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«Наполи» неудержим: накидали 6 голов «Аяксу», обходят «Ливерпуль» и лидируют в Серии А

Джакомо Распадори Джакомо Распадори
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Еще никто так не громил «Аякс» в еврокубках.

«Наполи» приехал в Амстердам и просто уничтожил «Аякс» – 6:1.

Хотя все началось с проблем. Быстрая комбинация хозяев привела к голу Мохаммеда Кудуса уже на 9-й минуте.

Однако затем игрой правили неаполитанцы. Полное доминирование во всем: 26:8 по ударам, 13:2 по попаданиям в створ, 56 на 44% по владению.

Еще до перерыва итальянцы ошеломили «Аякс» тремя голами: отличились Распадори, Ди Лоренцо (с подачи Хвичи) и Зелиньский. Во втором тайме «Наполи» не останавливался: Распадори сделал дубль, Хвича перед самой заменой забил свой первый гол в ЛЧ, а точку поставил Джованни Симеоне, который снова отличился в особенно важном для себя турнире.

Спаллетти доволен, но призывает не расслабляться: «У нас отличные результаты в Лиге чемпионов, моя команда играет замечательно, постоянно прессингует и старается забить. Мы уверенно выступили против соперника, умеющего играть в футбол. К тому же «Аякс» действовал жестко – 14 фолов против 2. Я правда очень доволен, но нам нужна еще одна победа в следующем матче. Если мы потеряем концентрацию, у нас будут проблемы».

Коротко о неудержимых:

• «Наполи» громит в этой Лиге чемпионов абсолютно всех: 4:1 с «Ливерпулем», 3:0 с «Рейнджерс» и вот теперь 6:1 в Амстердаме. Неудивительно, что команда Спалетти возглавляет группу с 9 очками, тогда как у «Ливерпуля» 6 баллов, а у «Аякса» – 3.

• Клуб из Амстердама никогда не проигрывал в еврокубках так крупно. До этого рекордом были 0:4 от «Реала» в ЛЧ-2010/11 и 1:5 от «Баварии» в Кубке европейских чемпионов-1980/81. В целом «Наполи» нанес «Аяксу» самое крупное поражение с ноября 1964 года (4:9 с «Фейеноордом»).

• «Наполи» выиграл уже 7 матчей подряд. Всего в нынешнем сезоне у неаполитанцев 9 побед и 2 ничьих. В Серии А они делят первую строчку с «Аталантой».

• «Наполи» – самая результативная команда этой Лиги чемпионов (13) и Серии А (18 мячей в 8 матчах).

«Наполи» идет без поражений, хотя перед стартом сезона отпустили Калиду Кулибали. Также в Неаполе уже нет Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и Давида Оспины. Еще в сентябре из-за травмы вылетел Виктор Осимхен. В прошлом сезоне «Наполи» просел одновременно с травмой африканца – и пока он лечился, потеряли 13 очков.

Теперь все иначе.

Аякс Нидерланды – Наполи Италия 1:6 (1:3, 0:3)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кудус, 1:1 – 18 Распадори, 1:2 – 33 Ди Лоренцо, 1:3 – 45 Зелиньски, 1:4 – 47 Распадори, 1:5 – 63 Кварацхелия, 1:6 – 81 Симеоне.
АяксПасвеер, Ренсх (Бас, 84), Басси, Тимбер (Гриллич, 80), Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 72), Кудус, Тадич, Бергейс (Бробби, 72), Бергвейн.
НаполиМерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 84), Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Гаэтано, 80), Зелиньски (Ндомбеле, 46), Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия (Элмаз, 64), Распадори (Симеоне, 64).
Предупреждения:
Распадори (21), Тимбер (30), Тадич (38), Кудус (90).
Удаление:
Тадич (73).

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/imago-images.de

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