41-летний Златан может вернуться уже к ЛЧ. Как он восстанавливается после операции?

По данным Tuttosport, форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся на базу клуба в Миланелло. Он тренируется по специальной программе и надеется быть готовым к первому матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (14 февраля).

Вспомним его период восстановления.

Ибрагимович терпел жуткую боль, чтобы выиграть скудетто с «Миланом». Только потом согласился на операцию

Проблемы с коленом вышибали его почти на полгода еще в 2021 году. До этого так надолго Ибра выбывал только в «МЮ», когда рвал крестообразные связки.

Сезон-2021/22 он отыграл до самого конца – выходил на замену, проводил минут по 20, но даже так помог – например, отдал ассист на победный гол в игре против «Лацио». «Милан» выиграл чемпионство, а Златан разоткровенничался: «Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. Все это ради того, чтобы стать чемпионом с «Миланом». Я дал обещание».

По словам Златана, с осени 2021-го он играл без крестообразной связки в левом колене, всего десять раз за это время тренировался с командой. Делал более 20 инъекций, пил обезболивающие каждый день и почти не спал.

В мае 2022-го, сразу после окончания сезона, он перенес операцию, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки. Срок восстановления – 7-8 месяцев.

«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того, чтобы играть. Мне было нехорошо, последние полгода я чувствовал себя очень плохо, и те, кто находится внутри команды и работает с нами, знали об этом», – рассказал Златан уже в декабре.

В сезоне-2022/23 он на поле еще не выходил.

Что произошло за время, пока Ибра восстанавливался?

Ибрагимович не только восстанавливался после операции.

• Договорился со Шведским футбольным союзом, что станет его послом. Но после окончания карьеры.

• Подписал однолетний контракт с «Миланом». По информации Джанлуки Ди Марцио – с зарплатой 1-1,5 млн евро.

• Снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство», сыграв римского легионера.

• Давал громкие интервью, где дразнил Гвардиолу, говорил, что худшим клубом в карьере была «Барселона», во Франции после его отъезда все «покатилось под гору», да и вообще сам он лучший в мире даже без победы в Лиге чемпионов. Эрлинга Холанда Златан назвал новой версией Индзаги, Трезеге и Вьери.

• Ездил на ЧМ-2022, где смотрел финал в компании с Полем Погба, Хабибом Нурмагомедовым и Новаком Джоковичем.

• Посмотрел в первом ряду матч НБА между «Милуоки» и «Бруклином», заодно получил в подарок майку от Кайри Ирвинга.

• Сыграл в настольный теннис с футболисткой афганского происхождения Надией Надим.

• И заодно поздравил с Рождеством фотографией из тренажерного зала.

В конце года он говорил, что пока не знает даже приблизительных сроков своего возвращения. И подчеркнул: «Не хочу, чтобы Ибрагимович играл только за прошлые заслуги». Спустя месяц, кажется, дела пошли лучше.

«Милан» играет в четырех турнирах. Везде есть перспективы

Команда проводит хороший сезон, ожидания высоки.

• «Милан» пока делит 2-е место с «Ювентусом» в Серии А (по 37 очков). До первого далековато – у «Наполи» 43. Не пропусти от «Ромы» на 90+3 и обыграй главного аутсайдера турнира «Кремонезе» перед паузой на ЧМ, «Милан» был бы ближе к лидеру. Но ситуация стабильная, еще не закончился даже первый круг, так что ожидается погоня.

• Можно побороться за Кубок Италии – старт как раз с 1/8 финала уже в январе.

• Ближайшая возможность выиграть трофей – победить «Интер» в Суперкубке. Матч пройдет 18 января.

• В Лиге чемпионов у «Милана» была лишь одна победа после четырех туров, но два следующих матча по 4:0 помогли выйти из группы. И дальше – вполне щадящий жребий. Вместо потенциальных «Баварии», «Ман Сити» или «Реала» выпал «Тоттенхэм».

Если Златан все-таки не успеет восстановиться к первой игре против «Тоттенхэма» (14 февраля), есть второй матч (8 марта). Так что шансы еще сыграть в ЛЧ у 41-летнего Ибрагимовича еще есть.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, Daniele Mascolo; Gettyimages.ru/Chris Ricco / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer; instagram.com/iamzlatanibrahimovic