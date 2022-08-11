Уникальный «Реал»: первыми в XXI веке повторили состав финала ЛЧ на Суперкубок. 11 из 11!

Анчелотти так верит в игроков, что не просит трансферов.

«Реал» обыграл «Айнтрахт» и взял Суперкубок УЕФА – 2:0.

«Мадрид» открывает сезон очередным трофеем. Парням Анчелотти вообще не привыкать: впервые в XXI веке победитель ЛЧ выставил на Суперкубок тот же состав, что и в финале. Чек в 80 млн евро за молодого Тчуамени не повлиял.

Сравните: старт на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и сейчас против «Айнтрахта».

Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор – вот все 11 героев.

Карло доверяет проверенным бойцам.

Анчелотти не просит усиления и верит даже в Азара. Дает играть вообще всем

В «Реале» все отлажено до автоматизма. Молодой футболист тут матереет в ротации и подыскивает себе наставника из числа основных, потом постепенно получает больше игрового времени. Путь уже прошли Винисиус и Милитао, Родриго – в процессе, Вальверде прогрессирует еще со времен Зидана.

Анчелотти доверяет всем – это его отличительная черта. Карло дает игровое время Хесусу Вальехо, потому что искренне верит него. «С таким составом мы можем даже не рассматривать возможности для усиления. У нас потрясающая команда и тренер», – восхищается Флорентино Перес.

Этим летом «Реал» планировал потратиться на нападающего, но Анчелотти дал знать, что планирует дать шанс Эдену Азару на позиции ложной девятки. На сборах сыграли вообще все, а Рюдигера даже пробовали на левом фланге обороны.

Карло обещал ротировать состав почаще, так что возможность получат все.

«Реал» – семья. Игроков привлекают не только титулы, но и уникальная атмосфера

Уникальность «Реала» в своей колонке великолепно объяснял мэтр Хорхе Вальдано:

«Не сомневаюсь, что этот костяк «Мадрида» продолжит побеждать. Большинство из них знают друг друга почти 10 лет – и они стали родными. Я замечаю доверие, взаимоуважение и приверженность, которые никто не пытался разрушить. Они только подпитывали семейную обстановку в коллективе.

Бок о бок, плечом к плечу, спина к спине. Вот чем живет этот «Мадрид».

Молодые игроки, приходящие в клуб, впитывают в себя эти ценности и эти убеждения. Мы получили удивительную картину – клуб суперзвезд выступает примером того, как важно убирать эго в сторону ради общего дела. Обычно, с суперзвездами бывает совсем наоборот.

Эти семейность и доверие друг другу, это желание жертвовать собой ради других – то, что заставляет Родриго прыгать как аэроплан в месте, где его не должно было быть, брать Винисиусу силы на рывок тогда, когда их неоткуда взять, Бензема бить в единственную точку ворот, откуда вратарь не потащит удар, а Куртуа отбивать все».

В прошлом сезоне Эдуардо Камавинга отмечал, что будет пахать ради этой команды. Слова Тчуамени после Суперкубка тоже вселяют оптимизм:

«Я мог выбрать легкий путь и уйти куда-то еще, но когда к тебе приходит «Мадрид» и зовет к себе, трудно отказать. Теперь дело за мной. Мне нужно работать».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; globallookpress.com/Kalle Parkkinen