Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

Замена Роналду.

Ваут Вегорст – новый нападающий «Манчестер Юнайтед».

По информации Фабрицио Романо, «МЮ» арендовал Вегорста у «Бернли» до июня без права выкупа. Клуб был так заинтересован в 30-летнем нидерландском форварде, что быстро-быстро договорился о прекращении действующей аренды Вегорста в «Бешикташ». Там он играет с лета 2022-го, пока «Бернли» пытается вернуться из Чемпионшипа в АПЛ. «Бешикташ» получит от «МЮ» 3 млн евро компенсации за остановку годичного соглашения. Sky Sports сообщал, что с учетом комиссии за аренду и зарплаты игрока «МЮ» всего потратит 4,5 млн евро.

The Athletic ранее давал инсайд, что Эрик тен Хаг очень хотел арендовать Вегорста.

Сейчас поймете почему.

Вегорст – чистый центрфорвард. Все голы в Бундеслиге забил из штрафной

Ваут с июля 2018-го по январь 2022-го забил за «Вольфсбург» в Бундеслиге 59 мячей. Все 59 – ударами из штрафной. В немецком клубе стилистически продолжил традиции Эдина Джеко и Баса Доста. Больше за период Вегорста в Бундеслиге там забил только Роберт Левандовски (120).

Вегорст забивал всегда.

Главное качество Вегорста – ни за что не догадаетесь – поиск ударной позиции в штрафной. Он сильно выделяется антропометрией с ростом 197 см и очень длинными ногами. Пускай иногда и действует неуклюже, немного деревянно, но все это забывается при хорошем навесе или простреле. В первом случае выпрыгнет и вонзит головой, во втором выиграет пару сантиметров за счет ноги-клюшки.

Разумеется, физические данные – хороший фундамент, но не исчерпывающее объяснение опасности Вегорста в штрафной. Ваут замечательно двигается.

Перед навесом/прострелом прячется в слепую зону защитников за их спинами, где нападающего сложнее контролировать – приходится постоянно метаться вполборота между мячом и Вегорстом. Ваут всегда играет выдвинутого наконечника, получает карт-бланш на любую удобную для себя позицию в штрафной, партнеры ищут пространство, отталкиваясь от выбора Вегорста.

При навесе/простреле Вегорст кошмарит защитников сменой вектора движения. Очень много голов забил, когда сначала дергался за спину защитника, а затем резко вылетал перед ним. Или наоборот: разбегался, будто желая сыграть на опережение, а затем уходил за спину и спокойно укладывал мяч в ворота.

Рутина, за которой приятно следить. Вегорст прекрасно понимает ограниченность. У него нет техничного дриблинга, он не сможет на рывке зайти в штрафную или пробить обводящим из-за ее пределов, поэтому без умного скрупулезного поиска позиции в наполненной коробке голов не будет.

«МЮ» занимает 17-е место по навесам в АПЛ (13,9 в среднем за матч), но с Вегорстом почти наверняка поднимется. Нет ничего зазорного в том, чтобы вскрывать автобусы через кроссы, и теперь будет работающая опция прямолинейного футбола. Тен Хаг спокойно использовал это оружие в «Аяксе» с Себастьяном Аллером. Люк Шоу наверняка обрадуется.

По мере развития карьеры Вегорст прогрессировал и становился болеее вариативным. Он стал больше забивать в контратаках, добавив в инструментарий аккуратные парашюты над вратарем. И научился ловить тайминг для забеганий за спины в позиционных атаках под обостряющие передачи низом.

Приятный бонус – ассисты. Вегорст по-хорошему эгоистичен, всегда нацелен на ворота, но по необходимости вместо удара головой скинет мяч партнеру, однажды даже дал разрезающий ассист пяткой в окружении пятерых соперников.

Его мощная игра головой востребована не только в штрафной. При высоком давлении соперника Ваут – хороший вариант выхода из защиты через длинный заброс. Здорово цепляется и сохраняет владение.

Патрис Эвра выделял именно это качество Вегорста, сравнивая его с Оливье Жиру: «Он прекрасно чувствует себя спиной к воротам, силен физически, вынослив, знает, как придержать мяч».

Тен Хаг получил мощную прессинг-машину. Вегорст выделялся даже по меркам Бундеслиги

Тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер любил называть Вегорста первым защитником. Дело не в аккуратной оборонительной структуре «Вольфсбурга». Ваут трудился защитником у чужой штрафной. Любой короткий розыгрыш соперника – и сразу включение в давление.

Вегорст вообще не останавливался. Он носился от одного защитника к другому, при пасе на фланг замыкал прессинг-ловушки, закрывая траекторию под обратный пас в центр, заставлял соперников вместо продвижения накоротке играть длинными забросами, которые легко снимали большие центральные защитники «Вольфсбурга».

Вратарь Кун Кастельс говорил, что пользу Вегорста нельзя оценивать только в голах: «Да, он бомбардир, но вряд в Бундеслиге есть другой игрок с таким числом длительных забегов и коротких спринтов. С моей позиции хорошо заметно, как много бегает Ваут. Это уникальный форвард». Гласнер замечал, что команда работает на Вегорста (навесы и прострелы), а Вегорст работает на команду (вклад в игру без мяча).

В «Бернли» он показывал то же самое, на его счету 48,7 прессинг-действия на 90 минут в АПЛ-2021/22, лучший результат в чемпионате. Получал ценную похвалу от Юргена Клоппа: «Вегорст удивительно подвижен, я восхищаюсь его активностью».

