«Говорить с судьями – все равно что с микроволновкой». После «Брентфорда» Клопп ооочень недоволен рефери

«Ливерпуль» грустно начал год, получив 1:3 в гостях от «Брентфорда». Юрген Клопп покритиковал защиту команды на стандартных положениях, а заодно и очень рассердился на судей.

Что не понравилось Клоппу в Брентфорде

При счете 1:2 «Ливерпуль» еще мог спасти матч, но третий гол в конце матча от Бриана Мбемо убил все шансы. По мнению Клоппа, засчитывать мяч было нельзя.

Гол был забит, когда 194-сантиметровый Ибраима Конате оказался на газоне после контакта с Мбемо, а тот реализовал выход один на один.

Момент касания:

Затем Конате потерял равновесие.

И развел руки в стороны после гола.

Момент можно посмотреть и в динамике.

«Пытаться говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновкой, ответа не будет. Всегда одно и то же, – возмущался после игры Клопп. – «Брентфорд» мог диктовать ход игры из-за того, как судья свистел. Это отход от правил. ВАР прячется за фразой «не явная и не очевидная [ошибка].

У нас была встреча [с судьями] перед началом сезона. За такое поведение в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают. Я не жду, что они будут принимать решения в нашу пользу. Жду лишь, что задержка [рукой] – это задержка, толчок – это толчок, а фол – это фол. Есть причина, по которой «Брентфорд» так успешен при атакующих стандартах, а не при оборонительных.

Я недоволен тем, как мы защищались на стандартах. Мы не были идеальны. Но «Брентфорд» в эти моменты нарушал правила».

Главным арбитром был Стюарт Эттуэлл, на ВАР работал Даррен Инглэнд.

Кого еще Клопп критиковал в этом сезоне

Он явно не всем доволен – чемпионатом мира («Пройдет в неправильное время по неправильным причинам»), травмами («Ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам»), даже полем в игре с «Фулхэмом» («Оно было сухим»). А еще Клопп сцепился с Дитмаром Хамманом и Габриэлем Агбонлахором, которые критиковали «Ливерпуль».

Судьям доставалось не так часто. Самых ярких примера – два. Клопп дважды покритиковал их, когда «Ливерпуль» пропустил три гола. Как и от «Брентфорда».

• «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» (2:3), а Клоппу не понравился пенальти в ворота его команды: «Я не считаю этот пенальти очевидным. Не думаю, что он явный, его очень легко назначили. Полагаю, это та ситуация, которую судья видит иначе в режиме реального времени».

• Соперник «Ман Сити», счет тот же (2:3), только теперь Кубок лиги, где нет ВАР. «У Холанда в начале матча был офсайд. Он был, я вам говорю. Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть», – сказал Клопп.

И задал логичный вопрос: «Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было применять ВАР на некоторых стадионах. Но здесь, на матче «Сити» – Ливерпуль», есть все технические возможности, так почему бы нам не использовать их?»

А в прошлом сезоне судьям от него доставалось чаще?

Кажется, что не настолько. В игре против «Бернли» пожаловался на частую игру локтями, посчитал, что «Вест Хэм» забивал «Ливерпулю» с нарушением правил, покритиковал неудаление Харри Кейна, обратившись к Полу Тирни: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой». И защищал своего игрока: «Просто безумие, как мало фолов фиксируют на Салахе».

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А еще как-то заявил: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет». Оле-Гуннар Сульшер позже отреагировал: «Один тренер беспокоился о том, сколько нам дают пенальти, и после этого, похоже, пенальти стало назначать сложнее. С того момента я почувствовал большую разницу».

По статистике жалоб и оправданий (The Athletic собирал и такую!), Клопп только на 12-м месте в АПЛ. Больше всего сетовал на внешние факторы Томас Тухель, второе место у Микеля Артеты. Правда, нужно учитывать, что у «Ливерпуля» было меньше потерь очков, а значит – и возможностей жаловаться.

У «Ливерпуля» продолжаются сложности в сезоне

«Игру решил второй гол – и это абсолютно наша вина. Мы явно недовольны выступлением», – подвел итог матчу с «Брентфордом» Клопп. Недоволен он может быть и всем сезоном – дела складываются непросто.

«Ливерпуль» идет шестым в таблице АПЛ. Отстает на четыре очка от топ-4, еще и имея на игру больше. От «Сити» – минус восемь (и тоже на игру больше), а о чемпионстве можно и не мечтать – почти на 20 очков меньше, чем у «Арсенала» по потерянным. Впрочем, после октября было и хуже – девятое место. С тех пор «Ливерпуль» хотя бы победил четыре раза подряд.

В Лиге чемпионов команда уверенно вышла из группы, но теперь сыграет с действующим победителем – «Реалом». А из Кубка лиги «Ливерпуль» уже выбыл.

Дальнейший календарь до февральской ЛЧ в целом щадящий – «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» и не слишком убедительным «Челси», а потом встретится с командами из нижней части – «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном». Но прямо перед игрой с «Реалом» встреча с опасным «Ньюкаслом» (идет в тройке).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Toby Melville