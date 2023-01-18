«Я был иконой. Чертовски много сделал для страны». Сол Кэмпбелл разочарован, что в Англии его не ценят

Наболело.

Два раза в года в Великобритании составляют список из людей (больше тысячи имен), которые заслужили почетные звания или государственные награды. В последний наградной список, например, попали сразу несколько футболисток сборной Англии и их главный тренер Сарина Уигман.

А вот не попал Сол Кэмпбелл – и он очень расстроился.

Бывший защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии выкатил лист аж из девяти причин, почему он должен получить государственную награду или почетное звание.

Давайте послушаем.

Кэмпбэлл считает, что его незаслуженно игнорируют. Что родная страна не ценит его заслуг

Вот высказывание Сола целиком.

«Когда дело доходит до списков почестей, есть много непопулярных людей, которые становятся сэрами, получают степень кавалера или офицера Ордена Британской империи.

Если вы посмотрите на то, что я сделал и через что я прошел, играя в футбол, и на то, какой стабильности я добился за два десятилетия, находясь под сильным давлением, поймете, что я стою рядом с некоторыми великими спортсменами нашей страны.

Я гордый англичанин, я много занимался футболом и работал на поле и вне его из-за расизма. Я там, на вершине, со всеми. Я не знаю, почему на меня не обращают внимания в подобных случаях. Я не единственный великий спортсмен, которого упустили из виду . Для меня было бы честью иметь звание сэра, кавалера или офицера за деятельность в моем виде спорта, которому я посвятил более двух десятилетий.

Я организовал благотворительную организацию, помогающую обездоленным детям со всего Лондона: помогаю им посещать спортивные мероприятия.

Я чертовски много сделал для этой страны. Я был иконой . Когда еду за границу, люди узнают меня за мои достижения как футболиста. Было бы здорово, если бы у меня было что-нибудь, говорящее: «Меня признали в моей собственной стране».

Я брошу вызов любому, кто скажет, что я не заслуживаю такой чести. Я видел, как многие люди получали звания кавалеров, офицеров и сэров за заслуги перед спортом, и я озвучу причины [по которым должен был быть включен в список]».

Кэмпбэлл объяснил, почему он великий: рекорды в «Арсенале», первые голы темнокожего

Далее Сол как раз перечислил регалии :

«Во-первых, 56 матчей [Премьер-лиги] без поражений – это индивидуальный рекорд. Во-вторых, непобедимый «Арсенал» – 49 игр без поражений, это рекорд. В-третьих, я первый чернокожий игрок, забивший на чемпионате мира за сборную Англии. В-четвертых, я первый чернокожий капитан, поднявший кубок на «Уэмбли».

В-пятых, я первый чернокожий англоговорящий игрок, забивший в финале Лиги чемпионов. В-шестых, я провел два десятилетия и более 500 матчей в Премьер-лиге.

В-седьмых, я выступал против расизма в футболе здесь и за рубежом. В-восьмых, я единственный английский игрок, сыгравший за сборную Англии в шести турнирах подряд. В-девятых, я попал в символическую сборную чемпионатов мира в 1998-м и 2002-м и в символическую сборную чемпионата Европы-2004, так что я был одним из лучших защитников в мире – сколько англичан могут так сказать о себе?

У меня была благотворительная организация под названием Kids Goes Live, которая приглашала школьников из малообеспеченных семей смотреть спортивные события в прямом эфире! Я бросаю вызов любому, кто говорит, что я этого не заслуживаю! Тишины не будет!».

На этой ноте экс-защитник закончил свой пламенный спич.

Кэмпбелл тренировал в английских подвалах, поддерживал BLM и предлагал свою кандидатуру «Арсеналу»

Кэмпбелл завершил карьеру в 2011м. Через шесть лет Сол захотел тренировать: начал с работы ассистентом в сборной Тринидада и Тобаго.

В конце 2018-го экс-защитника назначили главным в «Мэкклсфилде», который тогда играл в четвертой английской лиге.

«Мэкклсфилд» – отличное место для меня, чтобы начать карьеру тренера. Я знаю, что некоторые болельщики скажут: «Что вообще здесь происходит?» Но вы заполучили бывшего игрока сборной, который считался одним из лучших игроков мира. И он пришел в ваш клуб.

Быть здесь – честь для меня. Я посмотрел на ситуацию в таблице лиги 2. Я не хочу вылетать. Не хочу себе такую строчку в резюме. Так что я собираюсь постараться очень-очень сильно, чтобы этого не произошло. Я получил возможность. Собираюсь ухватиться за нее обеими руками. Буду работать до посинения. Хочется, чтобы не было разницы, видишь черного или белого, ты видишь обычного тренера», – говорил Кэмпбелл.

Уже в августе 2019-го Сол покинул клуб – но сохранил перед этим «Мэкклсфилду» место в четвертом дивизионе. Без работы Кэмпбелл долго не сидел – в конце октября того же года принял «Саутэнд» из третьей лиги.

Там Сол полноценно провалился: за восемь месяцев его команда проиграла 15 матчей при всего трех победах и пяти ничьих. К досрочному финишу сезона из-за корононавируса «Саутэнд» с 19 очками в 35 турах занимал шел предпоследним из 23 команд.

Параллельно с работой в «Саутэнде» Сол активно поддерживал BLM и призывал давать больше шансов темнокожим тренерам.

«Спросите у них: «Ты вообще думал о тренерской работе, о том, чтобы стать тренером? Думаю, у тебя получится, я тебя поддержу». Именно это требуется, нужно, чтобы люди говорили: «Давай, ты справишься. Почему нет? Попробуй. Ты же не знаешь, может, этот клуб даст тебе шанс, если будешь упорно работать. Я замолвлю за тебя словечко». Нужны вот такие штуки. Все идет от стимулирования, поддержка – это ключевой фактор», – рассуждал Кэмпбелл.

В августе 2021-го, когда «Арсенал» стартовал в АПЛ с трех поражений, Сол предлагал лондонцам свою кандидатуру.

«Я скажу вам вот что: я мог бы им помочь. Просто наймите меня, и я помогу игрокам! Я объясню, что надо делать, когда вас прессингуют два футболиста «Брентфорда». Слушайте, что вообще происходит? Эта проблема ведь легко решается», – говорил Кэмпбелл.

Тогда ему шанса не дали – что логично. Теперь Сол напомнил о себе не делами, а словами.

Фото: East News/ORHAN CICEK / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP, Action Foto Sport / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Jordan Mansfield, Jan Kruger, Shaun Botterill