Такой игрок – находка для Тен Хага, требующего от игроков максимальной интенсивности без мяча: «Прессинг – очень важный аспект. Без него невозможно забрать инициативу. Предпочитаю прессинговать высоко, хотя иногда обстоятельства складываются так, что приходится прессинговать в среднем и даже низком блоке. Я это понимаю, но даже с отходом на свою половину нужно огрызаться и прессинговать».

Пока давление «Ман Юнайтед» статистически не восхищает, но тут важны нюансы.

Во-первых, Тен Хаг дебютировал в «МЮ» с нетипичным по меркам агрессивного «Аякса» осторожным режимом. Во-вторых, «МЮ» не очень много возвращает мяч высоко, но эффективно доводит такие эпизоды до ударов – хорошая платформа для увеличения объемов с сохранением качества. В-третьих, тренер явно понимает, что набор игроков, плотность календаря и глубина скамейки таковы, что «МЮ» не может интенсивно давить соперника каждые три дня.

Он подчеркивал это, говоря о необходимости нового форварда: «Марсьялю физически сложно выполнять требования из матча в матч при такой нагруженности. Поэтому нам нужен еще один нападающий».

У Вегорста сложный характер. Он трудоголик, который вечно недоволен

Любители Бундеслиги вряд ли сильно удивились, когда после 1/4 финала ЧМ Аргентина – Нидерланды завирусилась история с «Че уставился, придурок?» от Месси в адрес Вегорста. Нидерландец – мастер словесных провокаций и уколов локтями, из-за которых в матчах «Вольфсбурга» регулярно случались мелкие стычки.

Лучше всего поведение Вегорста на поле описывал спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке: «Ваут постоянно действует соперникам на нервы. На таких сильно злишься, если это соперник. Хорошо, что он играет за нас».

Вегорст не просто выводит оппонентов. Во время матчей он недоволен всем: соперниками, судьей, партнерами, собой. Обычно в таком порядке. Немецкие медиа инсайдили, что Ваут очень требователен по отношению к команде. На поле дает много указаний одноклубникам. На собраниях заваливал тренерский штаб жалобами и предложениями. Играя за молодежку «Виллем II», он публично критиковал клуб за то, что партнеры перед играми питаются бургерами и жареной курицей, руководство в курсе, но ничего не делает.

В этом есть очевидный положительный аспект – ему никогда не все равно. И отрицательный: Марк ван Боммел называл Вегорста непростым человеком, партнер Даниэль Гинчек просил Ваута заткнуться во время игры, после неудачных матчей Вегорст отдалялся от команды.

Его характер можно понять: Вегорст никогда не считался большим талантом, рос в академии подземельного ДЕТО, о молодежном центре «Аякса» даже не мог мечтать, дебютировал в профессиональном футболе после 20 лет: «Скауты всегда меня игнорировали. В каждой возрастной категории были игроки заметно сильнее. Мой рост менялся скачками, из-за этого постоянно испытывал проблемы с координацией и техникой. Часто говорили: «Футбол – не твое. Ты недостаточно хорош». Это сильная мотивация».

В Нидерландах Вегорст начал сотрудничать с аналитической компанией SciSports после того, как она посоветовала «Хераклесу» подписать форварда. SciSports обеспечивает его продвинутой статистикой. Перед переездом в Германию Вегорст набрал 8 килограммов после консультаций с экспертами – он боялся, что будет слишком тощим и слабым для Бундеслиги.

Путь в большой футбол складывался сложно, но это не совсем классическая история персонажа из болота. Вегорст рос в обеспеченной семье, его родители управляют сетью из 130 заправочных станций на северо-востоке Нидерландов. Он мог бы продолжить семейный бизнес, как сделал старший брат. Но нет: «Родители прививали нам с братьями амбициозность. Старший всегда хотел продолжить дело родителей. Младший любил самолеты и стал пилотом. А я с детства мечтал стать футболистом. Меня учили добиваться даже самых сложных целей».

Притягательная деталь образа Вегорста – его честность. Во флэш-интервью он спокойно мог назвать первый тайм худшим в сезоне и сказать, что последние 20 минут игра была просто мертвой (так было в 2021-м против «Кельна»). Разумеется, он не только ругает команду. Иногда после игр с голами больше хвалил партнеров (очень часто вратаря) и однажды эмоционально погасил репортера, который спрашивал о спаде после поражения «Хоффенхайму» 1:2, хотя до этого «Вольфсбург» не уступал в Бундеслиге девять матчей. И никогда не скрывал обиды на сборную Нидерландов, где его часто записывали в предварительный состав на международную паузу, но не включали в окончательный.

Итого: требовательный, нередко чересчур эмоциональный пахарь, который вряд ли бы пробился так высоко без трудолюбия.

Вегорст говорил: «Хочу закончить карьеру с уверенностью, что извлек из футбольного пути максимум».

Он точно пригодится «МЮ». Сложно сказать, сдвинет ли Марсьяля из основы – француз нравится Тен Хагу, но не может обрести стабильно мощную форму из-за травм. Вегорст гарантирует ротацию на решающий отрезок сезона с бесконечными матчами и будет главным вариантом на финальные штурмы. Он никогда не любил оставаться в запасе, так что наверняка мечтает быть больше, чем просто затычкой.

Фото: East News/Seskimphoto / Avalon; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, Darius Simka via imago-images.de