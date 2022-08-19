«МЮ» покупает Каземиро за 60+10 млн – заманили длинным контрактом (4+1) и зарплатой. Может, хоть он не сорвется?

Похоже, вот-вот случится главная неожиданность трансферного лета – Каземиро собрался из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Еще несколько дней назад интерес команды Тен Хага к бразильцу вызывал насмешки, но теперь все максимально серьезно. Уже согласован личный контракт – впереди ключевые часы.

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Перес готов отпустить, Анчелотти обеспокоен

• Главная причина серьезности происходящего – заинтересованность самого Каземиро. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «МЮ» предложил бразильцу более длительный контракт (4 года с опцией продления еще на сезон) и большую зарплату (но ни в коем случае не с двойным увеличением, как поспешили разнести испанские медиа). По версии The Athletic, зарплата будет на уровне Де Хеа (350 тысяч фунтов в неделю). Это больше, чем в «Реале», но доходы игрока упадут, если «МЮ» вновь не попадет в Лигу чемпионов. В то же время попадание в ЛЧ и достижение других результатов увеличат доходы бразильца.

• «Юнайтед» настроен решительно – клуб хочет закрыть сделку в ближайшие 48 часов. За последние дни «МЮ» сильно продвинулся в переговорах как с «Реалом», так с и игроком. По данным Manchester Evening News, личный контракт с Каземиро уже согласован. Осталось одобрение мадридцев. Англичане предложили «Реалу» 60 млн евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Окончательное решение ожидается в пятницу-субботу: если все пойдет по плану «Юнайтед», бразильца тут же ждут медосмотр, оформление визы и подписание контракта. Формальности могут затянуться, поэтому присутствие Каземиро в матче с «Ливерпулем» (23 августа) почти исключено.

• Переход Каземиро считают решенным делом, однако в это трансферное окно «МЮ» точно так же говорили про Де Йонга, Рабьо и некоторых других, а из людей, которые отказали «МЮ», уже можно составить крутую команду. Каземиро туда включили авансом, но, возможно, придется его заменить на Рабьо.

• Действующий контракт Каземиро с «Реалом» тоже достаточно длительный – до лета 2025-го. Досрочный уход бразильца – большой сюрприз для Флорентино Переса. Он ожидал, что Каземиро уйдет последним из тройки с Модричем и Кроосом, контракты которых действуют до 2023 года.

Однако Перес не намерен препятствовать уходу бразильца. Флорентино сообщил Каземиро, что после финала ЛЧ считает его лучшим полузащитником мира. Однако дал понять, что игрок имеет право обсуждать любой потенциальный переход. Каземиро ответил президенту, что рассмотрит предложение «МЮ», так как это может стать его последним большим контрактом.

По данным Фабрицио Романо, Каземиро перед финальным решением планировал встретиться с Анчелотти. По сведениям ESPN, бразилец намерен выяснить, рассчитывают ли на него как на важного игрока, учитывая приобретение Орельена Тчуамени. Анчелотти предпочел бы сохранить Каземиро в команде, однако готов принять любое решение футболиста. А вот журналист Эду Агирре сообщает, что уход Каземиро вызывает у тренера серьезные опасения. Анчелотти считает бразильца незаменимым в краткосрочной перспективе.

• «Реал» уже ищет замену Каземиро на случай его ухода. As пишет, что приоритетным вариантом считается 24-летний опорник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс. Однако осуществить этот трансфер непросто. Это самая дорогая покупка «Ньюкасла» после прихода шейхов. Тренер Эдди Хау не намерен отпускать такого игрока. За продажу Бруно клуб потребует в два раза больше, чем в январе заплатил «Лиону». А тот трансфер обошелся англичанам в 42+8 миллионов евро.

• «МЮ» активизировался под конец трансферного окна. The Telegraph сообщает, что следующей целью Тен Хага после Каземиро станет вингер ПСВ Коди Гакпо. В этом сезоне у 23-летнего голландца 2+1 в двух матчах Эредивизи. ПСВ запрашивает за него чуть больше 40 млн евро.

Последнее место в таблице делает поиски «МЮ» все активнее.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Catherine Ivill