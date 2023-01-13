Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

«Он ушел с тренировки, ничего не сказав».

В «Брайтоне» неспокойно: один из лидеров команды Леандро Троссард (7 голов и 3 ассиста в сезоне) поссорился с Роберто де Дзерби. Агент игрока заявил, что тренер месяц не общается с полузащитником.

«Когда он понял, что не сыграет, сразу ушел с тренировки». Де Дзерби возмущен поведением Троссарда

Троссард еще не играл в 2023-м и ближайший матч с «Ливерпулем» тоже пропустит. В Англии пишут, что полузащитник тренируется вне первой команды. У Леандро была небольшая травма икроножной мышцы, но сейчас его исключил из состава лично Роберто де Дзерби, тренеру не нравится его поведение.

Итальянец заявил, что Троссард покинул тренировку перед кубковой игрой с «Мидлсбро». «Когда он понял, что не сыграет, сразу ушел с тренировки, ничего мне не сказав. И это нехорошо», – возмущается тренер.

Де Дзерби уже говорил, что ждет от бельгийца большего: «Думаю, он пока играет только на 80% потенциала». И теперь снова отметил, что Троссарду не хватает интенсивности и желания.

«Он прекрасно знает, что если хочет играть в «Брайтоне», то должен много бегать, работать и быть в правильной форме, потому что мы не такая большая команда, как «Реал» или «Барселона». Мы – «Брайтон», и нам нужны футболисты, которые работают наравне с остальными», – заявил тренер.

Де Дзерби отметил, что готов выслушать футболиста, но дальше конфликт выкрутили на максимум.

Агент Леандро заявил, что тренер давно не общается с игроком – из-за его конфликта с партнером

Представитель бельгийца Комхаир Джоз мощно отреагировал на спич итальянца. Вот его версия событий: «На тренировке между Леандро и другим игроком произошла ссора из-за ерунды. С тех пор тренер больше не разговаривает с Троссардом, что это явно не способствует атмосфере, а также результативности».

По словам агента, полузащитник узнал, что не может тренироваться с основой от тренера по физподготовке: «Главный тренер, который не общался напрямую с игроком в течение четырех недель, мне непонятен. И он несколько раз указывал, что трансфер – наиболее удобное решение».

Похоже, Троссард и правда уйдет: летом его контракт заканчивается, и продлевать еще его не хотят.

«Перед отъездом Леандро [на чемпионат мира] в Катар «Брайтон» планировал продлить с ним контракт. Этого не произошло, так как стороны не пришли к соглашению. Леандро уже сообщил, что готов к следующему шагу», – добавил агент.

Де Дзерби публично не говорит о возможном трансфере: «Это не моя проблема. Я всего лишь тренер». «Тоттенхэм» – пока главный претендент на Троссарда.

«Даже вообразить не мог, что Леандро может сыграть латералем». А вот Поттеру нравилось работать с Троссардом

Троссард играет за «Брайтон» три года, перешел после чемпионства с «Генком» за 15 млн фунтов. Он шикарно раскрылся при Грэме Поттере.

При нем Леандро был десяткой, восьмеркой, ложным нападающим и латералем. Последнюю роль он уже пробовал в сборной Бельгии у Роберто Мартинеса, но, даже повторяя чужой нестандартный эксперимент, Поттер добавил изюминку – сделал роль более вариативной. В некоторых матчах Троссард играл латераля со смещениями в зону десятки, а в некоторых – держал ширину.

«Почти все говорят, что Леандро любит сваливаться в центральную зону, что может создавать моменты и забивать только оттуда, но таким образом мы не выжимали из него максимум. С левого фланга он показывает еще больший диапазон качеств. И тоже может ассистировать и забивать», – объяснял Поттер.

Это решение вызвало шок у партнеров. Мнение Солли Марча: «Я даже вообразить не мог, что Леандро может сыграть латералем, но он отлично справляется. Думаю, ему сильно помогает наш стиль – атакующий и гибкий в плане смены позиций».

Возможно, Троссард уйдет вслед за Поттером – и тоже в Лондон, только северный.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Bryn Lennon