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Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

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Замена Роналду. 

Ваут Вегорст – новый нападающий «Манчестер Юнайтед».

По информации Фабрицио Романо, «МЮ» арендовал Вегорста у «Бернли» до июня без права выкупа. Клуб был так заинтересован в 30-летнем нидерландском форварде, что быстро-быстро договорился о прекращении действующей аренды Вегорста в «Бешикташ». Там он играет с лета 2022-го, пока «Бернли» пытается вернуться из Чемпионшипа в АПЛ. «Бешикташ» получит от «МЮ» 3 млн евро компенсации за остановку годичного соглашения. Sky Sports сообщал, что с учетом комиссии за аренду и зарплаты игрока «МЮ» всего потратит 4,5 млн евро.

The Athletic ранее давал инсайд, что Эрик тен Хаг очень хотел арендовать Вегорста. 

Сейчас поймете почему.

Вегорст – чистый центрфорвард. Все голы в Бундеслиге забил из штрафной

Ваут с июля 2018-го по январь 2022-го забил за «Вольфсбург» в Бундеслиге 59 мячей. Все 59 – ударами из штрафной. В немецком клубе стилистически продолжил традиции Эдина Джеко и Баса Доста. Больше за период Вегорста в Бундеслиге там забил только Роберт Левандовски (120). 

Вегорст забивал всегда. 

Главное качество Вегорста – ни за что не догадаетесь – поиск ударной позиции в штрафной. Он сильно выделяется антропометрией с ростом 197 см и очень длинными ногами. Пускай иногда и действует неуклюже, немного деревянно, но все это забывается при хорошем навесе или простреле. В первом случае выпрыгнет и вонзит головой, во втором выиграет пару сантиметров за счет ноги-клюшки.

Разумеется, физические данные – хороший фундамент, но не исчерпывающее объяснение опасности Вегорста в штрафной. Ваут замечательно двигается. 

Перед навесом/прострелом прячется в слепую зону защитников за их спинами, где нападающего сложнее контролировать – приходится постоянно метаться вполборота между мячом и Вегорстом. Ваут всегда играет выдвинутого наконечника, получает карт-бланш на любую удобную для себя позицию в штрафной, партнеры ищут пространство, отталкиваясь от выбора Вегорста. 

При навесе/простреле Вегорст кошмарит защитников сменой вектора движения. Очень много голов забил, когда сначала дергался за спину защитника, а затем резко вылетал перед ним. Или наоборот: разбегался, будто желая сыграть на опережение, а затем уходил за спину и спокойно укладывал мяч в ворота.

Рутина, за которой приятно следить. Вегорст прекрасно понимает ограниченность. У него нет техничного дриблинга, он не сможет на рывке зайти в штрафную или пробить обводящим из-за ее пределов, поэтому без умного скрупулезного поиска позиции в наполненной коробке голов не будет.

«МЮ» занимает 17-е место по навесам в АПЛ (13,9 в среднем за матч), но с Вегорстом почти наверняка поднимется. Нет ничего зазорного в том, чтобы вскрывать автобусы через кроссы, и теперь будет работающая опция прямолинейного футбола. Тен Хаг спокойно использовал это оружие в «Аяксе» с Себастьяном Аллером. Люк Шоу наверняка обрадуется.

По мере развития карьеры Вегорст прогрессировал и становился болеее вариативным. Он стал больше забивать в контратаках, добавив в инструментарий аккуратные парашюты над вратарем. И научился ловить тайминг для забеганий за спины в позиционных атаках под обостряющие передачи низом. 

Приятный бонус – ассисты. Вегорст по-хорошему эгоистичен, всегда нацелен на ворота, но по необходимости вместо удара головой скинет мяч партнеру, однажды даже дал разрезающий ассист пяткой в окружении пятерых соперников. 

Его мощная игра головой востребована не только в штрафной. При высоком давлении соперника Ваут – хороший вариант выхода из защиты через длинный заброс. Здорово цепляется и сохраняет владение. 

Патрис Эвра выделял именно это качество Вегорста, сравнивая его с Оливье Жиру: «Он прекрасно чувствует себя спиной к воротам, силен физически, вынослив, знает, как придержать мяч».

Тен Хаг получил мощную прессинг-машину. Вегорст выделялся даже по меркам Бундеслиги

Тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер любил называть Вегорста первым защитником. Дело не в аккуратной оборонительной структуре «Вольфсбурга». Ваут трудился защитником у чужой штрафной. Любой короткий розыгрыш соперника – и сразу включение в давление. 

Вегорст вообще не останавливался. Он носился от одного защитника к другому, при пасе на фланг замыкал прессинг-ловушки, закрывая траекторию под обратный пас в центр, заставлял соперников вместо продвижения накоротке играть длинными забросами, которые легко снимали большие центральные защитники «Вольфсбурга». 

