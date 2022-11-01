«Спортинг» не продал 16 тысяч лишних билетов фанатам «Айнтрахта». Весной немцы сделали из «Камп Ноу» домашний стадион

На кону выход в плей-офф ЛЧ.

Перед последним туром группового этапа ЛЧ самая большая интрига сохраняется в группе D. Никто из квартета, состоящего из «Тоттенхэма» (8 очков), «Спортинга» (7), «Айнтрахта» (7) и «Марселя» (6), пока не лишился шансов на выход в плей-офф.

Ставки настолько высоки, что «Спортинг» перед решающим домашним матчем с «Айнтрахтом» пожертвовал выручкой с билетов, чтобы не дать сопернику преимущество.

О чем речь?

Домашний стадион португальского клуба «Жозе Алваладе» вмещает больше 50 тысяч зрителей, но на игру с «Айнтрахтом» арена вряд ли забьется под завязку – «Спортинг» не смог реализовать 16 тысяч билетов для своих зрителей. Зато 2500 билетов, которые предназначались для фанатов «Айнтрахта», были проданы очень быстро.

У «Спортинга» был вариант продать оставшиеся билеты болельщикам «Айтрахта», но в клубе посчитали, что это даст немецкой команде дополнительное преимущество, поэтому вход на домашние секторы будет доступен только обладателям членского билета «Спортинга».

На «Камп Ноу» в прошлом сезоне приехало 30 тысяч фанатов «Айнтрахта». «Барса» проиграла и вылетела из ЛЕ

Португальцы не зря так опасаются болельщиков «Айнтрахта». Когда в прошлом сезоне «Барса» вылетела в четвертьфинале ЛЕ, атмосфера на «Камп Ноу» очень отличалась от домашней.

Перед ответным матчем (в Германии сыграли 1:1) в Барселоне высадился целый десант из фанатов «Айнтрахта» – приехало 20-30 тысяч человек.

Перед матчем они прошли внушительным маршем и распевали песни.

Перед «Камп Ноу» даже пришлось перекрыть несколько улиц, чтобы они могли беспрепятственно пройти к стадиону.

Еще интереснее было на стадионе – там болельщиков «Айнтрахта» внезапно оказалось около 25-30 тысяч. Причем они появились не только на гостевом секторе, а сразу по всему стадиону. «Я был удивлен, что на нашем стадионе было столько фанатов «Айнтрахта», – говорил после матча расстроенный Рональд Араухо. – Клуб наверняка изучит, как так получилось».

В какой-то момент превосходство фанатов гостей стало слишком очевидным – они просто доминировали. Например, освистали хозяев на разминке и при выходе на поле родного стадиона.

Поэтому два сектора активных фанатов «Барсы» не вышли на второй тайм.

Правда, к 55-й минуте они вернулись, хотя изначально хотели вообще покинуть трибуну – в знак протеста против того, что билеты продавали фанатам «Айнтрахта», для которых игра получилась практически домашней. Злился даже Жоан Лапорта: «То, что произошло на трибунах, – это позор, который нельзя повторить, мы должны изучить информацию, чтобы принять меры, но это прискорбно. Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне стыдно как болельщику «Барселоны».

В итоге «Барса» проиграла 2:3 и закончила свой путь в ЛЕ.

Как же болельщики «Айнтрахта» тогда выкупили билеты?

«Барселона» выделила гостевую квоту – 5 тысяч билетов. Но немцы пообещали поехать на важный для команды матч большим количеством.

Дело было в правилах посещения «Камп Ноу».

Многие места на трибунах заняты владельцами абонементов, которые могут отказаться от матча. Они даже могут выставить свой билет на конкретную игру на продажу – это разрешено уставом клуба.

В Каталонии тогда были пасхальные выходные, а многие сытые топ-футболом горожане, видимо, решили выбрать другой вид досуга. Похоже, много кто из держателей абонементов продали места на нестатусную Лигу Европы через интернет. Так гости из Франкфурта получили доступ к билетам.

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«Это правда, что наши болельщики дали нам преимущество на «Камп Ноу». Но у нас были и другие игры, где нас не поддерживали 30 тысяч болельщиков в гостевом блоке. Мы способны показывать результат без зрителей и поддержки. Конечно, при своих фанатах гораздо приятнее играть, но их отсутствие на нас никак не скажется», – рассуждал перед матчем с португальцами голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Руководство «Спортинга» можно понять. Призовые за выход в плей-офф ЛЧ составляют 9,6 млн евро – это явно больше, чем выручка за 16 тысяч мест, проданных на стадионе.

Опыт «Барсы» показал, что «Айнтрахту» нельзя давать даже намеков на такое преимущество.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Eric Alonso; globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, Arne Dedert