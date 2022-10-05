«Наполи» неудержим: накидали 6 голов «Аяксу», обходят «Ливерпуль» и лидируют в Серии А

Еще никто так не громил «Аякс» в еврокубках.

«Наполи» приехал в Амстердам и просто уничтожил «Аякс» – 6:1.

Хотя все началось с проблем. Быстрая комбинация хозяев привела к голу Мохаммеда Кудуса уже на 9-й минуте.

Однако затем игрой правили неаполитанцы. Полное доминирование во всем: 26:8 по ударам, 13:2 по попаданиям в створ, 56 на 44% по владению.

Еще до перерыва итальянцы ошеломили «Аякс» тремя голами: отличились Распадори, Ди Лоренцо (с подачи Хвичи) и Зелиньский. Во втором тайме «Наполи» не останавливался: Распадори сделал дубль, Хвича перед самой заменой забил свой первый гол в ЛЧ, а точку поставил Джованни Симеоне, который снова отличился в особенно важном для себя турнире.

Спаллетти доволен, но призывает не расслабляться: «У нас отличные результаты в Лиге чемпионов, моя команда играет замечательно, постоянно прессингует и старается забить. Мы уверенно выступили против соперника, умеющего играть в футбол. К тому же «Аякс» действовал жестко – 14 фолов против 2. Я правда очень доволен, но нам нужна еще одна победа в следующем матче. Если мы потеряем концентрацию, у нас будут проблемы».

Коротко о неудержимых:

• «Наполи» громит в этой Лиге чемпионов абсолютно всех: 4:1 с «Ливерпулем», 3:0 с «Рейнджерс» и вот теперь 6:1 в Амстердаме. Неудивительно, что команда Спалетти возглавляет группу с 9 очками, тогда как у «Ливерпуля» 6 баллов, а у «Аякса» – 3.

• Клуб из Амстердама никогда не проигрывал в еврокубках так крупно. До этого рекордом были 0:4 от «Реала» в ЛЧ-2010/11 и 1:5 от «Баварии» в Кубке европейских чемпионов-1980/81. В целом «Наполи» нанес «Аяксу» самое крупное поражение с ноября 1964 года (4:9 с «Фейеноордом»).

• «Наполи» выиграл уже 7 матчей подряд. Всего в нынешнем сезоне у неаполитанцев 9 побед и 2 ничьих. В Серии А они делят первую строчку с «Аталантой».

• «Наполи» – самая результативная команда этой Лиги чемпионов (13) и Серии А (18 мячей в 8 матчах).

«Наполи» идет без поражений, хотя перед стартом сезона отпустили Калиду Кулибали. Также в Неаполе уже нет Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и Давида Оспины. Еще в сентябре из-за травмы вылетел Виктор Осимхен. В прошлом сезоне «Наполи» просел одновременно с травмой африканца – и пока он лечился, потеряли 13 очков.

Теперь все иначе.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/imago-images.de