Вратарь Кун Кастельс говорил, что пользу Вегорста нельзя оценивать только в голах: «Да, он бомбардир, но вряд в Бундеслиге есть другой игрок с таким числом длительных забегов и коротких спринтов. С моей позиции хорошо заметно, как много бегает Ваут. Это уникальный форвард». Гласнер замечал, что команда работает на Вегорста (навесы и прострелы), а Вегорст работает на команду (вклад в игру без мяча).

В «Бернли» он показывал то же самое, на его счету 48,7 прессинг-действия на 90 минут в АПЛ-2021/22, лучший результат в чемпионате. Получал ценную похвалу от Юргена Клоппа: «Вегорст удивительно подвижен, я восхищаюсь его активностью».

Такой игрок – находка для Тен Хага, требующего от игроков максимальной интенсивности без мяча: «Прессинг – очень важный аспект. Без него невозможно забрать инициативу. Предпочитаю прессинговать высоко, хотя иногда обстоятельства складываются так, что приходится прессинговать в среднем и даже низком блоке. Я это понимаю, но даже с отходом на свою половину нужно огрызаться и прессинговать».

Пока давление «Ман Юнайтед» статистически не восхищает, но тут важны нюансы. 

Во-первых, Тен Хаг дебютировал в «МЮ» с нетипичным по меркам агрессивного «Аякса» осторожным режимом. Во-вторых, «МЮ» не очень много возвращает мяч высоко, но эффективно доводит такие эпизоды до ударов – хорошая платформа для увеличения объемов с сохранением качества. В-третьих, тренер явно понимает, что набор игроков, плотность календаря и глубина скамейки таковы, что «МЮ» не может интенсивно давить соперника каждые три дня. 

Он подчеркивал это, говоря о необходимости нового форварда: «Марсьялю физически сложно выполнять требования из матча в матч при такой нагруженности. Поэтому нам нужен еще один нападающий».

У Вегорста сложный характер. Он трудоголик, который вечно недоволен

Любители Бундеслиги вряд ли сильно удивились, когда после 1/4 финала ЧМ Аргентина – Нидерланды завирусилась история с «Че уставился, придурок?» от Месси в адрес Вегорста. Нидерландец – мастер словесных провокаций и уколов локтями, из-за которых в матчах «Вольфсбурга» регулярно случались мелкие стычки.

Лучше всего поведение Вегорста на поле описывал спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке: «Ваут постоянно действует соперникам на нервы. На таких сильно злишься, если это соперник. Хорошо, что он играет за нас».

Вегорст не просто выводит оппонентов. Во время матчей он недоволен всем: соперниками, судьей, партнерами, собой. Обычно в таком порядке. Немецкие медиа инсайдили, что Ваут очень требователен по отношению к команде. На поле дает много указаний одноклубникам. На собраниях заваливал тренерский штаб жалобами и предложениями. Играя за молодежку «Виллем II», он публично критиковал клуб за то, что партнеры перед играми питаются бургерами и жареной курицей, руководство в курсе, но ничего не делает.

В этом есть очевидный положительный аспект – ему никогда не все равно. И отрицательный: Марк ван Боммел называл Вегорста непростым человеком, партнер Даниэль Гинчек просил Ваута заткнуться во время игры, после неудачных матчей Вегорст отдалялся от команды.

Его характер можно понять: Вегорст никогда не считался большим талантом, рос в академии подземельного ДЕТО, о молодежном центре «Аякса» даже не мог мечтать, дебютировал в профессиональном футболе после 20 лет: «Скауты всегда меня игнорировали. В каждой возрастной категории были игроки заметно сильнее. Мой рост менялся скачками, из-за этого постоянно испытывал проблемы с координацией и техникой. Часто говорили: «Футбол – не твое. Ты недостаточно хорош». Это сильная мотивация».

В Нидерландах Вегорст начал сотрудничать с аналитической компанией SciSports после того, как она посоветовала «Хераклесу» подписать форварда. SciSports обеспечивает его продвинутой статистикой. Перед переездом в Германию Вегорст набрал 8 килограммов после консультаций с экспертами – он боялся, что будет слишком тощим и слабым для Бундеслиги.

Путь в большой футбол складывался сложно, но это не совсем классическая история персонажа из болота. Вегорст рос в обеспеченной семье, его родители управляют сетью из 130 заправочных станций на северо-востоке Нидерландов. Он мог бы продолжить семейный бизнес, как сделал старший брат. Но нет: «Родители прививали нам с братьями амбициозность. Старший всегда хотел продолжить дело родителей. Младший любил самолеты и стал пилотом. А я с детства мечтал стать футболистом. Меня учили добиваться даже самых сложных целей».

Притягательная деталь образа Вегорста – его честность. Во флэш-интервью он спокойно мог назвать первый тайм худшим в сезоне и сказать, что последние 20 минут игра была просто мертвой (так было в 2021-м против «Кельна»). Разумеется, он не только ругает команду. Иногда после игр с голами больше хвалил партнеров (очень часто вратаря) и однажды эмоционально погасил репортера, который спрашивал о спаде после поражения «Хоффенхайму» 1:2, хотя до этого «Вольфсбург» не уступал в Бундеслиге девять матчей. И никогда не скрывал обиды на сборную Нидерландов, где его часто записывали в предварительный состав на международную паузу, но не включали в окончательный. 

Итого: требовательный, нередко чересчур эмоциональный пахарь, который вряд ли бы пробился так высоко без трудолюбия. 

Вегорст говорил: «Хочу закончить карьеру с уверенностью, что извлек из футбольного пути максимум». 

Он точно пригодится «МЮ». Сложно сказать, сдвинет ли Марсьяля из основы – француз нравится Тен Хагу, но не может обрести стабильно мощную форму из-за травм. Вегорст гарантирует ротацию на решающий отрезок сезона с бесконечными матчами и будет главным вариантом на финальные штурмы. Он никогда не любил оставаться в запасе, так что наверняка мечтает быть больше, чем просто затычкой.

Если считаете, что у «Юнайтед» есть шансы против «Сити» и без Вегорста, можно поставить с большим коэффициентом и огромным приветственным бонусом

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Тен Хаг за полгода привнес кое-что важное. Но пока это не лучший «МЮ» после Фергюсона

Фото: East News/Seskimphoto / Avalon; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, Darius Simka via imago-images.de

23 комментария

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Michael Boldyrev
Ответ XavIniesta2008-2015
А ещё Вегорст немного bobo)
попробуйте вбить в Яндекс "bobo перевод")) Серьезно, результат улыбнет.
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Helge
Удивительная эволюция тен Хага: от комбинационного Аякса и высокого прессинга до "бей на столба - игра придёт"
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garp
Ответ Юрий Костыгин
Чё смотрите, при....ки? Валите отсюда!
бобос((
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Michael Boldyrev
Статка по спринтам и рывкам какая-то невероятная для такой оглобли.
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pq
Ответ alpa4ino86
Что за голландский Горлукович?
Горлум
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Alex Pog
Ответ Максим Маслов
ну если все получится, то почему бы в след сезоне его не выкупить и сделать опцией в атаке? Купить топ-напа и отравить Марса наконец куда подальше)))
я так понял, что в контракте не прописали сумму выкупа, так что если он будет круто играть, то его прийдется покупать по цене топа...
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Старый Негр
Тот самый, которого быдло придурком обозвало?)
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Любезный Коссутий
спасибо за интересную статью.
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Тимофей Воробьёв
Ответ Юрий Костыгин
Чё смотрите, при....ки? Валите отсюда!
Только не "смотрите", а "уставились"
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Против вейперов и маню
Ты посмотри на этих манюшных...
Когда к ним переходит деревянный игрок таранного типа, они говорят, что это отличное решение, идеальный игрок на остаток сезона, хороший форвард.
Но стоило бы этому Вегорсту перейти в Арсенал/Челси/Ливерпуль на тех же условиях, эти клоуны тут же излили бы свои желчные, высокомерные, язвительные комментарии в стиле: "ахаха", "дерево", "брусок" и далее по тексту.
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Максим Маслов
Ответ Papa Bear
Вегорст это глоток свежего воздуха для МЮ. Идеальный пазл для системы Тен Хага, жаль только, что ему уже 30. Если бы был помоложе, МЮ скорее всего бы с радостью выкупил игрока, если бы он отжег в этой полугодовой аренде.
ну если все получится, то почему бы в след сезоне его не выкупить и сделать опцией в атаке? Купить топ-напа и отравить Марса наконец куда подальше)))
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Нил Робертсон
Это
Именно
То
Что
Нужно
Манчестеру
Сейчас
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kollega
Вообще ниочем все будет у него
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Lavinka
Ждём ждём !
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alpa4ino86
Что за голландский Горлукович?
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Андрей Кастуев
Ответ upuckuH
чувак задавил карликов низкорослых из Аргентины и попал в МЮ ))) в дополнительное время Арги давили и он ничего не показал
Кажется, кто-то не читал статью про статистику Вегорста и его отличную сопоставимость с системой Тен Хага на фоне краткосрочной аренды.
А так - удачи парню. Редкостный говнюк, но без ментальной накачки не сделал бы дубль в ворота аргов и не заглянул бы в МЮ. Такие истории вдохновляют.
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timur055
Так аргентинцы и говорили, что он начал толкаться и провоцировать ещё перед началом игры, а сам он вышел только во втором тайме
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Пирс Морган
Главно, чтобы не стал фруктом
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Papa Bear
Вегорст это глоток свежего воздуха для МЮ. Идеальный пазл для системы Тен Хага, жаль только, что ему уже 30. Если бы был помоложе, МЮ скорее всего бы с радостью выкупил игрока, если бы он отжег в этой полугодовой аренде.
+3
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Юрий Костыгин
Чё смотрите, при....ки? Валите отсюда!
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XavIniesta2008-2015
А ещё Вегорст немного bobo)
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Михаил Ж.
Отличное пополнение. Помню Вегхорста еще по Вольфсбургу! Желаю удачи!
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upuckuH
чувак задавил карликов низкорослых из Аргентины и попал в МЮ ))) в дополнительное время Арги давили и он ничего не показал
+2
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