Кажется, «Челси» провернул первый трансфер лета-2023 – забирают звезду Бундеслиги за 60+ млн

С Кристофером Нкунку уже согласовали контракт.

Трансферное окно в Европе уже закрыто, но работа над трансферами не прекращается. Журналист Николо Скира сообщил, что «Челси» согласовал с нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку контракт до 2028 года, информацию подтверждает и авторитетный Дэвид Орнштейн из The Athletic. Лондонцы планируют активировать опцию выкупа (более 60 млн евро), чтобы подписать Нкунку летом 2023-го. Контракт с «РБ» действует до 2026-го.

Важно уточнить, что инсайдеры пока не объясняют, как именно «Челси» удалось договориться с игроком, который по правилам ФИФА не имеет права вести переговоры с другими клубами (запрет снимается за 6 месяцев до истечения контракта). Возможно, между клубами тоже есть предварительная договоренность.

Тем более что Кристофер уже даже прошел часть медосмотра для «Челси» – в конце августа он приезжал на кардиологическое обследование во Франкфурт.

Последние сезоны получаются для Кристофера Нкунку сверхрезультативными. В сезоне-2021/22 воспитанник «ПСЖ» выбил в Бундеслиге 33 очка по гол+пас (20 голов + 13 голевых передач), феерил в еврокубках (7 голов в Лиге чемпионов и еще 4 в Лиге Европы) и сверкал в национальном кубке (4 гола и 2 голевые передачи в 6 матчах). Нападающего признали лучшим игроком прошлого сезона по версии Kicker.

В этом сезоне Нкунку поддерживает темп: в 8 матчах Бундеслиги 6 голов и еще один в Кубке. Правда, в двух матчах еврокубков уходил с поля без мячей.

Нкунку – универсальный нападающий: в атаке он может сыграть практически везде

Мы писали о нападающем в большом тексте Артема Денисова . Вот главное про роль Кристофера Нкунку в ​​«Лейпциге».

Нкунку – это монстр адаптации, который органично чувствует себя в любой структуре, на любой позиции, с абсолютно разными партнерами, с разными атакующими механизмами.

За три неполных сезона в «Лейпциге» он перепробовал гигантское число ролей.

• Сезон-2019/20 – стабильный создатель ширины. Нкунку атаковал с бровки: растягивал оборону, утыкаясь в боковую, смещался на дриблинге к полуфлангу, в позиционках больше участвовал в подготовительных стадиях (порой спускался на позицию левого защитника, давая пространство впереди крайку Анхелиньо), много простреливал, часто пробовал бить издали, редко заходил в штрафную.

• Сезон-2020/21 – гений открываний между линиями с гигантским объемом созидательной работы. По поверхностным цифрам (голы и ассисты) это самый слабый период Нкунку в «Лейпциге», но по фактическому вкладу именно тогда Кристо стал ключевым футболистом «РБ» на мяче.

Француз играл везде, умело сканировал пространство, предлагая себя под пас из глубины, грамотно смещался к бровке/в самый центр, создавая численные перегрузы. Видимо, брал много уроков у Анхелиньо, потому что регулярно ассистировал с навесов. Стал наглее врываться в коробку, запустил счетчик заработанных пенальти, который уже перевалил за десятку.

• Сезон-2021/22 – король левого полуфланга и феномен второго форварда. При Джесси Марше формация стала гораздо устойчивее (это не преимущество, просто деталь портрета), не было гибридности, присущей Нагельсманну, Нкунку уже не менял пять позиций за матч, обычно обитал в зоне левого полуфланга.

Вклад Нкунку-созидателя – нечто невероятное. За первые два года Кристо в «Лейпциге» все поняли, что он может обострить как угодно: дриблингом, пасом низом между линий, забросом за спину, прострелом/навесом, перепасом на ограниченном пространстве. Глобально этим трудно удивить – в любой нормальной команде есть такой универсал, который умеет все по чуть-чуть. Такие футболисты не всегда добираются до топ-клубов: многое уметь – не самоцель, да и разнообразие навыков – часто гарант объема, но не качества.

В этом сезоне Нкунку показывает, что способен быть элитным созидателем.

Он много пасует под удар – и с его передач забивают. Он много идет в обводки, и риск оправдывается – дриблинг часто приводит к ударам. Зарабатывает фолы, входит в штрафную. Занимает второе место в Бундеслиге по действиям в финальной трети. Это гигантский объем работы при высоком качестве. Уровень, совсем близкий к лучшим в современности.

Нкунку по-новому раскрылся при Доменико Тедеско в роли второго форварда

Оказывается, Нкунку способен завершать атаки.

Анализировать [способность завершать атаки] нужно аккуратно. Во-первых, Нкунку впервые в карьере регулярно выходит в нападении. Во-вторых, берем отрезок меньше сезона. В-третьих, даже играя форварда, Кристо дает гораздо больший объем в созидании, а не в завершении.

Вот ключевая статистика. В этом сезоне Нкунку намного больше забивает, улучшил реализацию (в двух предыдущих годах xG превосходил фактическую результативность), прокачал выбор позиции для удара (чаще бьет с меньшей дистанции), при этом общее число ударов не выросло.

Резонный вопрос – а почему тактический гик Нагельсманн, работавший с Нкунку два сезона, не пробовал его в нападении? Тем более у Юлиана утилитарный подход к голам – когда Вернер ушел в «Челси» после сезона с 28 голами в Бундеслиге, тренер сказал, что нужно восполнить потерю не Тимо, а этих 28 мячей.

Ответ банальный: потому что Нкунку не был готов. Он и сам это признавал – чувствовал слабость в завершении, не решал эпизоды, иногда даже боялся бить (вдруг проглядел партнера в лучшей позиции или переоценил позицию для своего удара).

В этом сезоне очевидно, что Кристо способен хладнокровно превращать моменты в голы. И у него точно есть задатки: он часто забивает после открываний за спину защитникам. Навык, который очень нужен легким форвардам. На этом важно сделать акцент: Нкунку в роли второго форварда – не просто созидатель, который по схеме занимает очень высокую позицию. Это и нападающий, который умеет ждать вскрывающего паса, умеет при ускорении ставить корпус, чтобы первым обозначить владение, умеет разнообразно атаковать вратаря: прошивающим ударом, обводкой, парашютом (не лишь бы просто проткнуть).

Приход Тедеско в плане прогресса Нкунку-завершителя – это топ-попадание. Тренер был открыт к эксперименту, при этом в его системе это не какой-то смелый ход, а вполне рациональное решение. «Лейпциг», играющий со спокойным, иногда стерильным перекатом, нуждался в подвижном нападающем, который превратит тихое владение в страшную ловушку. И Нкунку может это делать по-разному: то спускаться ближе к полузащите, становясь главной опцией созидания, то открываться за спины защитникам, предлагая себя как ударника.

Командные механизмы тоже работают лучше. «Лейпциг» при Тедеско любит выходить из обороны длинным забросом на столба (Андре Силва или Юссуф Поульсен). Нкунку – отличный вариант для скидки, он может открыться между линий и сразу дать обостряющий пас в ответ, либо на владении продвинуть мяч ближе к штрафной.

И без мяча все тоже хорошо – Нкунку занимает пятое место в Бундеслиге по прессинг-действиям в финальной трети поля (180).

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Отступные Кристофера Нкунку в «Лейпциге» – 60 млн евро. После истории с Тимо Вернером болельщики «Челси» наверняка скептически относятся к возможному подписанию еще одного нападающего из «Лейпцига», но Нкунку, кажется, готов развеять все сомнения.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Stuart Franklin