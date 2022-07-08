Переход Де Йонга в «МЮ» тормозит долг «Барсы». Она должна Френки 20 млн евро 😱

Недоплаченное.

Сага с переходом Френки де Йонга в «МЮ» продолжается. По информации Фабрицио Романо, сейчас клубы обсуждают бонусы. «Ман Юнайтед» пытается оформить сделку как можно скорее, но не хочет переплачивать, потому что понимает экономическую ситуацию продавца.

Причем дело не только в том, что «Барсе» нужно продавать игроков для выхода из кризиса, Marca откопала еще несколько интересных деталей.

Главное – есть версия, что переход Де Йонга тормозят долги «Барселоны» перед ним. Голландец подписывал контракт на 14 млн евро в год, но шел навстречу клубу два сезона подряд: соглашался снизить зарплату на 11 млн в постпандемийный сезон и не меньше, чем на 5 млн в прошлом. Договаривались, что эти деньги каталонцы ему постепенно вернут, но пока, судя по инсайдам, так и не вернули – а решать вопрос нужно явно до отъезда.

Эти 16 млн евро долгов – и есть стопор на пути в Манчестер.

А похоже, что даже 20 млн – не до конца ясно, выплатили ли Френки по 2 млн евро за сезоны, где он провел по 60% матчей за «Барсу».

«МЮ» и «Барса» почти договорились. Игрок не хочет уезжать

Переговоры между «МЮ» и «Барсой» продолжаются.

• Инсайдер Жерар Ромеро пишет, что последнее предложение «Юнайтед» – это 65 млн евро и еще 22 млн бонусами. По его данным, общая сумма испанскую сторону устраивает, нужно только иначе ее разбить: дать 75 млн евро железно, а 12 оставить в бонусной части. Если предложение именно так и скорректируют, «Барселона» согласится.

• Еще один инсайдер Шей Лугасси пишет, что Френки готов на «МЮ» ради Эрика тен Хага, но его совсем не привлекает игра в Лиге Европы. Голландец уже дал первоначальное согласие на трансфер, но хочет остаться в Испании. По словам Лугасси, в клубе продажу Де Йонга воспринимают как уже неизбежное.

• Фабрицио Романо дополняет: Френки не понравилось отношение «Барсы», он больше не согласен на снижение зарплаты. Игрок очень хочет остаться, но значительно экономить на себе не собирается. В то же время Тен Хаг постоянно на связи с Де Йонгом, они обсуждают потенциальное будущее.

• Жерар Ромеро добавляет, что в гонку за голландца включился еще и «Челси» – это может помешать «МЮ» уговорить Френки.

«Барса» утверждает, что Френки вообще не продается. Романо советует не верить

При этом сама «Барселона» публично вообще отрицает вариант продажи Френки. Президент Жоан Лапорта в каждом интервью подчеркивает, что Де Йонг останется в команде, а уйти может только в экстренном случае.

«Френки – один из лучших полузащитников мира. И он наш игрок. Есть те, кто в нем заинтересован и не против купить. Однако мы не намерены его продавать – и сам Френки хочет остаться. Да, есть проблема с зарплатами. Ее надо решать, но мы хотим оставить Френки, – подчеркивает Лапорта. – По нему есть предложения, но сейчас не тот случай. Это не в наших интересах».

Фабрицио Романо прямо говорит, что верить Лапорте не стоит – переговоры с «МЮ» идут полным ходом.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Eric Alonso