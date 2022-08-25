«Барса» и «Ман Сити» сыграли 3:3 на «Камп Ноу». Товарняк после начала сезона помог собрать деньги на лечение БАС

Пеп вернулся домой.

В среду вечером «Барселона» и «Ман Сити» провели яркий благотворительный матч – 3:3.

Накануне мы рассказывали, почему клубы вдруг встретились, отыграв на выходных матчи Ла Лиги и АПЛ. Повод благороден: сбор средств на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) – им болеет бывший вратарь «Барселоны» и близкий друг Пепа Гвардиолы Хуан Карлос Унсуэ.

Сыграть планировали еще год назад, но тогда помешала пандемия.

БАС – болезнь, от которой страдали Стивен Хокинг и Фернандо Риксен. Унсуэ узнал диагноз в феврале 2020-го – с того дня он не прекращает бороться за увеличение государственного финансирования исследований по лечению болезни. БАС смертелен. Чаще всего люди умирают от отказа дыхательной мускулатуры.

Футболисты постарались, чтобы отвлечь от грустного. Тренеры встряхнули составы, но звезд хватало с первых минут: Пике, Кунде (да, пока только так), Альба, Рафинья, Обамеянг с одной стороны и Уокер, Бернарду, Фоден и Марез с другой.

Камеры постоянно выхватывали Пепа. На «Камп Ноу» его не видели с 2016-го: тогда «Сити» не справился с магией Месси и получил 0:4 на групповом этапе ЛЧ. В этот раз Гвардиола приехал с улыбкой и заверил, что несмотря ни на что «Барса» навсегда останется для него домом.

Потом Пеп обнялся с Хави. Легендарность этого фото вне рамок.

Перед свистком Унсуэ произнес главную речь вечера:

«Сначала я хотел бы поблагодарить «Барселону» и «Манчестер Сити» за приверженность нашему делу и нашей цели. Во-вторых, хочу сказать спасибо всем, кто купил билет и сейчас находится здесь. А также всем, кто сделал нам пожертвование. Спасибо.

Любой в нашей организации скажет, что мы хотим продолжать жить и наслаждаться жизнью. Нам нужна ваша помощь – нельзя терять время и ждать. Пора активизировать действия по исследованию БАС. Еще раз спасибо вам за все. Наслаждайтесь игрой».

Заполненый «Камп Ноу» (91 062 зрителя) аплодировал стоя.

Матч вышел максимально ярким. На 20-й минуте голкипер хозяев Иньяки Пенья вроде как спокойно ловил мяч, но тот выскочил из рук прямо на ногу Хулиана Альвареса.

Через 7 минут «Барселона» отыгралась усилиями Обамеянга. Инсайдер Хави Мигель уверяет, что это последний матч габонца в Каталонии – «Челси» заберет его в ближайшие дни.

Во втором тайме за «Барсу» продолжили забивать те, кого хотят продать. Сначала после редкой ошибки Кевина Де Брюйне забил Френки Де Йонг, а под конец отличился еще и Мемфис Депай. «Сити» ответил голами Палмера и Мареза. Причем Рияд забил пенальти на девятой добавленной минуте.

Команды и зрители хорошо провели время.

«Реальность жестока, но всегда есть позитив. Это сложное заболевание, при котором тебе мало в чем хотят помочь, при котором законы выживания не будут на твоей стороне, при котором денег из государственного кармана все равно будет слишком мало. Мне повезло. У меня есть друзья, и они всегда помогут мне в трудный момент. У них есть связи, – рассказывал Унсуэ Marca в феврале.

А кто-то сидит один и ничего не может сделать. Кому-то не повезло так, как повезло мне. Что я могу сделать сейчас? Ничего. Абсолютно ничего. Могу жить и показывать вам всем только одно – не молчите, когда плохо. Не молчите».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Joan Monfort; REUTERS/Nacho Doce