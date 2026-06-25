Неймар: «Очень рад вернуться в сборную Бразилии спустя 3 года. Я в хорошем физическом состоянии, могу играть 200 минут»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о возвращении в состав национальной команды.
34-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0). Это была его первая игра в составе сборной с 18 октября 2023 года.
«Я очень рад, что спустя 3 года снова надел футболку национальной команды. Слава Богу, я в хорошем физическом состоянии. Было тяжело находиться вне команды во время предыдущих матчей, но я не был полностью пассивен. Я усердно тренировался в течение 25 дней, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Так что я очень счастлив, очень доволен.
Когда я вышел на поле, я испытывал смесь разных эмоций. Долгое время я не надевал эту футболку, был вне сборной, но, слава Богу, все сложилось, и мне удалось вернуться».
О том, сколько времени он может находиться на поле в своих нынешних кондициях
«200 минут», – со смехом сказал Неймар.
А если серьезно Ней заслужил свой последний танец,сколько бы не сыграл, в сборной он всегда выкладывался по полной
А вообще даже грустно, ведь мы по факту наблюдаем последние значимые матчи в карьере Неймара. В клубах он уже давно забивает на все, до следующего ЧМ не дотянет уже ни в каком статусе, на этот то еле попал.
По сути после турнира и карьеру можно заканчивать, ничего значимого в ней уже не будет. К тому же и в сборной есть новые лидеры, тот же Вини при Анчеллоти очень хорош пока что