. За год до этого такой же трюк провернула «Осасуна» с полузащитником Хоном Монкайолой – и там никто не считает это странным.

Самый известный пример долгосрочного контракта вы наверняка помните. В 1998-м «Бетис» сломал рынок и выдал «Сан-Паулу» около 30 млн евро за 20-летнего бразильца Денилсона. Тогда он стал самым дорогим игроком мира. «Бетис» поверил в бразильца – и подписал контракт аж на 11 лет. Правда, ни к чему хорошему идея не привела: команда в первом сезоне с ним не поднялась выше привычной середины таблицы – 11-е место, а в следующем сезоне вообще вылетела в Сегунду. Денилсон был в «Бетисе» семь сезонов (с перерывом на аренду во «Фламенго») и ушел в «Бордо».

«Денилсон – личная инициатива президента де Лоперы, – объяснял журналист Хосе Мигель Муньос. – Ему снился этот трансфер с тех пор, как за молодым Денилсоном гонялись европейские топ-клубы. Финансировал сделку сам де Лопера, от имени клуба. Это пример того, когда богатого нефутбольного человека никто не контролирует. Он молился перед сделкой».

Неудачная практика севильцев испугала не всех. В 2005-м «Барселона» заключила с соглашение до 2014-го с перспективным 18-летним Лионелем Месси. В 2017-м «Атлетико» переподписал контракт с Саулем – на девять лет с отступными в 150 млн. В 2019-м нападающий Иньяки Уильямс подписал с «Атлетиком» соглашение на те же девять лет.

Еще английский пример долгого контракта – тренер Алан Пардью. В 2010-м «Ньюкасл» предложил ему контракт на 5,5 лет, но через два года переподписал на восемь лет – до 2020-го. «Ньюкасл» восхищался примерами Арсена Венгера и Сэра Алекса Фергюсона, но такой же прекрасной истории не вышло. Болельщики не переносили тренера – и уже в январе 2015-го стороны ко всеобщему облегчению попрощались.

Есть примеры и пожизненных контрактов. В 2017-м «Барса» давала такой Андресу Иньесте, а «Реал» чуть раньше своим легендам – Раулю и Икеру Касильясу. Правда, «пожизненный» контракт так только называется, а формально его каждый год нужно продлевать при согласии обеих сторон.

Подписать игрока насовсем все-таки нельзя.

А какие долгие контракты вы вспоминаете в первую очередь? Само собой, мы обозначили только несколько примеров – далеко не все

Фото: globallookpress.com/Panoramic; Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport