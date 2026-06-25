  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Неймар: «Очень рад вернуться в сборную Бразилии спустя 3 года. Я в хорошем физическом состоянии, могу играть 200 минут»

0
Неймар: «Очень рад вернуться в сборную Бразилии спустя 3 года. Я в хорошем физическом состоянии, могу играть 200 минут»
Неймар: очень рад вернуться в сборную Бразилии спустя 3 года.

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о возвращении в состав национальной команды.

34-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0). Это была его первая игра в составе сборной с 18 октября 2023 года.

«Я очень рад, что спустя 3 года снова надел футболку национальной команды. Слава Богу, я в хорошем физическом состоянии. Было тяжело находиться вне команды во время предыдущих матчей, но я не был полностью пассивен. Я усердно тренировался в течение 25 дней, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Так что я очень счастлив, очень доволен.

Когда я вышел на поле, я испытывал смесь разных эмоций. Долгое время я не надевал эту футболку, был вне сборной, но, слава Богу, все сложилось, и мне удалось вернуться».

О том, сколько времени он может находиться на поле в своих нынешних кондициях

«200 минут», – со смехом сказал Неймар. 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура21457 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
logoСборная Бразилии по футболу
logoСантос
logoЧемпионат мира по футболу
logoНеймар
logoСборная Шотландии по футболу
logoвысшая лига Бразилия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Он сам сказал со смехом
А если серьезно Ней заслужил свой последний танец,сколько бы не сыграл, в сборной он всегда выкладывался по полной
ОтветForza14Viola
Он сам сказал со смехом А если серьезно Ней заслужил свой последний танец,сколько бы не сыграл, в сборной он всегда выкладывался по полной
того же мнения
ОтветForza14Viola
Он сам сказал со смехом А если серьезно Ней заслужил свой последний танец,сколько бы не сыграл, в сборной он всегда выкладывался по полной
Мало того что заслужил, так ещё и хейтерам которые орали, что он занял место Жоао Педро теперь предъявить нечего, потому что его не вызвали даже после травмы Уэсли:)
Мне по приколу Неймар.
речь про покер если что
это за весь сезон, если что
ОтветБорис_1117003684
это за весь сезон, если что
Это невозможно
Боюсь что с нынешним составом Бразилии, 200 минут на турнире у него не наберётся, если даже и будет играть "от звонка до звонка".

А вообще даже грустно, ведь мы по факту наблюдаем последние значимые матчи в карьере Неймара. В клубах он уже давно забивает на все, до следующего ЧМ не дотянет уже ни в каком статусе, на этот то еле попал.
По сути после турнира и карьеру можно заканчивать, ничего значимого в ней уже не будет. К тому же и в сборной есть новые лидеры, тот же Вини при Анчеллоти очень хорош пока что
...но это неточно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Машина въехала в толпу мексиканских фанатов после игры с Чехией. Пострадали 17 человек, один – в тяжелом состоянии
сегодня, 13:58Видео
Вендел прибыл в расположение «Зенита». Соболев пошутил об опоздании бразильца: «Сначала в кассу!»
сегодня, 13:45Видео
Не упустите лучшие бонусы букмекеров под ЧМ-26 – забирайте уже сейчас!
сегодня, 13:00
Кубарси о финале ЧМ против Месси: «Это было бы воплощением мечты. Он всегда был кумиром моей семьи, поддерживающей «Барсу»
сегодня, 12:45
Тренер Парагвая о прикрывании рта Альмироном и Беллингемом: «Мы не собираемся ввязываться в споры, хватит искажать футбол. Это правило, мы принимаем его»
сегодня, 11:53
«Лацио» обязали выплатить почти 70 тысяч евро экс-футболистке Готберг за незаконное расторжение контракта из-за беременности и разглашение медицинской информации
сегодня, 11:40
Каборе о Галицком: «Как-то раз он сказал мне: «Перейдешь в «Реал», если продолжишь так играть еще 3-4 года»
сегодня, 11:23
ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
сегодня, 11:02
Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»
сегодня, 11:01
Ночные матчи завершились – все результаты, важные цифры и главные эпизоды уже в приложении ГОЛ
сегодня, 11:00Промо
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о будущем Дзюбы: «Кто больше даст, туда и пойдет – золотое время. В РПЛ можно и Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников»
6 минут назад
«Комо» сделал предложение о трансфере Чалобы из «Челси». «Интер» тоже интересуется защитником
14 минут назад
Дегтярев о возможном участии России U15 в турнире ФИФА: «Рассчитываем, что это станет первым шагом к полноценному возвращению наших команд. За него высказывался Инфантино»
40 минут назад
Осинькин остался в «Сочи» после вылета из РПЛ. Клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке
сегодня, 12:33
Мело о Неймаре против Шотландии: «Он мог сыграть раньше, если бы было необходимо. Он хотел полностью вернуться в форму, теперь нужен игровой ритм»
сегодня, 12:21
Ойарсабль о Ямале: «Он создает хаос для соперника своим присутствием и умениями. Испании надо стараться извлечь из этого выгоду»
сегодня, 12:07
Клэбо об «МЮ»: «Я начал болеть за них, когда там играл Сульшер. Это было естественно, они были лучшей командой. Потом я равнялся на Роналду»
сегодня, 11:13
Первое интервью Джикии: «Рад вернуться в клуб и прекрасно знаю, зачем пришел»
сегодня, 10:57ВидеоСпортс"
Директор «Родины» Зинин: «Нам точно не будет стыдно в РПЛ, у нас появились болельщики, на нас будут ходить. Аудитория растет быстро»
сегодня, 10:54
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда надо следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
сегодня, 10:44