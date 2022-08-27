9:0 «Ливерпуля», камбэк «Сити» после 0:2, «Челси» победил «Лестер» в меньшинстве – безумие в АПЛ

Холанд – лучший бомбардир лиги.

АПЛ подарила очень зрелищную субботу: «Ливерпуль» накидал 9 (!) мячей «Борнмуту», «Манчестер Сити» устроил второй камбэк кряду, а «Челси» обыграл «Лестер» в меньшинстве.

Дальше – обо всем по порядку.

«Ливерпуль» добыл первую победу в сезоне – крупнее в истории АПЛ еще не выигрывали

«Ливерпуль» после невзрачного старта (2 очка за 3 тура) укатал «Борнмут» – 9:0! Особенно оторвался Роберто Фирмино – закинул дубль и 3 ассиста. Забивали, кажется, вообще все: два от Луиса Диаса, еще по голу на счету Александр-Арнольда, Ван Дейка, Робертсона (да, отличились три игрока обороны), молодого Харви Эллиота и новичка команды Фабиу Карвалью (впервые забил в новом клубе). Еще был автогол Криса Мифема.

Удивительно, но в таком пиршестве никак не участвовал Мо Салах – нет даже голевой передачи (какая же грусть для любителей фэнтези!). Хотя в прошлых турах египтянин тащил команду почти в одиночку: забил «Фулхэму» (2:2) и «Ман Юнайтед» (1:2).

А теперь – к достижениям.

• Так «Ливерпулю» покорился клубный рекорд – впервые в Премьер лиге забили пять мячей до перерыва.

• А по итогам матча повторили самую крупную победу в истории АПЛ. С тем же счетом «Лестер» громил «Саутгемптон» в октябре 2019-го, а «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич» в 1995 году.

Но триумф «Ливерпуля» все равно примечателен: команда Юргена Клоппа унизила «Борнмут» в равных составах, а «Лестер» и «МЮ» играли в большинстве.

• У «Ливерпуля» первая победа в этом сезоне АПЛ – только в четвертом туре. Пока обустроились на восьмом месте, но у некоторых еще матч в запасе.

«Ман Сити» горел 0:2, но во втором тайме забил аж четыре. Холанда – с первым хет-триком в АПЛ (и уже 13-м за карьеру)

«Манчестер Сити» ярко вернулся во втором матче кряду. После сложной ничьей с «Ньюкаслом» – тогда чемпион превратил 1:3 в 3:3 – сопротивление оказал «Кристал Пэлас». К 21-й минуте «Сити» горел 0:2 – гостям помогли автогол Стоунза и точный выстрел защитника Андерсена.

Первый тайм так и закончился, а вот уже во втором «Сити» переключил скорости. С 53-й минуты «Кристал Пэлас» получил аж четыре мяча: Бернарду Силва все начал, а хет-трик Холанда (уже 13-й за карьеру) завершил.

«Действительно хорошее чувство. Момент гордости для меня и моей семьи, – радовался Холанд после игры. – Мы продолжаем в том же духе. Именно ради таких матчей я здесь – чтобы изменить ситуацию, когда наступают трудные времена.

Мой папа, наверное, скажет, что у него было больше голов в АПЛ, чем у меня (у отца Эрлинга 18 голов за 181 матч в АПЛ – Sports.ru), так что я буду догонять его!»

Холанд-младший пока в огне: забил уже 6 мячей в АПЛ и вырвался в лидеры бомбардирской гонки. Его главный преследователь – Родриго из «Лидса», у которого 4 мяча.

«Челси» выиграл у «Лестера» – не помешало даже удаление Галлахера на 28-й минуте

«Челси» уверенно разобрал «Лестер» (2:1), несмотря на удаление Конора Галлахера – оно случилось уже на 28-й минуте при счете 0:0. Это не помешало лондонцам набрать 3 очка: помог дубль Рахима Стерлинга. «Лестер» больше бил (17:7 по ударам), но смог только сократить счет усилиями Харви Барнса.

По острым шансах «Челси» слегка уступил (3:4), по xG – тоже (1,08 против 1,52). Где-то конечно не везло, но, учитывая красную Галлахера, можно было создать и побольше. «Лестер» вообще начал чемпионат слабо: ничья с «»Брентфордом» (2:2) и три поражения – 19-е место в таблице, у последнего «Вест Хэма» (тоже непривычно) еще матч в запасе. «Челси» пока на шестой позиции (7 очков).

«Юнайтед» скромно прошелся по «Саутгемптону» – и подсел в последние полчаса (об этом сказал даже Тен Хаг)

Закончим скромной победой «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптоном» (1:0). После неожиданного успеха в игре с «Ливерпулем» (2:1) все решил гол Бруну Фернандеша на 55-й минуте. После этого «Юнайтед» жутко подсел: во втором тайме уступили по ударам 3:10. Но «Саутгемптон» все-таки не забил, поэтому команда Эрика Тен Хага взлетела уже на шестую строчку.

Сам тренер рад, но предъявляет за последние полчаса.

«Победа должна стать стандартом для «МЮ», нормальным явлением. Мы извлекли урок из матча с «Брентфордом». Есть куда расти, но были и отрезки действительно хорошего футбола. Однако в последние полчаса мы выживали – в этом аспекте мы можем стать лучше.

Мы не всегда оказывали давление на того, кто владеет мячом, но защитники держались компактно и уверенно шли в единоборства. Я верил, что они справятся. Удар Бруну был прекрасен, однако этот гол стал следствием командной работы.

Мы начинали комбинации из глубины, и сразу после перерыва у нас здорово получалось. Однако следует более качественно работать с мячом при владении.

Победа над «Ливерпулем» вселила в нас веру в себя, мы знали, что способны тягаться с одной из лучших команд мира. Но начало сезона выдалось в целом очень сложным, предстоит много тяжелой работы, каждый в команде должен это понимать», – сказал Тен Хаг после матча.

Фото: East News/Oli SCARFF / AFP, ADRIAN DENNIS/AFP; REUTERS/Phil Noble, Peter Cziborra, Craig Brough